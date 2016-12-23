Почему будущее белорусского ИТ – в руках гуманитариев?

Не так давно на «Онлайнере» директор учебного центра ПВТ Вадим Зеленков сказал, что сегодня все хотят стать тестировщиками и бизнес-аналитиками, в то время как компаниям нужны программисты. Но уже завтра ситуация может измениться – все предпосылки к этому есть. И тот, кто сегодня считается аутсайдером в ИТ, завтра может начать зарабатывать больше, чем программисты сегодня. Почему же так происходит, KV.by рассказал Виталий Бородин, преподаватель ИТ-Академии «БелХард».

Всем нужны гуманитарии

«Так и получается, что польстившиеся на высокие заработки в отрасли гуманитарии ищут то, что, как им кажется, легче освоить», - считает Вадим Зеленков. Но ведь ИТ-компания – точно такая же компания, как и все остальные. И помимо «рабочих лошадок», коими и являются программисты, ей нужны маркетологи, продажники и управленцы. Да, сегодня их нужно не так много, как инженеров, но ситуация меняется. Связано это с появлением собственных продуктов, сделанных, как ни странно, гуманитариями, а не инженерами.

В последние 10 лет наблюдается устойчивый спрос на специалистов, занятых в сфере информационных технологий. И это абсолютно закономерно, высокие технологии проникают в нашу жизнь незаметно, но неотвратимо. И я сейчас говорю не только о мобильных устройствах, а в целом, сейчас мы не можем представить ни себя, ни свою жизнь без очень многих устройств, о которых 10 лет назад даже и не подозревали. Чего только стоят автомобили с автопилотом, которых в моем детстве писали писатели-фантасты. И отсылка к писателям не случайна, они «чистые» гуманитарии, которые обладают неиспорченной точными науками фантазией, их смелые идеи находят свою реализацию, для нее лишь требуется некоторое время.

Поэтому закономерно и бурное развитие IT-сферы. Как только мы получаем какую-то новую технологию, она сразу же начинает внедряться повсеместно. А найти максимально возможные области применения могут только гуманитарии. Справедлив и относительный рост зарплат в этой отрасли, который значительно превосходит другие сферы экономики. И эта тенденция общемировая.

Источник: probusiness.by

Взгляните на график. Оранжевым цветом отмечен июль 2010 г., синим - июль 2015 г. И это далеко не предел. Обыватели скажут, куда же больше? Специалисты смогут ответить: до предела еще очень далеко. И это связано не только и не столько с тем, что все еще ощущается нехватка специалистов вообще, а в первую очередь квалифицированных специалистов. И их всегда будет не хватать, или как минимум до тех пор, пока многие гуманитарные IT-специальности не перейдут в раздел фундаментальных, и будут стоять в одном ряду с философией, математикой, естествознанием.

И работодатели готовы платить весьма щедрую заработную плату, если… и с этими «если» мы попробуем хоть немного разобраться.

Давно не секрет, что у большей части IT-компаний самые интересные проекты связаны с иностранными заказчиками, да и сами иностранные компании приходят в нашу страну. Значительная часть IT-компаний являются международными, исповедуют идею распределенных офисов, что позволяет реализовать возможность работать в международной компании, не уезжая из своей страны. Кроме того, многие компании предоставляют возможность удаленной работы. И тогда сбывается мечта многих: жить здесь, а зарабатывать там.

Сфера IT одна из тех немногих, которая позволяет игнорировать границы государств, работать с иностранными работодателями, оставаясь в Республике Беларусь.

Вы можете возразить: для этого нужен хотя бы английский! Да, но… не всегда. Есть Россия, Казахстан, Украина – это огромные рынки с большими возможностями. По объективным причинам они сейчас несколько просели, и разница в зарплатах нивелируется, но возможность остается.

Возможность попасть в серьезную компанию, в которой можно развиваться как в профессиональном плане (прокачивать собственные знания), так и построить карьеру, шагая по лесенке вверх. И, уже работая в компании, можно выучить и иностранный язык, чтобы получить больший выбор проектов, в которых вы сможете участвовать.

Что же, от наболевшей темы денег и зарплат перейдем к нематериальной мотивации перехода в IT.

Кто работает в ИТ

Во время подготовки к конференции IT Entrance я нашел замечательную диаграмму, построенную по результатам опроса тех, кто уже работает в IT-компаниях. Давайте чуть-чуть на ней остановимся.

Многие из указанных на диаграмме бонусов известны нам еще по СССР. Однако на некоторое время были забыты, но возрождаются вновь, и это очень хорошо. Это говорит о том, что сфера настолько нуждается в кадрах, что одной лишь материальной мотивации недостаточно.

Поговорим о самых ценных с точки зрения работников (согласно ответов респондентов) и зачем это работодателю.

Гибкий график – большая часть респондентов указывает, что эта возможность является очень важной. Знаете, как человек, который отработал некоторое в банке, с жестко контролируемыми сроками прихода и ухода с работы, я скажу, что это на самом деле благо. И гибкий график является благом в том числе для работодателя, так как работник, приходя в удобные для него часы, может сосредоточиться на работе: он отдохнул, он пришел на работу в соответствии со своими биологическими часами и готов продуктивно работать.

Также благодаря гибкому графику работник смог решить свои проблемы до работы, либо знает, что может решить после. Конечно же, гибкий график подразумевает, что могут быть обязательные часы присутствия на рабочем месте. Гибкий график не означает, что можно приходить и уходить когда вздумается.

Курсы. Тренинги. Библиотека. Релокация. К сожалению, у нас очень неохотно занимаются обучением сотрудников в большей части компаний, но IT выделяется и здесь. Все очень быстро меняется, технологии меняют поколения, и если не инвестировать в сотрудников, то компания очень быстро станет аутсайдером.

В IT-компаниях обучение персонала чаще всего осуществляется по нескольким направлениям: расширение профессиональных знаний, необходимых для выполнения ежедневной работы, обучение новым технологиям, лучшим практикам, а также языковые курсы, особенно если деятельность компании связана с проектами, для которых знание иностранного языка является необходимым для эффективной работы и коммуникацией не только с заказчиком, но и внутри команды, так как часть команды может быть, например, англоговорящей.

Релокация. Для успешной реализации некоторых проектов возникает необходимость длительных командировок. Это позволяет (помимо получения опыта работы в другой стране) получить языковую практику с носителями языка, а также просто сменить обстановку и получить новые впечатления. Но при этом следует помнить, что такие программы являются дорогостоящими для работодателя, и, соответственно, требуют максимальной отдачи от сотрудников, направленных в длительную командировку.

Остальная часть плюшек призвана сделать работу более комфортной. Компании, в которых работа с персоналом ведется на должном уровне, стимулируют установление в том числе неформальных отношений, сплочению коллектива с помощью корпоративных спортивных мероприятий, тренингов по командообразованию и так далее. Не стоит забывать и о корпоративных кухнях, в которых именно к окончанию рабочего дня появляются продукты, комнатах отдыха, это все делается с одной лишь целью – сотрудник должен работать эффективно, не задумываясь о каких-то бытовых мелочах.

Кто нужен ИТ-компаниям?

IT-сфера отличается от привычных нам классических производственных предприятий, но, тем не менее, многие направления деятельности, связанные с созданием продуктов, требуют привлечения именно не технических специалистов. Уходит в небытие эпоха MS DOS.

В настоящее время потребители предъявляют совсем другие требования программным продуктам. Да и сами программы перерастают из просто продуктов в решения, если хотите, то меняется философия: как обычного пользователя, так и бизнеса. Мы больше не хотим просто программу, мы хотим в первую очередь качественное изменение процессов, в которых мы принимаем участие. Вспомните заказ такси, напоминание таксисту о необходимости включить счетчик, мечту о том, чтобы за эту услугу можно было оплатить банковской картой. Как только технологии развились, мы получили UBER. Он не лишен недостатков, но это совсем другой уровень сервиса.

К сожалению, традиция такова, что первыми к таким выводам приходят на Западе:

«Любая организация, которую можно представить в будущем, совершенно точно не сможет обойтись без людей с навыками, полученными благодаря гуманитарному образованию, — навыками, которые сегодня не в цене. Именно гуманитарии держат в своих руках ключ к будущему успеху бизнеса» - директор по кадрам компании Rally Health Том Перро.

По данным Forbes, тренд затронул не только небольшие ИТ-стартапы, но и таких лидеров отрасли, как Google, Apple, Facebook, Uber и Slaсk. Как отмечает издание, инженеры по-прежнему получают более высокие зарплаты, однако постепенно их роль в работе компаний снижается, а значение гуманитариев, занятых в продажах и маркетинге, увеличивается.

Не стоит забывать и том, что программное обеспечение неумолимо проникает во все сферы деятельности, мало кого сейчас можно удивить системой «умный дом», но реализация такой системы требует привлечения специалистов предметной области, не связанной с разработкой программного обеспечения. Более того, информационные технологии сейчас глубоко проникают и в медицину, и в сферу обучения. А для успеха здесь необходимо привлечение именно гуманитариев, причем не только по полученному образованию, так и по складу ума, состоянию души.

Крупные компании, разрабатывающие программное обеспечение, мобильные приложения, стали активнее нанимать специалистов гуманитарного профиля, а также тесно сотрудничать со специалистами предметной области, выступающих в роли консультантов.

И это является объективной необходимостью, например, в Республике Беларусь существует порядка 120 тыс. нормативно-правовых актов, и, если мы хотим создать справочно-информационную систему, то без юристов, бухгалтеров, делопроизводителей обойтись совершенно невозможно. Похожая ситуация и в строительной отрасли, там количество документов несколько меньше, но тем не менее составляет порядка 90 тыс. Не стоит забывать и о широком проникновении информационных технологий в сферу медицины, например, чрезвычайно сложные нейрохирургические операции на позвоночнике выполняются с помощью роботов! И роботы доказали, что они справляются с этими задачами лучше, чем люди.

Если мы обратимся к исследованию, проведенному Forbes, то мы увидим достаточно интересное соотношение:

«только 30% всех выпускников, строящих карьеру в Кремниевой долине, имеют инженерные и другие технические дипломы. Остальная доля сотрудников приходится на «нетехнарей». 14% из них заняты в сфере продаж, 6% — в преподавании, 5% занимаются консалтингом и ещё столько же — расширением клиентской сети. Эту статистику подкрепляют и открытые вакансии крупных технологических компаний».

Тем не менее, этот тренд приходит и к нам:

«Сегодня востребованными в IT являются не только технические специалисты, но и бизнес-аналитики, специалисты отдела продаж, маркетологи, дизайнеры, экономисты» - руководитель HR-отдела компании Itransition.

Кто же принимает решение о смене рода деятельности и почему?

Исходя из наших исследований, основная часть людей, приходящих к нам в ИТ-Академию «БелХард», руководствуется следующими стимулами: получение дополнительного образования, смена рода деятельности, продвижение по карьерной лестнице. Большая часть из них находятся в экономически активном возрасте, пик которого приходится на 24-27 лет.

На мой взгляд, это свидетельствует о разочаровании в выбранной специальности и полученном высшем образовании, либо о некоторой оторванности высшего образования от реальности, в силу того, что классическое академическое образование мы получаем зачастую о теоретиков, не имеющих практического опыта передаваемых знаний. Кроме того, в силу инертности академического образования, сложной системы разработки и многочисленных согласований учебных программ, оно просто не успевает за быстро меняющимися технологиями, лучшими практиками работы в сфере IT.

Получение дополнительного образования служит хорошим подспорьем для смены рода деятельности, либо продвижения карьеры как в сторону расширения профессиональных компетенций, так возможности занять более высокую позицию в собственной компании.

Учебные центры, открываемые компаниями, которые сами занимаются разработкой программного обеспечения, как раз и позволяют максимально сократить разрыв между тем, что нужно сейчас и тем, чему обучают. В некоторых случаях возможно даже опережение, в том числе и за счет того, что такое образование гораздо менее растянуто во времени. Однако это и налагает определенные обязанности на слушателей – им нужно многое изучить самостоятельно. И вообще, самообразование это одна из особенностей и положительных трендов IT.

Что же делать?

Выбрать направление развития;

Соответствовать квалификационным требованиям;

Соответствовать требуемому опыту.

Направления развития:

Маркетологи, PR менеджеры, копирайтеры;

Дизайнеры;

UX-специалисты;

Тестировщики;

Специалисты службы поддержки;

HR: рекрутеры, менеджеры, head-hunters;

Менеджеры проектов и продуктов;

Финансовые аналитики, бизнес-аналитики, presales-аналитики;

Технические писатели;

Бизнес-переводчики;

Специалисты по обучению.

В данной статье мы не будем рассматривать их все, рассмотрим лишь некоторые.

Маркетологи, PR0менеджеры, копирайтеры

Интернет-маркетолог – это специалист, который в совершенстве пользуется интернетом для осуществления маркетинговых активностей

Интернет-маркетолог (SEO + специалист по контексту);

PR-менеджер.

Если мы говорим о продуктах, ориентированных на открытых рынок, то тенденции таковы, что в первую очередь используется интернет-маркетинг, и только затем осуществляется PR и бренд-менеджмент.

В настоящее время интернет-маркетолог благодаря требованиям, которые применяются к данным специалистам, способен выполнять работу относительно узких направлений, таких как: SEO, директинг, контент, email-маркетинг, SMM, PR, аналитика (и здесь без аналитики никак), бренд-менеджмент, мобильный маркетинг, дизайн, верстка.

Интернет-маркетолог (SEO + специалист по контексту) сталкивается с:

аналитикой сайтов;

работой с оптимизацией (оптимизация разметки, перекрестных ссылок и др. факторов, социальными сигналами, формированием качественных ссылок);

наполнением качественным контентом;

контекстной рекламой и улучшением ее показателей;

отчетностью по своему участку работы.

PR-менеджер сталкивается с:

директ-маркетингом (рассылки по продуманной стратегии);

SMM (не просто ведение групп в социальных сетях, а и отслеживание отдачи от их них);

налаживанием контактов с тематическими СМИ;

подготовкой презентаций и других промо-материалов;

генерацией идей;

организационной деятельностью (выставки, конференции, вебинары и т.д.);

отчетами по своему участку работы.

Если мы поговорим о Product Manager, то наиболее интересными будут статистика и комментарии практиков по выполняемым функциям в процентном соотношении.

А также комментарии, которые были получены в рамках исследования. Вот некоторые их них:

— Я «внешний» продакт-менеджер. Я уделяю общению с клиентами столько же времени, сколько и самим продуктам. Также я часто взаимодействую с отделом маркетинга и генерирую идеи для создания контента.

— Я руковожу стратегией развития продукта вплоть до его разработки и внедрения, работаю с руководителями разных департаментов: от продаж и маркетинга до разработки.

— Я расставляю приоритеты требований к продукту, управляю жизненным циклом разработки продукта от идеи до релиза, распространения и внедрения продукта.

Что касается ежедневных задач, продакт менеджеры говорят о вовлечении и в стратегическую, и в тактическую работу. Хотя мало кто из них самостоятельно пишет код, им всё же необходимо обладать техническими навыками и иногда «пачкать руки».

UX-специалисты

В основные задачи такого специалиста входят:

проектирование пользовательского интерфейса;

прототипирование;

юзабилити-исследования;

визуальный дизайн, веб-дизайн;

иконографика;

анализ пользовательских предпочтений, аналитика рынка;

бизнес-аналитика;

общение с заказчиком;

веб-верстка и js-кодинг.

Но самое главное, он должен уметь и знать: как проектировать пользовательское взаимодействие, на основе аналитики создавать Wireframes, рисовать чистовой дизайн. Многие компании практикуют найм дизайнеров, имеющих представление о графических интерфейсах. Более того, в США в университетском «курсе для юзабелистов» половина предметов начинаются со слова «психология». Конечно, мы к этому еще придем, главное, чтобы не было слишком поздно.

Тестировщики

Тестировщик — это не просто профессия или занятие на время. Многие обыватели считают тестировщиков «низшей кастой» и очень сильно заблуждаются. Это философия, стиль и образ жизни, тестировщик все должен попробовать и прочувствовать, чтобы избавить обычного пользователя от некачественного программного обеспечения, которое вместо упрощения и ускорения выполнения той или иной функции усложняет жизнь. Цели работы тестировщика в отношении исследуемого продукта наиболее близки к целям бизнеса по использованию этого программного продукта, учета, в том числе и стратегической цели компании в отношении этого продукта.

Как правило, выполняют следующий пул задач:

Контроль качества разрабатываемых продуктов.

Выявление и анализ ошибок и проблем, возникающих у пользователей при работе с программными продуктами.

Разработка автотестов и их регулярный прогон.

Разработка сценариев тестирования.

Документирование найденных дефектов.

Специалисты службы поддержки

Это те люди, которые должны быть готовы прийти на помощь пользователю в трудную для него минуту. Сделать это быстро, каждый вопрос должен быть решен максимально быстро и четко. И здесь очень полезными, помимо некоторых технических знаний, будут психологические знания и навыки управления поведением людей. Как правило, в своей ежедневной работе эти специалисты заняты следующими направлениями деятельности:

оперативная удаленная техническая поддержка пользователей;

прием и регистрация заявок о неисправностях, обработка информации;

первичная помощь по установке / настройке / устранению неисправностей и сбоев оборудования и ПО по заявкам пользователей, перенаправление заявок на линии технической поддержки;

взаимодействие с программистами, тестировщиками, аналитиками.

Аналитики

В классическом понимании бизнес-аналитик — это человек, который анализирует бизнес организации, начиная с видения, миссии конкретной компании, ее стратегических и тактических целей, бизнес-потребности организации. И, только опираясь на результаты этого исследования, аналитик формулирует возможные пути и схемы усовершенствования бизнес-процессов, аналитик должен предложить не просто программный продукт, он должен предложить решение, которое в полной мере согласуется с философией и стилем ведения бизнеса, избавить бизнес от насущных проблем, чтобы бизнес мог развиваться, а не заниматься компенсационными задачами.

Бизнес-аналитики могут отвечать за одну конкретную сферу деятельности компании (и тогда мы вновь говорим о специалистах предметной области), либо за всю организацию в целом, в этом случае правильнее говорить о бизнес-консультантах. Если хотите, то это гуру аналитики. Каждый из бизнес-аналитиков чаще всего выполняет следующие задачи:

Совершенствует продукты компании, используя данные не только полученные от маркетологов, но и с учетом пожеланий клиентов, выполненных доработок базовой версии.

Это и работа с клиентами. И нужно быть готовым к тому, что потребуется и командировка для проведения обследования на месте, в некоторых случаях обследование клиента может быть проведено и удаленно. Как результат этой работы – готовая спецификация требований, составленное техническое задание, смоделированные бизнес-процессы.

«Быть технологически подкованным уже недостаточно. На самом верху нужны люди, которые также хорошо понимают бизнес-процессы» - ИТ-директор консалтинговой компании Deloitte Ларри Куинлан.

Технические писатели

Смежная профессия, но важно понимать, что техническому писателю нужно вникать в описываемое программное обеспечения для возможности определить степень детализации достаточной для написания качественного документа. Здесь очень помогает не только аналитический склад ума, но и хорошие лингвистические навыки.

Для качественного выполнения работы техническому писателю также необходимы хорошо развитые коммуникативные навыки, которые будут особенно полезны при общении с разработчиками. Необходимо освоить навыки и журналиста, и дизайнера. Важно уметь задавать правильные вопросы, направлять ход дискуссии, внимательно относиться к деталям. Уметь работать с шаблонами документов и выдерживать единый стиль документов.

Но почему именно гуманитарии?

В ходе одного из проведенных исследований были получены достаточно интересные результаты, которые как раз и объясняют успех гуманитариев в рассмотренных профессиях: «у гуманитария "все по среднему", но развитие – всестороннее». Именно благодаря этой особенности гуманитарии гораздо легче и быстрее обучаются. Мой личный опыт это подтверждает, на курс бизнес-анализа иногда приходят разработчики, и им учиться гораздо сложнее, и в целом степень усвоения знаний, выполнение учебных примеров, сопровождающихся не четкими условиями, сравнительно с гуманитариями менее успешно именно за счет абсолютной рациональности мышления. Это не хорошо и не плохо, все люди разные и каждому найдется применение.

“Одних технологий недостаточно — в самой ДНК Apple заложен союз технологий с искусством и гуманитарными науками. И это дает такие плоды, что душа поет” - Стив Джобс.

Технический специалист мыслит формулами, тогда как гуманитарий описывает саму сущность, а формула всего лишь один из способов реализации сущности, определения ее в привычных и известных измерениях. И почти всегда категории «иногда», «может быть» ставят технаря в тупик, так как их невозможно измерить без дополнительных уточнений.

Если проанализировать топ-менеджмент IT-компаний, то мы увидим, что большая часть представлена именно гуманитариями, и это связано со следующими особенностями гуманитариев.

Умение слушать. Слышать. Убеждать.

«Работники умственного труда, которые по-настоящему умеют слушать и понимать, что было сказано (а также, что сказано не было), будут очень влиятельны в своих организациях». – Перро.

Преимущество гуманитария перед технарем при ведении переговоров бесспорно. И не только по причине количества проведенных встреч, посвященных техническим деталям (их, как правило, не более 20%), но в большей степени из-за того, что гуманитарий может, используя свою образность мышления, креативный творческий разум, найти возможность и способ донести требуемую информацию до всех заинтересованных сторон и согласовать сложные вопросы. По мнению опрошенных Forbes экспертов, в настоящее время переговорный процесс в Кремниевой долине практически полностью отдан на откуп «нетехнарям».

Моя практика показывает, что сегодняшний выпускник гуманитарного факультета — это динамичный, начитанный и эрудированный человек, готовый к получению новых знаний, понимающий необходимость развития. Он достаточно быстро адаптируется в новых условиях, умеет ставить и достигать своих целей. Пусть и неосознанно, но с успехом пользуется гуманитарным складом ума.

Однако есть и ложка дегтя, когда я вижу молодого специалиста с зашкаливающими амбициями, который считает что он готов, и абсолютно заслуживает высокую зарплату и хорошее «уютное» кресло руководителя, совершенно забывая о том, что для этого необходимо достаточно много потрудиться, и одних лишь теоретических знаний, полученных пусть и в самом престижном учебном заведении, абсолютно недостаточно.