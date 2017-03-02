Обзор смартфона Huawei P8 Lite 2017

На тесте KV смартфон компании Huawei. Буквенно-цифровое обозначение модели PRA-LA1, а вот с названием есть легкая неразбериха. Именуется смартфон Huawei P8 Lite 2017, но в некоторых регионах, как пишут, он будет продаваться под названиием Huawei P9 Lite 2017, да и к тому же, компания Huawei уже выпускала в 2015-2016 годах устройства Huawei P8 Lite и Huawei P9 Lite. Получается, рассматриваемый сегодня образец – эдакая реинкарнация спустя год-два.

Внешний вид, конструкция

В руках предсерийный образец. Однако покупатель получит его в упаковке, включающей кабель, зарядное устройство, наушники, скрепку для извлечения лотка SIM и документацию.

Корпус пластиковый, с двух сторон в стекле. Торцы с имитацией под металл. Углы скруглены, фаски «зализаны». Смартфон при размере экрана в 5,2 дюйма довольно тонкий, но имеет неожиданно ощутимый вес, что в совокупности создает очень приятное ощущение устройства в руке.

Визуально, корпус смартфона симметричен – 16 мм от границ экрана до кромки корпуса снизу, 14 мм сверху. Основные кнопки управления (Назад, Домой, Меню) у смартфона наэкранные, поэтому снизу наблюдаем только логотип производителя.

Сверху на лицевой стороне расположился разговорный динамик, окошко датчиков приближения и яркости, объектив фронтальной камеры. Позже выяснилось, что имеется у смартфона и светодиодный индикатор, скрытый под слоями пластика и стекла.

Центральный элемент на задней грани – сканер отпечатка пальца, а вот объектив основной камеры со светодиодной вспышкой скромно разместился в левом верхнем углу.

На боковых гранях стандартные органы управления и коммутации: слева – лоток для установки SIM карт (формат nano) и карты памяти (слот под SIM2 объединен со слотом для micro SD карты), справа – кнопки включения/блокировки и регулировки громкости. Снизу – порт USB type B micro в обрамлении перфораций, за которыми спрятались мультимедийный динамик и микрофон, сверху – разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры.

Аппаратная платформа, производительность

Технические характеристики смартфона:

- модель: PRA-LA1;

- габаритные размеры и масса: 147,2х72,9х7,6 мм, около 147 г;

- дисплей: 5,2", разрешение 1080p (1920x1080), 423 ppi;

- процессор: Huawei Kirin 655 (4 ядра 2,1 ГГц A53 и 4 ядра 1,7 ГГц A53), видеочип Mali-T830 MP2;

- оперативная память: 3 Гб;

- встроенная память: 16 Гб;

- поддержка карт памяти: micro SD, до 128 Гб;

- операционная система: Android 7.0;

- навигация: GPS/Glonass/BeiDou;

- коммуникации: WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 USB;

- основная камера: 12 MP;

- фронтальная камера: 8 MP;

- АКБ: 3000 мАч.

Мнение о «железе» положительное. Отличная разрешающая способность матрицы, неплохой процессор, много по меркам класса оперативной памяти и не приевшаяся «стандартная» емкость АКБ в 3000 мАч.

Взаимодействие со смартфоном происходит без замечаний, окна переключаются плавно, подвисаний замечено не было. Жаль, но на данный образец отказалось устанавливаться большинство бенчмарков, так что о производительности судим косвенно.

Тем не менее, современные игры на устройстве запускаются и идут, работа приложений виртуальной реальности поддерживается, 4К видео корректно проигрывается.

Использование, функциональность ПО

Больше всего, на удивление, в смартфоне понравился корпус. Прямо оптимальное сочетание размеров, веса и материалов. Не легкий, но в то же время тонкий, стильный, несмотря на стекла с двух сторон, отлично лежит в руке, не скользит, холодит кожу. Смотрится действительно здорово, а еще качественно собран – при деформации на кручение и изгиб не слышно ни скрипа, ни люфта.

Не уступает и экран: максимальные углы обзора, большой запас по яркости, глубокие, сочные цвета. Пользователь может выбрать между ручной или авто настройкой яркости, включить режим защиты зрения, изменить цветовую температуру.

В интернете имеется информация, что олеофобное покрытие экрана смартфона низкого качества, из-за чего поверхность его быстро покрывается отпечатками и пальцы начинают хуже скользить. Субъективно, верно отчасти – отпечатки появляются, но они не сильно заметны и мало мешают сенсорному вводу.

Кстати, по поводу отпечатков. Одноименный датчик в устройстве работает корректно, а регистрация отпечатков не вызывает сложности. По распознанному отпечатку может происходить разблокировка экрана, осуществляться доступ к личной информации и/или приложениям. Кроме того, без регистрации отпечатка с помощью сенсора можно выполнять дополнительные действия, например, просматривать фото свайпом по нему или производить фото и видеосъемку нажатием и удерживанием сенсора. Понравилось таким образом открывать и закрывать панель уведомления, очищать ее – не нужно тянуться к верхней кромке экрана большим пальцем.

Стереозвучание при проигрывании аудио- и видеоконтента организовано при помощи разговорного динамика, который, правда, выдает звук меньшей громкости, чем мультимедийный. Звук при этом чистый, без посторонних артефактов, даже на максимуме. Собеседника при разговорах также отлично слышно, жалоб на работу микрофона нет.

Работа с двумя SIM-картами организована стандартно: нужную «симку» можно выбирать каждый раз или задать настройки по умолчанию. Можно настроить переадресацию с одной SIM на другую. Единовременно поддерживает передачу данных только одна SIM карта.

Камера. В принципе, тоже все знакомо: инструкция перед первым запуском, свайп по окну видоискателя слева направо – выпадает панель Режимы, справа налево – Настройки. Максимальное разрешение снимков (4:3) основной камеры составляет 3968х2976, запись видео может вестись в формате FHD 1080p.

Максимальное разрешение снимков (4:3) фронтальной камеры составляет 3264х2448, запись видео может вестись в формате HD 720p.

Благодаря хорошей оптимизации энергопотребления в среднем режиме (звонки, интернет) аккумулятора хватает надолго.

И это без включения режимов энергосбережения или специальных удобных функций, типа Блокировка экрана закрывает приложения (все или избранные) и Экономия энергии снижением разрешения.

С аппаратной частью все, переходим к программной.

Устройство работает на ОС Android 7.0 Nougat, поверх которой установлена фирменная оболочка EMUI 5.0. Интерфейс лаконичен, предустановленного ПО немного.

Зато имеется разнообразие настроек.

Из удобных программных особенностей отметим:

- возможность выбора стиля рабочего стола и комбинации кнопок управления;

- возможность отображения на экране дополнительных кнопок управления;

- наличие режимов управления одной рукой (Миниокно, Перемещение клавиатуры);

- аудио уведомление о входящих звонках.

Предустановленное ПО:

- стандартные приложения Google;

- подборка инструментов, среди которых стоит выделить Компас и FM-Радио;

- Диспетчер телефона – оптимизация памяти, энергопотребления, антивирус, контроль трафика, черный список;

- Здоровье – приложение-помощник для ведения здорового образа жизни;

- Файлы – неплохой функциональный проводник;

- Музыка;

- Huawei Темы.

Заключение

Несмотря на слово «Lite» в названии, Huawei P8 Lite 2017 – полноценный смартфон за разумную цену. В салонах МТС уже появилось предложение купить его за 489 рублей. Замечаний к устройству нет, есть пожелания из разряда: «Вот если бы еще встроенной памяти побольше». Хотя и здесь все решается «облаком».