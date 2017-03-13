15 отличий ПВТ от Кремниевой долины

Как американский программист мечтает работать в калифорнийской Кремниевой долине, так белорусская компания мечтает оказаться в Парке высоких технологий. Казалось бы – и там, и там люди занимаются схожей работой, но мы нашли 15 отличий Парка высоких технологий от Кремниевой долины.

Десять американских городов и одно Уручье

Кремниевая долина постепенно становится словом нарицательным: это место, где сосредоточено огромное количество высокотехнологичных стартапов и известных компаний, ведущих последние разработки. Кремниевой долиной считается территория от Сан-Франциско до Сан-Хосе включительно – а это не один десяток населенных пунктов.

Территория белорусского Парка высоких технологий куда скромнее: это небольшой район неподалеку от Уручья, никак не вмещающий в себя целые города. Но стоит отметить, что правовой режим ПВТ действует на всей территории Республики Беларусь.

Молодость не значит «плохо»

В этом году Кремниевой долине исполнится 66 лет, а Парк высоких технологий в прошлом году отметил свое 10-летие. «Но молодость не значит плохо!», как сказали бы вчерашние студенты на своем первом собеседовании. Не можем не согласиться.

Помощь Президента

Кремниевая долина родилась благодаря Стэдфордскому индустриальному парку, который создавался на землях Стэнфордского университета. К слову говоря, Стенфордский университет является главным спонсором Долины.

Парк высоких технологий недавно отметил свое 10-летие. Он создан благодаря государству – а точнее, его руководителю: Декрет о создании ПВТ подписан Александром Лукашенко 22 сентября 2005 года, а первые резиденты зарегистрированы в 2006 году.

И здесь помешала инфляция

Белорусское государство является главным источником финансирования ПВТ, Кремниевая долина – самоокупаема. Но не стоит забывать, что калифорнийцы живут в благоприятной экономической среде с низкой инфляцией. Благодаря этому тот же Сан-Хосе способен предоставлять льготы невероятных размеров для любых стартапов. 95% стартапов «прогорают», но никогда не знаешь, какой проект «выстрелит».

Экономическая ситуация в Беларуси пока что не предполагает возможность максимально финансировать стартапы, но хочется верить, что у нас еще все впереди.

7000 VS 118

Кремниевую долину называют своим домом примерно 7 тысяч корпораций, среди которых Apple Inc, eBay, Google, Intel, nVIDIA, Xerox. Там же находятся головные офисы или подразделения Facebook и Sony.

В Парке высоких технологий пока что насчитывается 118 компаний, в том числе EPAM Systems, IBA, ГК "БелХард" и многие другие.

Следующая остановка – Калифорния! Или Минск?

В Кремниевую долину приезжают лучшие умы со всего света (и это главная причина бесконечных пробок по утрам). Еще бы: кто не мечтает работать в Apple, Google, eBay или Facebook? В прошлом там трудился на благо Apple Стив Джобс, а сейчас живут Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Джон МакКарти, Ларри Пейдж.

В свою очередь, многие белорусские «айтишники» мечтают работать в ПВТ возле Уручья: ведущие компании, новенькие офисы и близость леса – настоящая романтика!

А как же студенты?

В Кремниевой долине сосредоточено целых 32 университета, среди которых Стэнфордский и Калифорнийский. Ежегодно они выпускают тысячи программистов.

ПВТ пока не может похвастаться ни одним университетом. Единственный образовательный центр – это бизнес-инкубатор и Центр образовательных услуг. У «студентов» бизнес-инкубатора есть возможность посещать специальные курсы, а также принимать участие в различных хакатонах.

Оживленное Уручье и фургончики с едой

Территория возле Уручья продолжает осваиваться: здесь уже есть научно-исследовательский корпус, здания представительств фирм, точки общепита и центр для проведения конференций. В будущем планируется построить фитнес-клуб и даже торговый центр.

Что касается Кремниевой долины, то инфраструктура здесь на высоте. Есть все для жизни: жилые комплексы, медицинские центры, детские сады и школы, торговые центры, автосалоны и фургончики с едой на каждом углу – словом, все для того, чтобы сотрудникам не приходилось надолго покидать место работы. Но не стоит забывать, что к Кремниевой долине относится около двух десятков населенных пунктов.

Когда не хватило миллиона…долларов

А вот здесь Кремниевая долина значительно проигрывает Беларуси: вы вряд ли найдете более-менее приличное жилье за миллион долларов. Хотите большой и красивый дом – готовьтесь выложить от 2 миллионов долларов. Конечно, в США есть ипотека и более выгодные условия кредитов, а также другой уровень зарплат, но это не отменяет высоких цен на жилье.

Айтишникам из Парка высоких технологий не нужно тратить баснословные суммы на жилье: специально для них построены арендные дома в районе ул. Купревича. За двухкомнатную квартиру семья из трех человек платит 300 рублей (в отопительный сезон) плюс коммунальные услуги. Но главное – до работы нужно идти пешком не более 10 минут.

Разница в налогах

С зарплаты сотрудников Кремниевой долины вычитают федеральный налог, который вычисляется по особенной таблице. И в среднем составляет 20% от всей зарплаты. Стоит отметить, что некоторые крупные компании могут выплачивать этот налог сами, выдавая сотруднику зарплату «чистыми».

А вот подоходный налог штата Калифорния самый большой в США – 13%. Добавляем 9% НДС, которые распространяются практически на все (еда – исключение), и получаем довольно внушительную сумму.

У ПВТ все наоборот: Декрет от 22 сентября 2005 года № 12 «О Парке высоких технологий» предусматривает определенные преференции в части уплаты подоходного налога: 9% вместо стандартных 13%. Неоднократно ходили разговоры о том, чтобы поднять ставку хотя бы до 10%, но до дела пока что не дошло.

Лучшее утро – без пробок

Пробки – «бич» Кремниевой долины. Из-за огромного количества светлых умов, съезжающихся в Калифорнию со всего света, попасть на работу бывает проблематично: чтобы не застрять в пробке на 2 часа, на работу лучше выезжать не позже 6.30 и не раньше 19.00. А иначе можно смело доставать любимую книгу или включать фильм.

Пробки бывают и в Минске, но вы хоть раз стояли 2 часа на проспекте Независимости? А многие сотрудники ПВТ и вовсе живут в арендных домах, о которых мы рассказывали выше, и ходят на работу пешком.

В 642 раза больше, чем «по пятьсот»

Зарплата калифорнийских программистов мало отличается от зарплаты программистов в других штатах. В среднем программисты получают около 200 тысяч долларов в год, включая различные бонусы. Но не забывайте о высоких ценах на жилье и налогах! Самые высокие зарплаты оказались в Airbnb – $312.000, Twitter – $290.000, Facebook – $285.000 и Googlе – $233.000.

Если верить Белстату, белорусский программист получает в среднем 1650 долларов в месяц – чуть меньше, чем 20 тысяч долларов в год.

А детский сад гарантируют?

В отношении социальных пакетов первое место в Кремниевой долине можно смело присвоить Google. Несмотря на не самые высокие зарплаты, компания с лихвой компенсирует их социальными пакетами. Достаточно взглянуть на фотографии офиса, чтобы захотеть там работать.

Своим сотрудникам Google предлагает релакс-центр в шаге от офиса, спортивные комплексы, дополнительные выплаты сотрудникам с детьми, бесплатное питание, подарки, возможность брать любимое домашнее животное с собой на работу (чтобы стимулировать творческий процесс). А в случае смерти сотрудника, его супруг или супруга будет 10 лет получать выплаты, равные половине зарплаты сотрудника.

Facebook не отстает в плане социальных пакетов: он тоже предлагает бесплатное трехразовое питание своим сотрудникам, фитнес-центр с бассейном, бары, открытые даже в рабочее время, прачечную, парикмахерскую и даже службу по уходу за собаками. А по вечерам можно собраться с коллегами и посмотреть фильм на огромном экране.

Кроме того, в Facebook почти каждую неделю приезжает с мастер-классом известная в сфере ИТ личность. Все сотрудники могут посещать мастер-классы совершенно бесплатно.

Но и белорусские ИТ-компании не отстают от своих коллег. Они тоже предлагают бесплатные фитнес-центры и бассейн, бесплатное (или со значительной скидкой) медицинское обслуживание в медицинских центрах, корпоративы и праздники, образовательные семинары и многое другое.

Разница в зарплатах

Тем, кого волнует карьерный рост, престиж и уважение в обществе, в Кремниевой долине придется очень туго. Вокруг всегда будет огромное количество людей, которые зарабатывают от миллиона долларов в год и имеют колоссальный успех. И, скорее всего, вы будете знать этих людей лично.

В ПВТ нет таких пропастей между зарплатами – в среднем они держатся на одном уровне по всей стране.

Когда стабильность действительно лучше

Сложнее представить более конкурентную среду для айтишника, чем Кремниевая долина. Здесь сосредоточены лучшие бизнесмены, стартаперы и предприниматели со всего мира. И речь идет не только о социальной лестнице, о которой мы говорили чуть выше – практически все обитатели долины живут в постоянном стрессе, риске «прогореть» или быть уволенным. Многие сотрудники имеют серьезные проблемы со здоровьем и психикой – своеобразная плата за право участвовать в гонке на успех. Кроме того, две трети предпринимателей имеют проблемы в семье, а уровень депрессий намного превышает средний показатель по США.

В этом плане в Беларуси все стабильно. Конечно, огромную роль играет то, что сфера ИТ начала активно развиваться не так давно, и получает поддержку от государства. В связи с этим регулярно открываются новые компании или представительства компаний, которые нуждаются в свежих кадрах. А программисту с опытом, даже если он был уволен, не составит труда найти новое место работы.