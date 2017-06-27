Где в Минске отремонтировать ноутбук?

KV.by сделали подборку сервисных центров по ремонту ноутбуков в Минске, которые помогут вам оперативно и качественно вернуть ваше устройство к жизни.

Repair.by

Сервисный центр repair.by помогает решить проблемы с ноутбуками с 2009 года. Специалисты занимаются ремонтом всех брендов и моделей ноутбуков. Сервис настроен на оперативное решение возникших с устройствами проблем, поэтому среднее время ремонта составляет от 2 до 5 дней. Возможен срочный ремонт за 2-8 часов для типовых работ: замена комплектующих, перепайка или замена платы с ходовыми деталями и т.д. Также для клиентов есть услуга по восстановлению аккумуляторов для ноутбуков и другого оборудования.

«Наш сервис не ставит выгоду во главу угла, наша цель – оперативно поставить на ноги нужную для работы технику, и мы рады, что клиенты получают быструю помощь и вменяемую цену ремонта», – делится управляющий сервисного центра Руслан.

Специалисты имеют большой опыт восстановления оборудования различной степени повреждения. При этом все мастера авторизованы по серверному оборудованию NEC.

Диагностика ноутбуков выполняется бесплатно. Для удобства клиента ведется онлайн-отчет по движению работ через SMS-сообщения. Также организована бесплатная доставка техники по Минску.

«Актуаль-Сервис» представлен в Минске двумя мастерскими, которые находятся возле станций метро «Парк Челюскинцев» и «Молодежная».

Сервисные центры находятся по адресу:

1) г. Минск, ул. Кальварийская, 25-7.

2) г.Минск, пр-т. Независимости, 95/1, офис 3

Время работы:

1) Понедельник – Пятница: с 10:00 до 19:00, без обеда.

Суббота: с 11:00 до 14:00.

2) Понедельник – Пятница: с 9:00 до 19:00, без обеда.

Суббота: с 11:00 до 14:00.

Pravsha.by

Сервисный центр «Правша» специализируется на гарантийном ремонте ноутбуков Asus. Помимо этого, платно ремонтируются ноутбуки любых брендов. Наличие оборудования и сертифицированных специалистов позволяет осуществлять любые сложные ремонты.

Простые ремонтные работы: профилактика, чистка, замена матрицы или клавиатуры занимают не более одного дня. Если запасную часть необходимо заказать со склада, то время ремонта увеличивается на один день. Если аппарат эксклюзивной модели и детали нужно заказывать на складе производителя, то срок ремонта полностью зависит от скорости доставки.

На данный момент действует правило, согласно которому аккумуляторы не перевозят самолетами. Ожидание запасной части может увеличивать сроки ремонта вплоть до четырех недель.

Если говорить о сложных ремонтах, когда устройство залито жидкостью или повреждено механически, то экономически выгоднее восстановить устройство, а не менять очень дорогие модули. Такие ремонты очень трудоемки и занимают много времени.

Стоит отметить, что сотрудники сервисного центра «Правша» имеют доступ к специальным обучающим материалам. Периодически некоторые из них командируются на обучение в московское отделение компании Asus.

Отличительной чертой сервисного центра – гарантийное обслуживание ноутбуков Asus. Это дает возможность заказывать практически любую запасную часть, если модель еще поддерживается производителем. Помимо ноутбуков, у клиентов есть возможность отремонтировать мобильные телефоны и планшеты, системные блоки компьютеров, мониторов, моноблоков.

Для физических лиц курьерской доставки в сервисном центре нет, однако эта услуга актуальна для торговых сетей или корпоративных клиентов.

Адрес сервисного центра:

г. Минск, пр-т. Независимости, 40 (вход со стороны двора).

Время работы:

с 9:00 до 18:00 в будние дни.

Azbuki.by

Сервисный центр «АЗБУКА НОУТБУКОВ» – одна из крупнейших мастерских по ремонту ноутбуков и нетбуков, а так же всей линейки Apple MacBook (pro, air, iMac, Mac mini). Ремонт ноутбука в среднем в сервисном центре обычно занимает 1-2 дня, исключения составляют сложные случаи ремонта. Гарантия на выполненные работы составляет 6 месяцев.

Такой ремонт, как замена USB-порта или разъема питания, любого другого разъема или просто чистка системы охлаждения ноутбука выполняются за несколько часов в день обращения в мастерскую.

«Мы ценим время клиента, поэтому предлагаем воспользоваться действительно бесплатной услугой доставки неисправного ноутбука в наш СЦ. Для заказа курьера достаточно позвонить или просто заполнить форму в шапке сайта, а все остальное сделаем мы. Обратная доставка бесплатная при согласии на ремонт в нашем СЦ», – поделился директор сервисного центра Игнат.

В распоряжении сервисного центра имеется собственный склад запасных деталей, позволяя выполнять ремонтные работы в кратчайшие сроки. Инженеры компании имеют огромный опыт работы только в ремонте ноутбуков и проходят постоянное подтверждение квалификации по стандарту СТБ 1365.

Сервисный центр находится по адресу:

г.Минск, ул. Гало, 8 (цокольный этаж).

Время работы:

с 9:00 до 20:00 в будние дни

с 9:00 до 18:00 в выходные дни

Elsse.by

Сервисный центр elsse.by ремонтирует ноутбуки всех брендов и моделей. При этом компания позиционирует себя как сервис по срочному ремонту, поэтому специалисты стараются отремонтировать все ноутбуки за 1 сутки. Это не всегда физически возможно, но в большинстве случаев эта задача решаема. Среднее время нахождения ноутбука в сервисном центре от поступления на диагностику до выдачи составляет от 1 до 3 дней. Часто ноутбуки поступают на ремонт утром, а вечером уже готовы к выдаче клиенту.

«Безусловно, у каждого производителя есть свои особенности, но в целом все ноутбуки состоят из одинаковых структурных элементов. Зачастую клиенты приходят к нам после обращения в авторизованные сервисные центры, где им не смогли помочь, хотя проблема может быть достаточно простой и общей для всех марок», – рассказывает Роман, директор ЧУП «Решение компьютерных проблем.

Для тех, кто не может сам привезти устройство на ремонт, работает собственная курьерская служба. Доставка ноутбука в сервисный центр для проведения диагностики или ремонта, а также доставка обратно после ремонта осуществляется бесплатно. Если клиент отказывается от ремонта, то он может сам забрать ноутбук без оплаты каких либо услуг или оплатить обратную доставку.

Среди особенностей сервисного центра можно выделить следующие: большинство ноутбуков ремонтируется за один день, сложные случаи – за 2-3 дня; клиенты не платят за диагностику даже в случае отказа от ремонта; мастерская оперативно оповещает клиентов о ходе ремонта устройства.

Сервисный центр находится по адресу:

г. Минск, ул. Калиновского 66а, 2-й этаж, 15 помещение.

Время работы:

Понедельник – Пятница: с 10:00 до 20:00 без обеда.

Суббота: с 11:00 до 17:00.

Воскресенье: выходной, но менеджеры всегда на связи.

Evm.by

Cервисный центр EVM.BY специализируется на ремонте любой сложности вне зависимости от вида поломки, производителя и стоимости ноутбука. Сотрудники сервисного центра осуществляют ремонт следующих производителей: ASUS, Lenovo, HP, Acer, Emashines, Sony, Apple, Samsung, Dell, MSI, Toshiba, Fujitsu и многих других.

Также сервисный центр оказывает услуги по ремонту компьютеров и восстановлению мониторов, ЖК телевизоров таких марок, как LG, Samsung, Acer, Dell, AOC, Asus, Benq Philips, Viewsonic, NEC.

Ремонт ноутбуков занимает в среднем от нескольких часов до 2-3 дней. При этом в сервисном центре поясняют, что в зависимости от ситуации ремонт может быть произведен быстрее. Также при договоренности возможен выезд мастера на дом.

«Мастера постоянно проходят специальное обучение и имеют все необходимое, чтобы делать свою работу быстро и качественно. Они способны оживить ваш ноутбук практически после любой поломки», – отмечает директор сервисного центра Павел.

Павел отмечает, что сервисный центр осуществляет все виды работ по ремонту ноутбуков, мониторов и компьютеров уже на протяжении 10 лет. В распоряжении специалистов сервисного центра находятся современное ремонтное и диагностическое оборудованием. Гарантия на выполненные работы составляет 4 месяца, осуществлять ремонт могут как физические лица, так и юридические.

Сервисный центр находится по адресу:

г.Минск, ул. Петруся Бровки 18, офис 17.

Время работы:

с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.

Worknote.by

По какой бы причине не сломался ваш ноутбук: заводской дефект, механические повреждения, сбой в программном обеспечении или износ деталей – сервисный центр Worknote выполнит диагностику неисправности и отремонтирует технику в максимально короткие сроки.

Принимаются на ремонт ноутбуки любых марок, диагностируют и устраняют неисправности любой сложности. К тому же, диагностика устройств бесплатная. Мастерская находится в самом центре Минска, возле станции метро Площадь Победы.

Компания работает самостоятельно без посредников, выполняя качественный ремонт на собственном оборудовании. За счет этого стоимость услуг может быть ниже, чем в других мастерских.

Благодаря внушительной материальной базе, мастера центра могут производить ремонт в день обращения или в течение суток. В распоряжении сотрудников большое количество новых и б/у деталей, и даже если чего-либо не окажется под рукой, то нужные детали поступят в кратчайшие сроки.

Кроме бесплатной диагностики, сервисный центр также предлагает бесплатную курьерскую доставку устройства, которая забирает ноутбуки до 23:00 часов.

Сервисный центр находится по адресу:

г.Минск, ул. Захарова, 23 (вход со двора возле МГЛУ).

Время работы:

с 10:00 до 20:00 в будние дни

с 10:00 до 17:00 в выходные дни