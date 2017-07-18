Высокая производительность за вменяемые деньги: обзор игрового ноутбука Lenovo Legion Y520

В 2017 году серия Y игровых ноутбуков компании Lenovo пополнилась еще двумя моделями – старшей Y720 и младшей Y520. Кроме того, в названиях устройств появилось звучное слово Legion, а на официальном сайте теперь под брендом Legion by Lenovo компанией предлагаются целые игровые системы – не только игровые ноутбуки, но и всевозможные аксессуры – игровые мыши, клавиатуры, наушники и даже мониторы с изогнутым экраном. И все это тоже Y серия.

Но оставим пока маркетинг и перейдем к конкретике – на тесте KV.by один из новых игровых ноутбуков – Lenovo Legion Y520.

Технические характеристики и комплект поставки

Полное наименование экземпляра, попавшего в руки: Lenovo Legion Y520-15IKBN [80WK00DRRA]. Среди порядка 20 модификаций данное устрйство имеет топовую комплектацию, что, понятно, отразилось и на его стоимости – 3300 рублей, в среднем.

Основные характеристики ноутбука приведены в таблице.

Параметр Значение Процессор Intel Core i7-7700HQ, 2800/3800 МГц, 45 Вт, 14 нм Оперативная память 16/16 Гб, DDR4 Графический адаптер Intel HD Graphic 630 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 4 Гб Запоминающие устройства SSD 128 Гб, PCIe HDD 1000 Гб, 5400 rpm, SATA 3 Поддержка карт памяти SD, MMC Дисплей 15,6'', IPS, 1920х1080 Оптический привод нет Интерфейсы и коммуникации LAN – 1000 Мбит/с WLAN – 802.11ac Bluetooth – 4.1 USB 3.1 type C– 1 шт. USB 3.0 type A – 2 шт. USB 2.0 type A – 1 шт. HDMI – 1 шт. аудио выход/вход 3,5 мм – 1 шт. Звук 2 Вт, с поддержкой Dolby Audio™ Premium Камера, микрофон Встроенные Аккумулятор 45 Втч, Li-pol Габариты (ШxГxВ) 380х265х28,8 мм Масса 2400 г Операционная система DOS

Поставляется ноутбук в добротной картонной коробке с ручкой для переноса. Комплект поставки:

- ноутбук;

- адаптер питания (100-240) В, 1,5 А / 20 В, 6,75 А;

- шнур питания;

- комплект бумажной документации.

Внешний вид, конструкция, функциональность

Корпус устройства выполнен в черном цвете с добавлением красных, «агрессивных» акцентов (окантовка кнопок клавиатуры, тачпада, кнопки включения, раскладка клавиатуры). В то же время в закрытом состоянии корпус не имеет «кричащих» элементов, и почти не выдает свою принадлежность к игровой серии – разве что увеличенным количеством ребер жесткости в оформлении воздуховодов и стереодинамиков.

Сделан корпус из пластика, но фактурно все поверхности разные. Верхняя сторона крышки и нижняя грань стилизованы под карбон, полоса между петлями и клавишами F1-F12 – под шлифованный металл, остальная рабочая поверхность, обрамляющая клавиатуру и тачпад, имеет приятное, матовое софт-тач покрытие.

Ничем не выделяется пластик по периметру экрана, разве что тем, что его неожиданно много по площади (расстояние от кромок крышки до экрана составляет 16 мм по бокам, 25 мм снизу, от 15 до 27 мм сверху).

Основная масса ноутбука сконцентрирована в нижней части, что имеет свои плюсы и минусы. Из положительных моментов, устройство можно свободно раскрыть одной рукой, а петли отлично держат легкую крышку, гася возможные вибрации. С другой стороны, конструкции крышки не хватает жесткости – при надавливании снаружи пластик прогибается, на экране при этом остаются следы кнопок клавиатуры, а пластиковую окантовку его (экрана) можно легко поддеть ногтем. К базовому блоку претензий по конструкции нет – все сделано плотно, крепко, без люфтов.

Ноутбук оснащен слегка урезанной 96-клавишной клавиатурой островного типа. Кнопки хорошего размера, с достаточным расстоянием между собой, имеют четкий и тихий ход. Клавиши управления курсором большие по размеру, что сделано в угоду их частого использования в играх. Клавиши WSAD имеют стандартный размер, но выделены более широкой окантовкой. Остальные особенности клавиатуры, если для кого-то важны эти моменты:

- Enter прямоугольный, больше по размеру, чем Backspace, но меньше чем правый Shift;

- правые Ctrl, Shift и Alt больше соответствующи левых;

- Esc слегка отделен от клавиш F1-F12, Delete находится рядом с F12;

- Insert, PrintScrn, Break и Pause совмещены с клавишами цифрового блока, а PageUp, PageDown, Home и End – с клавишами управления курсором;

- Есть индикация Caps Lock, Num Lock;

- Вместо правой Windows имеется специальная клавиша записи видео.

В сочетании с клавишей Fn функциональный блок F1-F12 выполняет функции: блокировка компьютера, переход в автономный («самолет») режим, регулировка яркости, отключение и регулировка громкости, отключение тачпада, микрофона, камеры, управление выводом изображения, обновление страницы. Кроме того, с Fn могут работать функции кнопок Insert, PrintScrn, Break, Pause, PageUp, PageDown, Home и End.

Английская и русская раскладки выполнены одним, красным цветом. Видимость красного на черном фоне не очень контрастная, но проблему решает имеющаяся подсветка клавиатуры (активируется сочетанием Fn+Пробел).

Размер тачпада составляет 107х74 мм. Фактура его близка к кнопкам клавиатуры, но более скользящая. Левая и правая кнопки выполнены из пластика, поверхности глянцевые. Нажимаются кнопки в углах (ход четкий), так что разделительная красная риска на них весьма условна. Имеющиеся треугольные «продолжения» кнопок несут декоративную функцию. Из-за них, кстати, визуально кажется, что тачпад наклонен к пользователю, но это не так.

Забегая вперед, отметим, что тачпад понимает ряд жестов, а в его настройках можно запустить функции Pressure Graph и MoodPad

Переходим к боковым граням устройства. Передняя его грань четко не выражена, так как скруглена. Да и, в любом случае, там нет ничего примечательного.

На задней грани расположены выводы воздуховодов, через отверстия в пластике хорошо видны медные пластины радиаторов.

Все разъемы и порты интерфейсов, а также элементы индикации устройства расположились по бокам. На правой стороне ноутбука можно наблюдать полноценный HDMI, два порта USB 3.0 type A, картридер, порт USB 3.1 type C, светодиодный индикатор питания.

С левой стороны разместились Kensington Lock, разъем питания со светодиодным индикатором, LAN порт, порт USB 2.0 type A, разъем 3,5 мм для подключения наушников/микрофона, кнопка Novo (запуск системы востановления, настройка BIOS, вход в меню загрузки).

Производить техническое обслуживание ноутбука придется глобально – снизу нет никаких отсеков с быстросъемными крышками. Для доступа к внутренним компонентаи откручивается 13 винтов и полностью снимается нижняя крышка. Даже аккумулятор быстро не заменить.

Включается ноутбук кнопкой питания, расположенной в правом верхнем углу. Данная модель поставляется с ОС DOS «на борту», но на тест ноутбук приехал с уже установленной Windows 10 Pro – видимо, устройство уже побывало у кого-то на тесте.

Благодаря современной начинке, а особенно шустрому SSD накопителю, загружается ОС за 6-8 секунд (перезагружается за секунд 15). В работе, при простоях и задачах, не требующих большой мощности, ноутбук довольно тих – слышен легкий шелест вентиляторов да изредка HDD. При ресурсоемких задачах (не мудрувствуя, был запущен стресс-тест компьютера) система охлаждения начинает работать на максимальных оборотах. Не сказать, чтобы мешало, но слышно хорошо.

При длительных существенных нагрузках ноутбук, понятно, нагревается, но не критично. Область для рук остается комфортной, а вот правый верхний угол (в районе цифрового блока) разогревается больше, особенно снизу, на оборотной стороне – так что, к примеру, играть на ноутбуке, держа его на коленях, может быть некомфортно. Понравилось, что горячий воздух отводится сзади, а не сбоку, и не будет нагревать руки в играх при расположении ноутбука на столе и с подключенной мышкой.

15,6-дюймовый экран, оснащенный IPS матрицей с разрешением 1920х1080, демонстрирует хорошие горизонтальные и вертикальные углы обзора. А вот диапазон регулировки яркости совсем небольшой, да и контрастность средняя. Передаваемые цвета кажутся слегка тускловатыми, им как-то не хватает глубины. В общем, экран в ноутбуке – не самая сильная его сторона.

Два динамика, расположенные по углам базового блока выдают не громкий, но вполне чистый звук. Установив ноутбук прямо перед собой, с расстояния в 0,6-0,7 м вполне чувствуется и стереоэффект, так что для качественного озвучивания в ближней зоне встроенной акустики вполне хватает.

Ноутбук оснащен встроенной web-камерой, размещенной сверху дисплея. Справа и слева от нее находятся отверстия микрофона, а почти рядом с объективом – светодиодный индикатор, светящийся белым при работе камеры. Качество картинки камеры вполне достаточное для общения в мессенджерах и социальных сетях.

Тестирование

Традиционно сначала изучаем аппаратную начинку.

В устройстве используется четырехъядерный процессор Intel Core-i7 7700HQ на архитектуре Kaby Lake, производящийся по 14 нм техпроцессу. Номинальная частота составляет 2,8 ГГц, а в режиме Turbo Boost – 3.8/3.6/3.4 ГГц (в одно-, двух, и четырехъядерном режиме, соответственно). Поддерживается технология Hyper-Threading (8 потоков), TDP процессора составляет 45 Вт.

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 работает на частоте (350-1100) МГц, содержит 24 исполнительных блока. Имеется поддержка DirectX 12 и OpenGL 4.4.

Отличным дополнением к такому процессору являются установленные 16 Гб оперативной памяти DDR4 от Hyundai Electronics и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 Гб памяти типа GDDR5 (768 исполнительных блока, 1493 МГц, DirectX 12, OpenGL 4.5). А в довершение – два накопителя, быстрый SSD Samsung MZVLW128HEGR на 128 Гб в качестве системного диска и объемный ST1000LM035 на 1 Тб от Seagate для хранения данных.

Несмотря на предвкушение хороших результатов тестирования с учетом описанной аппаратной начинки тестирование начнем с сетевых возможностей и посмотрим, как работают адаптеры Realtek PCIe GBE и Intel AC 8265. Производились замеры пропускной способности канала между ноутбуком с LAN адаптером и сетевым хранилищем, затем – между ноутбуком с WLAN адаптером и сетевым хранилищем. В «разрыве» стояли гигабитный коммутатор и «белтелекомовский» MT-PON-AT-4. Настройки LAN и WLAN адаптеров были сброшены к заводским, по сети передавались объемные медиафайлы (download – красный цвет, upload – зеленый).

LAN адаптер:

WLAN адаптер:

Хотелось бы больше, но и так неплохо, все же в «разрыве» уже «видавший жизнь» маршрутизатор.

Производительность накопителей порадовала, хороший результат показал HDD и отличный SSD.

Автономность работы ноутбука оценивалась банальным замером времени до полной разрядки АКБ в играх и при просмотре видео. План электропитания в ОС был выставлен в режим «сбалансированный».

Вид теста Время автономной работы устройства Игра (CoD: Infinite Warfare) 52 мин. Просмотр видео 245 мин.

Хороший результат, учитывая, что это все же не легкий ультрабук для серфинга и работы, а игровое устройство с соответствующей начинкой.

Да, на ноутбуке для пробы запускался довольно современный шутер Call of Duty: Infinite Warfare (игра вышла в ноябре 2016). Все началось с отличных 60 FPS, но постепенно проявились «просадки» до 20-30 FPS. Впрочем затетим, что игра довольно новая, запускалась она на ноутбуке в автономном режиме, а настройки были выставлены на максимальный уровень.

Наконец, с помощью бенчмарков тестировалась общая производительность ноутбука.

PCMark 7, производился запуск семи различных тестов:

- тест PCMark – общее быстродействие;

- тест Lightweight – тест для менее производительных систем;

- тест Entertainment – производительности в играх и при работе с медиаданными;

- тест Creativity – производительность системы при работе с видео и графикой;

- тест Productivity – производительность при работе с веб-страницами и офисными приложениями;

- тест Computation – производительность при вычислениях;

- тест Storage – производительность при работе с HDD.

PCMark 8, использовались следующие сценарии нагрузки:

- Home – производительность при выполнении задач, типичных для домашнего выполнения (серфинг, работа с текстовыми редакторами, редактирование изображений, казуальные игры, видео чат);

- Creative – производительность при выполнении задач, при которых контент не только используется, но и создается (серфинг, пакетное редактирование изображений, редактирование видео, конвертирование аудио и видео файлов, игры, групповой видео чат);

- Work – производительность при выполнении задач, типичных для офисного выполнения.

Второй результат в каждом сценарии (Accelerated) показывает, насколько увеличилась производительность, если при тестировании использовать OpenCL, задействуя графический процессор.

Заключение

Ноутбук Lenovo Legion Y520 оказался довольно сбалансированным устройством, когда пользователю предлагается максимальная производительность за вменяемые деньги (для игрового устройства), минуя дизайнерские и конструкторские «изыски». Понятно, что перебарщивать не стоит, но субъективно, в данном случае как раз и была найдена та грань.