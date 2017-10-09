В Беларуси создали приложение для лечения лицевого паралича

Виртуальный инструктор, который разрабатывает стартап MIMICA во главе с микрохирургом Халидом Рустамовым, поможет восстановить нарушенную в результате перенесенной болезни или травмы мимику лица и вновь начать улыбаться.

Врач Халид Рустамов исследует микрохирургию лицевого паралича — эта тема его диссертации. В своей практике он постоянно сталкивается с проблемами реальных пациентов, у которых в результате предшествующих операций, механического повреждения или перенесенного заболевания обездвижена половина лица.

О заболевании

Лицевой паралич — заболевание, которое встречается в 30-50 случаях на 100 тысяч населения в год. Причины могут быть абсолютно различные, разные и прогнозы — быстрое и полное восстановление или же инвалидность на всю жизнь. Современная медицина позволяет частично восстановить движения при стойком лицевом параличе с помощью различных хирургических операций, но одним из самых важных этапов лечения является также реабилитация.

Во многом ее успех заключается в специальной мимической гимнастике. Пациент, проходящий реабилитацию дома, не всегда может правильно и регулярно выполнять необходимые упражнения. Ему не хватает живого общения с лечащим врачом, возможности контролировать прогресс без визитов в медучреждение для фото- и видеорегистрации послеоперационных изменений.

Как это работает

Идея появилась у Халида около года назад в процессе работы над диссертацией. Он много общался с пациентами с лицевым параличом, глубоко изучил их проблемы и нужды. Мысли об автоматизации удаленной реабилитации и улучшении эффективности процесса не покидали его, а окончательная концепция сформировалась на одном из минских научных хакатонов.

Уже больше трёх месяцев команда стартапа работает над мобильным приложением с интерактивным AR-тренажером мимики. Визуальный трекер прогресса реабилитации помогает пациентам с лицевым параличом правильно делать мимическую гимнастику, контролировать регулярность упражнений и добиваться результатов. Кроме того, пользователь получает доступ к чату со своим врачом, рекомендациям, дневнику, календарю консультаций.

Технически это работает следующим образом — фронтальная камера мобильного телефона выступает аналогом зеркала, перед которым проходит традиционная мимическая гимнастика. Разница в том, что на экране смартфона с помощью приложения пациент увидит те движения, которые ему нужно повторить. И в процессе повторений камера будет отслеживать правильность выполнения упражнений.

По завершении тренировки приложение передаст на сервер графические и иные данные. Накопление этой информации позволит улучшить алгоритмы и научить программу работать лучше, точнее. Анализ же медицинской информации позволит индивидуализировать подход в реабилитации.

Запуск приложения планируется в течение 2018 года, стоит, однако, учесть, что это стартап. Ребята только недавно стали резидентами бизнес-инкубатора БГУИР.

Приложение задумывалось бесплатным для пациентов и должно остаться таким. Что касается вариантов монетизации, то возможна платная подписка для здоровых людей, которые хотят улучшить свой внешний вид путем упражнений для лицевых мышц (facefitness). Кроме того, возможен вариант B2B — продажа подписки на web-версию для крупных клиник, специализирующихся на лечении лицевого паралича.

Команда

Халид познакомился с Евгением Качановским, Яном Хамутовским и Глебом Линником на «Научном хакатоне», где впервые презентовал свою задумку. Все трое — студенты ФКСиС, второкурсники. Глеб занимается iOS разработкой и компьютерным зрением, Ян — бэк-эндом, Женя — web’ом. Там же к ребятам примкнула Натали Штанюк, project manager.

Анастасия Бегун присоединилась к проекту спустя месяц. Просто написала Халиду и предложила свою помощь в качестве UX\UI Designer. Именно Настя нарисовала логотип и оформила корпоративный стиль.

Многие люди присоединяются к проекту на небольшой срок. Они сами находят Халида и абсолютно бесплатно помогают в развитии. Так, Вика Янковская помогла советами в работе с прессой и PR, Антон Пицуков и Лилия Колос дали очень ценные консультации в сфере business analyses. Ирина Дубовик проконсультировала по маркетинговой стратегии. Все эти люди не теряются и периодически помогают проекту.

Перспективы и конкуренты

Анализ предложения в магазинах приложений (Play Market) показывает, что на рынке присутствуют бесплатные приложения для выполнения упражнений для лица. Они располагаются в категории «медицина и здоровье». Уровень закачек достигает 100 000. Но все эти приложения представляют собой или ссылки на YouTube, или анимации упражнений. Своего рода справочники без обратной связи.

Конкурентом приложения можно назвать команду доктора Чарльз Ндука из больницы королевы Виктории, которые используют очки виртуальной реальности для физиотерапии лица. Пользовательская гарнитура VR, используемая для терапии, снабжена электродами, которые предоставляют данные, чтобы вызвать необходимое выражение аватара. Пациенты во время занятий смотрят на 3D-аватар вместо зеркала. Однако это решение технически сложно для конечного пользователя и требует дополнительного оборудования, а также контроля врача.

Команда продолжает участвовать в различных соревнованиях и стартап-битвах, занимает призовые места. Благодаря победе в локальном этапе соревнования Startup Battle она получила возможность участвовать в The Intercontinental Startup Battle, которая пройдет с 13 по 17 ноября 2017 в Силиконовой долине в Сан-Франциско.

Ребята собирают средства на разработку приложения с помощью краудфаудинга. Но больше всего им нужны единомышленники и соратники в создании приложения — специалисты по машинному обучению, компьютерному зрению, Android-разработчики. Заинтересовавшиеся также могут напрямую связаться с доктором Халидом Рустамовым, написав на электронную почту: mimica.post@gmail.com.