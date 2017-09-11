Как смотреть Twitter и Facebook на старом компьютере (практические советы)

В материале "Секреты YouTube и Веб 2.0 на старом железе" я уже подробно рассматривал вопрос о подмене агента браузера для просмотра социальных медиа на морально устаревших компьютерах для ускорения работы через Opera presto 12.x. Но как выяснилось в процессе практических экспериментов разные строки этой конфигурации, инициировали несходные виды интерфейсов сайтов. Так, если использовался агент от Opera mini, Twitter загружался без картинок, а поисковик Google терял ряд важных функций.

Конечно, если вы ежедневно пользуетесь чем-то наподобие Pentium 133-900 мгц, подобный подход к конфигурации браузера кроет массу преимуществ. Но какой агент использовать если система намного мощнее 1 ггц, но меньше 3 ггц? Как удалось установить в процессе перебора всевозможных вариантов от ТВ приставок до игровых консолей, из всего арсенала, сегодня еще поддерживаемого корпорациями, подходит лишь агент от старой модели iPad: "Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) CriOS/30.0.1599.12 Mobile/11A465 Safari/8536.25 (3B92C18B-D9DE-4CB7-A02A-22FD2AF17C8F)".

Конечно, YouTube посредством подмены данным агентом не всегда посмотришь, но для этих нужд можно использовать и VLC player. Ведь мобильные варианты сайтов, отображаемые в ответ на вышеприведенную строку, прекрасно подходят для работы на 1.6 ггц процессоре и выше. При чем почти без потери функционала. Например, при регистрации социальная сеть Facebook выглядит так же наркотически запутанно, как и ее десктопная версия.

При этом Twitter исправно отображает картинки. А YouTube переходит в приятный мобильный интерфейс. И в отличие от версии для Opera mini в этом случае сбоку появляются удобные рекомендуемые видео.

К сожалению, ряд возможностей все же на сегодняшний день оказывается ограничен. Так, не получилось добиться отображения коротких gif изображений встраиваемых в социальные медиа. А так же не удалось найти программу, позволяющую при копировании в буфер обмена адреса с видео YouTube, автоматически запускать VLC или BS player на его проигрывание. Поэтому если кто знает решение подобной головоломки, то прошу оставлять его в комментариях. Роман Карпач fdd5-25.net