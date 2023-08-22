Раскрыта повестка дня саммита Bitget EmpowerX: определение будущего Web3

Саммит Bitget EmpowerX, включающий в себя яркие ключевые доклады и панельные дискуссии, посвященные актуальным темам Web3, предложит уникальную информацию от мировых криптовалют и пионеров Web3. Тим Дрейпер, основатель Draper Associates, и Хасиб Куреши, управляющий партнер Dragonfly Capital, выступят с основным докладом "Перспективы инвестиций в Web3", представив свои экспертные прогнозы по внедрению Web3 в организациях.

Панель "От Web2 к Web3: Не просто присоединиться к Web3, а сделать это правильно" выступят Себастьен Борже, соучредитель и главный операционный директор компании The Sandbox, Аннабель Хуанг, управляющий партнер Amber Group, Джоонатан Линтала, основатель и генеральный директор компании Phaver, и ТН Ли, соучредитель компании Pendle Finance. Они обсудят важность принятия Web3 и стратегической подготовки к его быстрому росту. Михайло Бьелич, соучредитель Polygon, Брайан Пеллегрино, соучредитель и генеральный директор LayerZero, и Дэвид Тсе, профессор Стэндфордского университета, также присоединятся в качестве приглашенных докладчиков к другим содержательным панельным дискуссиям.

"Мы очень рады провести наш первый саммит Web3 в этот грандиозный период эволюции и инноваций в отрасли, - сказала Грейси Чен, управляющий директор компании Bitget. "Bitget EmpowerX" будет способствовать проведению важнейших дискуссий по вопросам искусственного интеллекта и технологии блокчейн, их широкого распространения, инвестиционных стратегий и т.д. Благодаря выдающемуся составу докладчиков и спонсоров это будет действительно исключительное событие, определяющее будущее Web3".

Известные СМИ, такие как Cointelegraph, Benzinga, CryptoDaily и Foresight News, присоединились к саммиту в качестве информационных партнеров, а Foresight Ventures, 0xScope, IoTeX, Lucyos.ai, BabylonChain и Bitget Wallet выступят партнерами мероприятия. Bitget EmpowerX, ориентированный на сообщество, сотрудничество и влияние, является примером стремления компании Bitget к продвижению Web3 в глобальном масштабе.

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