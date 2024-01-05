Bitget Wallet представляет функцию Smart Money для улучшения торговли с помощью ИИ

Он определяет и отслеживает более 6000 исторически высокоэффективных адресов Smart Money в Ethereum, а также выполняет проверку безопасности. Эти адреса связаны с трейдерами, известными своим опытом и стратегическим чутьем, чьи торговые действия часто предвещают ключевые рыночные тенденции. Bitget Wallet также готовится внедрить функцию Smart Money в другие блокчейны, такие как BNB Chain, Solana, Polygon и Avalanche, стремясь значительно расширить сферу своего влияния.

Функция Smart Money тщательно продумана, чтобы предоставить индивидуальным трейдерам четкие и оперативные торговые сигналы, а также понимание динамики рынка. В ней представлена исчерпывающая информация об адресах Smart Money, которые в настоящее время участвуют в торговле. Сюда входит информация о торгуемой криптовалюте, ценах и объемах сделок, а также количество адресов-держателей, что позволяет трейдерам получить немедленный доступ к оповещениям о торговых сигналах. Кроме того, пользователи могут без труда получать эту информацию через мобильное приложение, используя его, как ленты социальных сетей. Это позволяет им наблюдать за движением Smart Money, анализировать торговые прибыли и убытки в режиме реального времени, изучать торговые стратегии профессиональных инвесторов и китов и, следовательно, открывать новые возможности для торговли.

Рассказывая о сути продукта, Элвин Кан (Alvin Kan), операционный директор Bitget Wallet, отметил: «Ярко выраженная волатильность и асимметрия криптовалютного рынка в сочетании с обширным набором инвестиционных категорий представляют собой серьезную проблему для обычных инвесторов в плане доступа к информационным и ресурсным привилегиям, которыми пользуются избранные Smart Money. Наша миссия заключается в том, чтобы дать пользователям возможность прогнозировать тенденции рынка, оперативно раскрывать инвестиционные возможности и, следовательно, преодолеть разрыв между обычными инвесторами и Smart Money».

Торговая функция Bitget Wallet — Bitget Swap — демонстрирует впечатляющую мощь, поддерживая около 30 мейннетов и объединяя ликвидность сотен основных децентрализованных бирж (DEX) и кроссчейн мостов. Она эффективно устраняет такие распространенные проблемы торговли в сети, как токены платы за газ и высокие диапазоны проскальзывания, предлагая пользователям платформу для свободной торговли любыми активами в любой сети, не уступающую по своим возможностям централизованным биржам.

В то время как другие кошельки также могут предлагать функцию обмена, Bitget Wallet стал пионером в области внедрения и постоянного улучшения рыночных данных в сети. Его интеллектуальная функция рыночных данных не только объединяет тенденции всех сетей и многомерные таблицы лидеров рынка, но и сделала значительный шаг вперед, представив функцию Smart Money — возможность, которой нет в большинстве кошельков, представленных на рынке.

Основная ценность интеллектуальных рыночных данных заключается в их способности помочь пользователям находить новые активы и торговые возможности. Элвин подробно рассказал о значении этой функции: «Используя функцию Smart Money, мы не просто наблюдаем за ценами покупки и продажи токенов или определяем подходящее время для выхода из рынка на основе тенденций продаж. Более важно то, что она позволяет нам выявлять появление новых активов и трендов, которые являются новыми возможностями в Web3. Наша цель — предоставить пользователям широкий выбор активов и надежные услуги торговли в сети и новые возможности».

Криптобиржа Bitget и Bitget Wallet формируют комплексную экосистему, объединяющую CeFi и DeFi. Биржа Bitget, придерживаясь философии интеллектуальной торговли, использует такие новые технологии, как искусственный интеллект, чтобы помочь криптоинвесторам торговать разумнее. На этой платформе опытные трейдеры могут делиться проверенными и одобренными рынком торговыми стратегиями, позволяя новичкам отрасли быстро и без усилий копировать их. Этот процесс предполагает применение инструментов, которые раньше были доступны исключительно профессиональным инвесторам, тем самым создавая беспроигрышную ситуацию для всех участников.