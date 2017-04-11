Арестован оператор tor exit-node в России

Последние несколько дней различные источники сообщают об аресте математика Дмитрия Богатова в связи с размещением материалов в интернете с его IP-адреса.



За несколько часов до опубликованного времени обыска (примерно 11 вечера 5 апреля по Московскому времени) из сети пропал выходной узел сети Tor, администрируемый Dmitry Bogatov <KAction /at/ gnu /dot/ org>. Судя по обновлённой за три часа до выключения exit-ноды веб-странице Дмитрия, учитель математики, KAction@gnu.org и арестованный Дмитрий Богатов — одно лицо.



Мне неизвестно, размещал ли сам Дмитрий материалы, находясь вдали от дома, или это был кто-то из пользователей сети Tor, воспользовавшийся узлом Дмитрия — одним из тысячи подобных. Но, кажется, теперь с практической точки зрения на вопрос Были ли случаи осуждения за Tor Exit-node в России? можно отвечать утвердительно с некоторой долей уверенности — Дмитрий арестован на два месяца. Это первый известный мне случай ареста оператора выходной ноды сети Tor в России. Если позиция обвинения основывается на совпадении IP адреса, то теперь в зону риска попадают также операторы открытых wi-fi точек в публичных местах, пользователи VPN-сервиса Hola, который работает по несколько схожему принципу, не говоря о заражённых персональных компьютерах и ботнетах из роутеров.

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