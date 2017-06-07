Уязвимость в системе блокировки сайтов Роскомнадзора позволяет закрыть в РФ доступ к любому сайту

Вчера некоторые пользователи русскоязычного сегмента Интернета обнаружили недоступность Telegram, пишет Коммерсант. Чуть позже в Сети появилась информация и о других сайтах, доступ к которым каким-то образом был заблокирован, хотя эти ресурсы никогда не попадали в «черный список» Роскомнадзора. После того, как в проблеме начали разбираться специалисты, выяснилось, что причина всему — уязвимость в системе блокировки сайтов, используемой Роскомнадзором.

Дело в том, что запись в реестре блокировок ведомства состоит из трех элементов: домен, URL, IP-адрес. Роскомнадзор лишь заносит какой-либо сайт в список запрещенных, а блокировать доступ к таким ресурсам должны уже провайдеры. Но из-за отсутствия нормативов по способам ограничения доступа к сайтам провайдеры выбирают метод блокирования самостоятельно, в основном по IP из реестра или по текущему IP из DNS.

О том, что такая система несовершенна и чревата неприятностями, Роскомнадзору не раз сообщали специалисты по информационной безопасности. Тем не менее, метод блокировки оставили в неизменном состоянии, что и привело к текущим проблемам.



Список IP, добавленных в DNS домена dymoff.space

Речь идет о том, что владелец заблокированного в РФ домена dymoff.space внес в DNS IP-адреса многих сторонних ресурсов. В числе прочих — IP-адреса серверов Telegram. В результате для некоторых российских пользователей ресурсы с этими IP оказались недоступными, как если бы они тоже были заблокированы. IP-адреса, внесенные владельцем заблокированного домена, принадлежат не только Telegram, но и другим сервисам и сайтам:

1tv.ru

badoo.com

pikabu.ru

ok.ru

nic.ru

rzd.ru

atlas ripe

ocsp.comodoca.ru (OCSP-респондер CA)

rtcomm.nag.ru

mail.ru

rbc.ru

booking.com

skbkontur.ru

vasexperts.ru

ntv.ru

vk.com

office 365

facebook.com

reg.ru

sipnet.ru

rfc-revizor.ru

Сейчас специалисты по кибербезопасности предупреждают о возможности повторения инцидента. Дело в том, что некоторые из ранее заблокированных Роскомнадзором доменов находятся в свободном доступе и их можно зарегистрировать (правда, большую часть уже зарегистрировали после того, как о манипуляциях c DNS стало известно). Если после этого соответствующим образом модифицировать А-записи в зоне, которая контролируется владельцем заблокированного домена, то это может вызвать проблемы с доступом пользователей Рунета к гораздо большему количеству ресурсов. Высказываются предположения, что вскоре заблокированные домены станут даже продавать, поскольку, как оказалось, это достаточно мощный инструмент, позволяющий закрывать доступ к практически любым ресурсам.

«Это отличная иллюстрация того как неудачный дизайн системы блокировок может быть проэксплуатирован […]», — заявил Александр Лямин, генеральный директор компании Qrator, которая занимается защитой от DDoS-атак.

По статистике сервиса «Каждый сбой», с 13:00 до 22:00 4 июня часть пользователей не могла попасть на такие сайты, как Яндекс, ВКонтакте, Википедию, «Одноклассники» и другие ресурсы.

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