Почему программисты — не врачи и не учителя

В баталиях по поводу налоговой реформы все время слышится: а чем программисты отличаются от врачей/учителей/рабочих? Попробуем разобраться.

Capital и Labor

Индустриальная капиталистическая экономика хорошо описывается взаимоотношениями межу Capital (капитал) и Labor (трудовые ресурсы). Capital и Labor сильно отличаются по своей сути и подчиняются разным законам. Capital — мобильный, и его всегда не хватает. Labor — гораздо менее мобильный и его, как правило, в избытке.

Это определяет ведущую роль Capital в капиталистической экономике (не даром она так названа) — он идет туда, где можно заработать, и где лучшее соотношение risk/reward (риска к прибыли). А Labor сам по себе — никуда не идет. Он сидит на месте и ждет, когда к нему придет Capital и обеспечит ему занятость. Без Capital он не способен производить и генерировать стоимость.

Соответственно, экономическая политика в отношении Capital резко отличается от политики в отношении Labor.

Инвестиции (Capital) — всячески завлекают, предлагая более комфортные условия по отношению к альтернативным местам их приложения. Привлекают в первую очередь лучшим соотношением risk/reward. Если у тебя в стране есть прибыльная «тема», то капитал и так пойдет, если нет — его нужно привлечь маленькими налоговыми ставками, прекрасным бизнес-климатом, льготами и прочими ништяками. Иными словами, за Capital нужно всячески ухаживать, лелеять и соблазнять, чтобы он к тебе пришел.

Labor ничего подобного не требует. Сам по себе Labor — это пассив, и его всегда в избытке. Поэтому ему можно платить поменьше, а налогами облагать побольше — границы определяются рыночным балансом и рисками социальной напряжённости.

Это справедливо не только для всевозможных Мозамбиков. В тех же Штатах корпорации платят налогов меньше, чем физические лица. Капиталистом быть ВЫГОДНО, ибо он зарабатывает больше, а налогов платит меньше. Такова реальность, друзья. Кто не согласен — тому с полки пирожок.

Human Capital

Однако с появлением постиндустриальной экономики картина усложняется. Появляется термин «Human Capital» (человеческий капитал).

Это такой зверь, который вроде бы Labor, но вроде и не Labor. Почему?

Потому, что он:

— Высокомобильный

— Не находится в избытке — наоборот, его не хватает, и за ним охотятся

— Способен генерировать стоимость без привлечения большого Capital.

Получается нечто весьма необычное для индустриального мира — не Labor гоняется за Capital, а наоборот — Capital гоняется по всему миру за дефицитным Labor. Не Capital позволяет Labor прокормиться, а Labor позволяет Capital на себе заработать. По всем ключевым признакам это уже не Labor. Это нечто другое, Human Capital.

Кто такие, представители этого самого Human Capital? Сегодня это IТ-специалисты, спортсмены экстра-класса и, возможно, кто-то еще — те, в ком ощущается нехватка, за кем охотится работодатель, кто может легко найти работу за границей. Ни врачи, ни учителя, ни заводские рабочие Human Capital НЕ ЯВЛЯЮТСЯ.

Не согласны? Считаете это несправедливым, потому что «врач должен учиться дольше и ответственности на нем больше»? Друзья мои, экономике всё равно до ваших считалок и понятий о справедливости. У нее нет совести, а есть законы и принципы.

Выводы

Проблема в уравнивании налогов программистов и врачей с учителями — это не вопрос справедливости. Мы говорим об уравнивании разных экономических сущностей, а это скорее неправильно. Айтишников надо ставить не в одни рамки с Labor, а в одни рамки с Capital — по крайней мере, до тех пор, пока они имеют все признаки Human Capital. Они сами по себе — производительные силы. Они генерируют стоимость.

Я уверен, что нам нужна налоговая реформа. Я уверен, что она принесет проблемы. Так всегда бывает — это не повод ее не делать. Но: впервые за много лет я наблюдаю реально массовый отток программистов из Украины. Все крупнейшие игроки IТ-рынка наращивают свои офисы в Восточной Европе. Одна из трех лидирующих IТ-фирм вообще прекратила рост — за счет массового перевоза людей в Польшу.

Все это вызвано в первую очередь рисками и нестабильностью — но вспомним, что для Capital важны не риски сами по себе, а соотношение Risk/Reward. Повышая налоги для IТ, мы в добавок к нестабильности снижаем Reward. Это делает Украину менее привлекательным местом для приложения Human Capital, и его отток неизбежно ускорится. Насколько? Не знаю, да и никто не знает. Но такова логика поведения Capital, в том числе и Human.

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