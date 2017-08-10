«ИТ-компаниям нужны гуманитарии, а не STEM-специалисты»

Мода на STEM-образование ушла в прошлое, потому что с техническими заданиями роботы справляются лучше людей. ИТ-компаниям нужно все больше специалистов со STEAM-навыками, в которых к научным и техническим знаниям добавился ключевой элемент — гуманитарный, пишет Quartz.

До недавних пор было широко распространено убеждение, что для успеха в современной инновационной экономике человеку надо получить STEM-образование. Аббревиатура означает: «наука, технология, инжиниринг и математика». Однако время STEM уже прошло. Новый термин стремительно распространяется благодаря усилиям его многочисленных сторонников, таких как Школа дизайна Род-Айленда (США), где разработаны школьные и университетские курсы нового STEAM-образования. Ключевой является добавленная буква «A» — от английского «Arts», гуманитарные отрасли знания.

ИТ-бизнесу теперь нужны именно STEAM-специалисты. Это популярно объяснил в статье для Harvard Business Review Том Перро, глава кадровой службы медтех-компании Rally Health. По его словам, знаний о том, как создать высокотехнологичный продукт, больше недостаточно. «В частности потому, что машины вскоре смогут автоматизировать все связанные с обработкой технических данных задачи. Где люди смогут сделать больше для успеха инновационного бизнеса, так это в понимании запросов и поведения других людей, для которых мы и создаем свои товары и услуги», — пишет Перро. Иными словами, роботы вот-вот начнут справляться с обязанностями, для которых нужно STEM-образование, лучше людей. А вот гуманитарные дисциплины (к примеру, психологию или искусство) машины вряд ли освоят в обозримой перспективе.

Первым эту мысль, пожалуй, сформулировал еще Стив Джобс, после того, как Apple выпустила первый iPad. «Мы в Apple убеждены, что одних технологий недостаточно. Только альянс технологий с искусством и гуманитарными знаниями приносит результат и заставляет наши сердца петь», — сказал он тогда.

Спрос на гуманитариев со стороны ИТ-индустрии растет уже не первый год. Так сооснователь стартапа Vidyard (занимается видео-маркетингом) Майкл Литт признался, что нанимает на работу больше выпускников-гуманитариев, чем людей, получивших STEM-образование, а также сам старается разбавить свои инженерные знания, изучая труды по философии и психологии. По данным LinkedIn, уже в период с 2010 по 2013 год число гуманитариев, которые были наняты на работу в ИТ-компании, превосходило количество программистов и инженеров вместе взятых примерно на 10%.

STEAM-образование проникло и на государственный уровень. Еще в 2013 году в Конгрессе США была образована двухпартийная комиссия по развитию этого направления образования. Ее члены недавно выступили с критикой намерений администрации Дональда Трампа ликвидировать Национальный фонд гуманитарных наук, заявив, что «только активация обоих полушарий мозга научит людей мыслить инновационно и креативно, что будет иметь решающее значение для роста экономики в XXI веке и создания высокоэффективных рабочих мест».

Для молодого человека сегодня бессмысленно учиться на финансиста, поскольку алгоритмы лучше любого аналитика обрабатывают финансовые данные, заявил миллиардер Марк Кьюбан. По его словам, через 10 лет резко вырастет спрос на филологов, философов и других гуманитариев.

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