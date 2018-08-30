10 советов по защите личных данных в интернете

Крупные утечки данных, темные личности, копающиеся в лентах соцсетей, вездесущие рекламщики, отслеживающие каждый шаг пользователей в цифровом мире, — может показаться, что конфиденциальности в интернете просто не существует. На самом деле все не так плохо: у нас все же есть возможность контролировать наши данные и не делиться ими с кем попало. Вот несколько советов, которые в этом помогут.

1. Проверьте настройки конфиденциальности в социальных сетях

Все мы волей-неволей храним в соцсетях немало личной информации — и если вы используете настройки по умолчанию, то значительную часть этих данных может видеть буквально кто угодно. Поэтому обязательно проверьте настройки конфиденциальности во всех соцсетях, которыми пользуетесь. Что стоит показывать всем подряд, а что могут видеть только ваши друзья (или вообще никто, кроме вас) — должны решать вы, а не Марк Цукерберг.

Измените настройки конфиденциальности в соцсетях. Вот как сделать это в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, Twitter, LinkedIn и Instagram.

Время от времени соцсети изменяют настройки, так что иногда проверяйте, не появилось ли что-то новое. Например, недавно во ВКонтакте добавили запрет поиска вашего профиля по номеру телефона — полезная настройка, рекомендуем.

2. Не используйте общедоступные хранилища для личных данных

Случайно выдать лишнюю информацию можно не только через социальные сети. Например, не стоит хранить конфиденциальные данные в онлайн-службах, предназначенных для обменаинформацией. Например, Google Документы — не лучшее место для файла с паролями, а сканы паспорта не надо выкладывать на Dropbox (разве что предварительно упаковав их в зашифрованный архив).

Не используйте для хранения личных данных файлообменники и сервисы для совместной работы.

3. Защитите себя от веб-слежки

Когда вы заходите на сайт, ваш браузер сообщает ему много всего интересного о вас и о том, какие сайты вы посещаете. С помощью этой информации специалисты по маркетингу составляют ваш профиль и показывают вам адресную рекламу. Режим инкогнито от такого отслеживания на самом деле не защищает — для этого надо использовать специализированные инструменты.

4. Не сообщайте свою основную электронную почту и номер телефона всем подряд

Что будет, если всегда и везде указывать свой электронный адрес и номер телефона? Тонны спама в почтовом ящике и сотни автоматических звонков во входящих вызовах, вот что. Даже если приходится оставлять контактные данные интернет-сервисам и онлайн-магазинам, уж по крайней мере не стоит давать их случайным людям в социальных сетях. Еще лучше создать отдельный «мусорный» почтовый ящик, который не жалко будет удалить. В идеале хорошо бы иметь и отдельный номер телефона для таких случаев.

Зарегистрируйте дополнительный адрес электронной почты и купите лишнюю SIM-карту для регистрации в онлайн-магазинах. Используйте их и в других ситуациях, где от вас требуется оставлять свои данные незнакомцам.

5. Используйте мессенджеры со сквозным шифрованием

Большинство современных мессенджеров использует шифрование. Но во многих из них сообщения шифруются только во время передачи на сервер — а там уже хранятся незашифрованными. Что будет, если кто-нибудь взломает такой сервер? Пусть даже этот риск не слишком велик, лучше его полностью избежать. Для этого надо пользоваться мессенджерами со сквозным (end-to-end) шифрованием. В таких приложениях даже их создатели не смогут прочитать ваши разговоры, ведь ключи от шифра есть только у вас и вашего собеседника.

Используйте мессенджеры со сквозным (end-to-end) шифрованием, например WhatsApp.

Обратите внимание, что Telegram, Facebook Messenger и Google Allo не используют сквозное шифрование по умолчанию. Чтобы включить его, необходимо вручную начать секретный чат.

6. Используйте надежные пароли

Информацию, которая защищена слабым паролем, можно с тем же успехом прокричать в мегафон у метро. Конечно, запомнить длинные уникальные пароли для всех многочисленных сервисов и приложений, которыми вы пользуетесь, практически невозможно. Тут на помощь приходит менеджер паролей — достаточно запомнить только одну комбинацию для доступа к нему, все остальные он сохранит за вас.

Используйте длинные пароли — хотя бы 12 символов, а лучше еще больше.

Для каждого сервиса создавайте новый, уникальный пароль.

Чтобы не повторяться и ничего не забывать, лучше всего завести менеджер паролей.

7. Просматривайте разрешения мобильных приложений и расширений браузеров

Мобильные приложения часто просят дать доступ к контактам или файлам на вашем устройстве, разрешить им использовать камеру, микрофон, геолокацию и так далее. Некоторым приложениям это действительно нужно для того, чтобы нормально работать. Но далеко не всем: многие используют полученную информацию для маркетинговой слежки (или даже для чего похуже). К счастью, права приложений довольно легко контролировать. То же относится и к расширениям для браузеров, которые, к сожалению, также известны шпионскими наклонностями.

Проверяйте разрешения, которые вы даете мобильным приложениям. Вот как это сделать в Android, а вот как в iOS.

Не устанавливайте браузерные расширения без крайней необходимости и тщательно следите за тем, что вы им разрешаете.

8. Защитите ваш телефон и компьютер паролями или кодами доступа

Пароль для разблокировки компьютера не обязательно должен быть ужасно сложным: вы защищаетесь не столько от взлома, сколько от праздного любопытства. Смартфоны часто теряются, иногда их воруют — поэтому лучше дополнительно подстраховаться и использовать ПИН-код из шести цифр (или даже длиннее), а не из четырех, как это предлагает операционная система по умолчанию. Сканер отпечатка пальца и распознавание лица — это тоже неплохо. Но помните, что и у биометрических технологий есть свои ограничения.

Используйте для входа на телефоны, планшеты и компьютеры пароли или биометрическую аутентификацию.

9. Отключите уведомления на экране блокировки

Допустим, вы защитили телефон длинным надежным ПИН-кодом, но оставили всплывающие уведомления на экране блокировки. В этом случае любой сможет подсмотреть, о чем вы переписываетесь. Чтобы личная информация не появлялась на экране блокировки, необходимо правильно настроить уведомления.

Отключите уведомления на экране блокировки или скройте их содержимое. Вот как это сделать в Android и в iOS.

10. Соблюдайте осторожность в общедоступных сетях Wi-Fi

Публичные сети Wi-Fi обычно не шифруют трафик. А это значит, что кто угодно может подсмотреть, что вы отправляете и получаете, подключившись к той же точке доступа. Старайтесь не передавать через общественные сети конфиденциальные сведения: логины, пароли, данные кредитных карт и тому подобное. Лучше всего использовать VPN, чтобы зашифровать передачу данных и защитить их от посторонних глаз.

По возможности не используйте общедоступные сети Wi-Fi.

Если без публичного Wi-Fi никак не обойтись, используйте безопасное подключение — VPN.

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