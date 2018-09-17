Почему не существует антивируса для iOS?

Apple не допускает в магазин App Store антивирусы, утверждая, что «компания Apple изначально проектировала платформу iOS как защищенную» и что ее операционная система не нуждается в антивирусе.
Весьма самоуверенное заявление, но это не бездумный маркетинг: Apple iOS действительно спроектирована с акцентом на безопасность. Приложения в iOS выполняются в собственных песочницах — безопасных средах, которые изолируют приложения и их данные, не позволяя проводить какие-либо манипуляции с файлами других приложений или операционной системы. В iOS вредоносному приложению просто будет негде развернуться — ему нечего красть и ломать, так как оно не сможет выйти за пределы своей песочницы, где ему доступны только собственные данные. Это крайне полезная функция с точки зрения безопасности.
Также Apple разрешает устанавливать на устройства iOS приложения только из своего официального магазина App Store (если только кто-то — будь то администраторы вашей компании или злоумышленники — не воспользовался корпоративной учетной записью Enterprise Developer, чтобы при помощи средств управления мобильными устройствами [Mobile Device Management или MDM] устанавливать приложения из сторонних источников). Apple тщательно следит за тем, что она добавляет в свой магазин, и одобряет приложения только после изучения их кода. Таким образом, чтобы на iOS попало вредоносное приложение, сначала злоумышленникам надо его не только разработать, но и каким-то образом провести через официальную проверку.
Очевидно, вышесказанное распространяется только на устройства iOS без джейлбрейка (то есть на те, у которых доступ к системным данным не открыт несанкционированными Apple методами). С другой стороны, такими являются большинство iPhone и iPad — прежде всего потому, что современные версии iOS хорошо защищены и энтузиасты пока не нашли рабочий способ их взломать.
Эти же ограничения привели к тому, что для iOS попросту невозможно разработать антивирусное приложение: антивирусу для работы нужна возможность отслеживать, что делают другие приложения, и вмешиваться в случае подозрительного поведения. А из песочницы это сделать невозможно.
Ну а как же защитные приложения, доступные в магазине App Store?
Покопавшись в App Store, можно найти различные приложения со словами «Internet Security» в названии. У всех этих приложений есть два общих признака: во-первых, это не антивирусы, и во-вторых, по этой причине под ними обнаруживается немало негативных отзывов от пользователей. Как мы уже говорили, полноценный антивирус не может работать в среде iOS. Поэтому даже если в эти приложения встроен антивирусный движок, система не разрешит им проверять другие приложения и их данные. Нередко именно на это и указывают пользователи в своих отзывах, выставляя таким продуктам низкие рейтинги.
Так что же тогда делают эти приложения? Получается, это подделки? На самом деле, нет: они могут содержать модули защиты от фишинга и слежки, VPN-сервисы, средства родительского контроля, менеджеры паролей, блокировщики рекламы, защиту от кражи устройства или какую-то комбинацию перечисленных функций.
Это все нужные и полезные возможности, имеющие прямое отношение к теме безопасности и конфиденциальности, но называть такой сборник решением класса Internet Security некорректно, поскольку это вводит людей в заблуждение.
Как обезопасить себя в iOS
Хотя iOS разрабатывалась с прицелом на безопасность, даже такую систему нельзя считать неуязвимой. Периодически киберпреступники находят новые способы использования уязвимостей iOS или обмана специалистов Apple, проверяющих приложения.
Например, в свое время одним удалось заразить пакет разработки Xcode, чтобы созданные в нем приложения становились вредоносными без ведома разработчиков. Другие же добавили в свое приложение проверку местоположения, чтобы вредоносный код не запускался в пределах США, что позволило преступникам обойти проверку Apple и добавить свое приложение в App Store.
С учетом этого было бы неплохо иметь приложения-антивирусы для iOS, но, к сожалению, их не существует, и создать их сейчас не представляется возможным. К счастью, зловреды под iOS — крайне редкое явление, так что вероятность оказаться в числе пострадавших невелика. Но риск возрастает с установленным профилем MDM. В этом случае вашим устройством можно будет полностью удаленно управлять с сервера организации, выдавшей этот профиль. Поэтому пользователям, чьи телефоны не управляются корпорацией, на которую они работают, стоит избегать MDM-профилей — это практически главное правило безопасности в случае iOS.
Нет зловредов — нет проблем, верно?
К сожалению, вредоносное ПО — не единственная опасность. Не стоит забывать о ряде других угроз, от которых может пострадать любой пользователь на любой системе, включая iOS. Речь идет о фишинге, спаме, перехвате передаваемых данных и так далее, не говоря уже про риск раскрытия конфиденциальных сведений. Поэтому каждому пользователю iOS важно знать азы кибербезопасности.
Комментарии
"Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе..."
Кол. За копипасту и отсутствие собственных мыслей.
И вообще: копипастить в БЛОГ -- имхо презренное дело. Понравилось -- дай ссылку и всё.
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