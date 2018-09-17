Почему не существует антивируса для iOS?

Apple не допускает в магазин App Store антивирусы, утверждая, что «компания Apple изначально проектировала платформу iOS как защищенную» и что ее операционная система не нуждается в антивирусе.

Весьма самоуверенное заявление, но это не бездумный маркетинг: Apple iOS действительно спроектирована с акцентом на безопасность. Приложения в iOS выполняются в собственных песочницах — безопасных средах, которые изолируют приложения и их данные, не позволяя проводить какие-либо манипуляции с файлами других приложений или операционной системы. В iOS вредоносному приложению просто будет негде развернуться — ему нечего красть и ломать, так как оно не сможет выйти за пределы своей песочницы, где ему доступны только собственные данные. Это крайне полезная функция с точки зрения безопасности.

Также Apple разрешает устанавливать на устройства iOS приложения только из своего официального магазина App Store (если только кто-то — будь то администраторы вашей компании или злоумышленники — не воспользовался корпоративной учетной записью Enterprise Developer, чтобы при помощи средств управления мобильными устройствами [Mobile Device Management или MDM] устанавливать приложения из сторонних источников). Apple тщательно следит за тем, что она добавляет в свой магазин, и одобряет приложения только после изучения их кода. Таким образом, чтобы на iOS попало вредоносное приложение, сначала злоумышленникам надо его не только разработать, но и каким-то образом провести через официальную проверку.

Очевидно, вышесказанное распространяется только на устройства iOS без джейлбрейка (то есть на те, у которых доступ к системным данным не открыт несанкционированными Apple методами). С другой стороны, такими являются большинство iPhone и iPad — прежде всего потому, что современные версии iOS хорошо защищены и энтузиасты пока не нашли рабочий способ их взломать.

Эти же ограничения привели к тому, что для iOS попросту невозможно разработать антивирусное приложение: антивирусу для работы нужна возможность отслеживать, что делают другие приложения, и вмешиваться в случае подозрительного поведения. А из песочницы это сделать невозможно.

Ну а как же защитные приложения, доступные в магазине App Store?

Покопавшись в App Store, можно найти различные приложения со словами «Internet Security» в названии. У всех этих приложений есть два общих признака: во-первых, это не антивирусы, и во-вторых, по этой причине под ними обнаруживается немало негативных отзывов от пользователей. Как мы уже говорили, полноценный антивирус не может работать в среде iOS. Поэтому даже если в эти приложения встроен антивирусный движок, система не разрешит им проверять другие приложения и их данные. Нередко именно на это и указывают пользователи в своих отзывах, выставляя таким продуктам низкие рейтинги.

Так что же тогда делают эти приложения? Получается, это подделки? На самом деле, нет: они могут содержать модули защиты от фишинга и слежки, VPN-сервисы, средства родительского контроля, менеджеры паролей, блокировщики рекламы, защиту от кражи устройства или какую-то комбинацию перечисленных функций.

Это все нужные и полезные возможности, имеющие прямое отношение к теме безопасности и конфиденциальности, но называть такой сборник решением класса Internet Security некорректно, поскольку это вводит людей в заблуждение.

Как обезопасить себя в iOS

Хотя iOS разрабатывалась с прицелом на безопасность, даже такую систему нельзя считать неуязвимой. Периодически киберпреступники находят новые способы использования уязвимостей iOS или обмана специалистов Apple, проверяющих приложения.

Например, в свое время одним удалось заразить пакет разработки Xcode, чтобы созданные в нем приложения становились вредоносными без ведома разработчиков. Другие же добавили в свое приложение проверку местоположения, чтобы вредоносный код не запускался в пределах США, что позволило преступникам обойти проверку Apple и добавить свое приложение в App Store.

С учетом этого было бы неплохо иметь приложения-антивирусы для iOS, но, к сожалению, их не существует, и создать их сейчас не представляется возможным. К счастью, зловреды под iOS — крайне редкое явление, так что вероятность оказаться в числе пострадавших невелика. Но риск возрастает с установленным профилем MDM. В этом случае вашим устройством можно будет полностью удаленно управлять с сервера организации, выдавшей этот профиль. Поэтому пользователям, чьи телефоны не управляются корпорацией, на которую они работают, стоит избегать MDM-профилей — это практически главное правило безопасности в случае iOS.

Нет зловредов — нет проблем, верно?

К сожалению, вредоносное ПО — не единственная опасность. Не стоит забывать о ряде других угроз, от которых может пострадать любой пользователь на любой системе, включая iOS. Речь идет о фишинге, спаме, перехвате передаваемых данных и так далее, не говоря уже про риск раскрытия конфиденциальных сведений. Поэтому каждому пользователю iOS важно знать азы кибербезопасности.

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