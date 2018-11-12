SVEN выступил партнером подарков на конференции IT Entrance autumn 2018

Известная компания-производитель акустических систем и компьютерной периферии SVEN выступила официальным партнером подарков на конференции IT Entrance 2018 autumn 2018, которая прошла 10 ноября в культурном хабе ОК16.

Среди участников разыгрывались компьютерные мыши, блютуз-гарнитуры, беспроводные наушники, блоки питания и многое другое. Получить приз можно было за лучший вопрос спикеру.

Компания SVEN каждый год поддерживает ИТ-мероприятия и дарит подарки участникам конференции.

Компания SVEN даёт своим клиентам всё самое лучшее, день за днём делая профессиональные технологии доступными для всех.

Сегодня SVEN – это мультинациональная структура с собственной исследовательской базой и инженерным центром, ведущим непрерывные разработки в области инноваций. Компания ставит во главу угла заботу о конечном потребителе, поэтому тщательно отбирает партнёров и постоянно расширяет свою сервисную сеть.