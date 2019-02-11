Правдивая история основания Facebook

Существует голливудская история создания Facebook, но также есть и другая версия, настоящая. Ее рассказал сам Марк Цукерберг в новом интервью с немецким изданием.

Голливудский фильм рассказывает о студенте Гарварда, которому понадобился сервис для поиска и встреч с девушками.

Эта версия максимально далека от правды, рассказал Марк Цукерберг Матиасу Допфнеру в интервью для Die Welt am Sonntag.

В то время у Марка уже была девушка — Присцилла Чан, его нынешняя супруга, а сам он был помешан на интернете. Google был отличным инструментом для поиска новостей, в Wikipedia было легко найти нужную справочную информацию, но этого было не достаточно.

«Не было сервиса, который позволил бы узнать что-либо о других людях. Я не знал, как создать такой сервис, поэтому начал работать над другими, менее универсальными», — рассказал Цукерберг Допфнеру.

Он написал небольшое приложение под названием Coursematch, в котором люди могли отметить, какие курсы посещают в университете. Он также создал и Facematch, как показано в фильме «Социальная сеть». Но как говорит Цукерберг, это была просто шутка.

Вместо этого Facebook появился благодаря тому, что один студент проводил слишком много времени за программированием и очень мало за занятиями. Это история о том, как Цукерберг превратил сервис для учебы в социальную сеть. И почему никто до него не сделал это?

Но как [Coursematch] превратился в Facebook?

Марк Цукерберг: В итоге все произошло благодаря предмету под названием «Рим Августа», это был курс истории искусства. В классе были разные произведения искусства, вам показывали несколько из них, и нужно было написать эссе о историческом значении этих произведений.

Я не уделял должного внимания занятиям, потому что в это время программировал, и поэтому, когда настало время итогового экзамена, я понял, что мне конец, ведь я не знал по предмету ровным счетом ничего.

Поэтому я написал учебную программу, которая случайным образом показывала вам одно из произведений искусства, а вам нужно было указать, чем конкретно оно было важно с точки зрения истории. Я отправил эту программу на общую электронную почту и написал: «Эй, я тут сделал учебную программу», и все начали ею пользоваться. А сама программа стала отличным социальным способом обучения.

Всего за время учебы в Гарварде я сделал около десяти подобных программ. Я подумал, что было бы неплохо объединить их функции в одном приложении, через которое люди могли бы делиться чем угодно с другими. Так появилась первая версия Facebook.

Как долго заняла разработка?

На создание первой версии Facebook потребовалась всего пара недель, так как у меня уже было много чего готово.

Когда вы почувствовали, что ваша идея может стать чем-то большим?

Я довольно хорошо помню ночь, когда запустил Facebook в Гарварде. Обычно мы ходили есть пиццу с другом, с которым делали задания по информатике.

И я помню, как тогда говорил, что рад, что у нас в Гарварде появилась сеть, через которую можно было общаться, и что когда-нибудь кто-то сделает такую же сеть по всему миру. Тогда я даже не думал, что это можем быть мы. Никто не говорил: «Надеюсь, мы можем превратить это во что-то грандиозное». Я и понятия не имел, что это будет наших рук дело. Мы были всего лишь студентами. Когда я вспоминаю прошедшие 12 лет, больше всего меня удивляет то, что никто не сделал это раньше. И я спрашиваю себя, почему так вышло.

И правда, почему?

Мне кажется, постоянно находились причины не делать этого. На каждом этапе люди говорили себе: «Это только для молодежи», и никто не работал над этой идеей столько, сколько мог. Или «Хорошо, кое-кто пользуется этим сервисом, но он не принесет денег». Или «Да, в США это, вроде, работает, но не будет по всему миру». Или «О, это работает, но вряд ли будет на мобильных устройствах». Все это отговорки, как вы, наверное, знаете.

А вы просто взяли и сделали это

Да. Это было только начало Facebook. Теперь, после 12 лет своей истории, компания инвестирует в технологии будущего, от искусственного интеллекта до виртуальной реальности.

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