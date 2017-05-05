В Витебске начали производить ЭВМ на российских процессорах

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Витебское конструкторское бюро «Дисплей» на выставке военной техники MILEX-2017 в Минске представит панельные ЭВМ на базе российского процессора «Эльбрус». 

Фото: kbdisplay.by
 

КБ «Дисплей» освоило производство панельных ЭВМ с диагональю экрана в 19 и 20 дюймов. Они предназначены для обработки, хранения и отображения информации в жестких условиях эксплуатации и базируются на российских микропроцессорах «Эльбрус-2С+».

Сообщается, что аппараты могут использоваться в системах автоматизированного управления и как самостоятельные устройства. По требованию заказчика предприятие из Витебска также готово разработать ЭВМ с другими диагоналями экранов.

Фото: kbdisplay.by
 

Микропроцессор «Эльбрус-2С+» — гетерогенный многоядерный процессор с архитектурой «Эльбрус» на основе архитектуры широкого командного слова (VLIW). Микропроцессор содержит 2 ядра архитектуры «Эльбрус» и 4 ядра цифровых сигнальных процессоров (DSP), работает на тактовой частоте 500 МГц, декодирует и отправляет на исполнение до 23 операций за такт.

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Опубликовал: Petro42,

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Комментарии

Итак, четыре камня DSP и два - "Эльбрус". Все-таки не совсем российский процессор. Да и монитор не наш, не делают у нас мониторов. "Ручки"-"держалки" - да, может и наши. 

Аватар пользователя savely

savely

> Итак, четыре камня DSP и два - "Эльбрус"

Это один камень. :) 

> Все-таки не совсем российский процессор.

Почему? DSP-ядра там "элвисовские" (АО НПЦ «ЭЛВИС»)

savely пишет:

> Итак, четыре камня DSP и два - "Эльбрус"

Это один камень. :) 

У гетерогенного процессора несколько "камней" на одной подложке. Что не так?

> Все-таки не совсем российский процессор.

Почему? DSP-ядра там "элвисовские" (АО НПЦ «ЭЛВИС»)

Этого не знал. 

Аватар пользователя mike

mike

Что не так?

 Савелий имел в виду корпус.

В Витебске начали производить ЭВМ на российских процессорах

     

    Зашибись. А продавать, продавать научились?

    +1
    Аватар пользователя savely

    savely

    > А продавать, продавать научились?

    В этой нише сначала заказывают, а уж потом производят. ;)

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