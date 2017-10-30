Почему разработчики искусственного интеллекта становятся ценным ресурсом IT-сферы?

Технологические гиганты платят большие деньги за работников даже с минимальным опытом.

Калифорнийский офис Google, где расположен главный отдел ИИ-технологий компании. Фото The New York Times

Компании Кремниевой долины готовы тратить огромные средства, чтобы привлечь редких специалистов. Если верить информации The New York Times, то последнюю пару лет особой популярностью пользуются разработчики искусственного интеллекта. Это настолько редкий ресурс, что организации готовы выплачивать большие деньги и делиться акциями на бирже, чтобы привлечь работников даже с небольшим опытом в сфере.

Интерес к технологии

Google, Apple, Uber, Microsoft — эти и другие гиганты Кремниевой долины последние несколько лет рекрутируют специалистов по искусственному интеллекту. Одним компаниям они нужны для совершенствования функций смартфона, другие организации рассчитывают с их помощью создать безопасные самоуправляемые машины. И все готовы вложить большое состояние даже в не очень опытных работников.

Типичный специалист по разработке искусственного интеллекта, который работает на крупные компании, получает от 300 до 500 тысяч долларов в год. В этом числе не только опытные выпускники университетов, но и самоучки с минимумом опыта.

Часто компании предлагают известным в сфере людям долю акций, которая иногда оценивается в несколько миллионов долларов. Яркий пример — Энтони Левандовски, который работал в Google с 2007 года и в 2016 году перешёл в Uber. За время работы в компании интернет-поисковика он заработал больше 120 миллионов долларов.

Энтони Левандовски. Фото WIred

Как отмечают менеджеры Microsoft, зарплата за разработку искусственного интеллекта постоянно растёт. На это есть несколько причин, первая из которых — конкуренция автопроизводителей с Кремниевой долиной за одних экспертов в области самоуправляемого транспорта.

Гиганты вроде Facebook или Google тратят большие деньги на поиск специалистов редкой сферы, так как уверены, что только они решат их проблемы. Компании Марка Цукерберга, например, специалисты по искусственному интеллекту нужны для развития алгоритмов поиска оскорбительного контента в соцсети.

Другая причина: разработчики искусственного интеллекта — это очень редкий ресурс. По данным The New York Times, в мире есть лишь около 10 тысяч работников, способных решать сложные задачи в области. Поэтому технологические компании готовы тратить большие деньги, чтобы привлечь как можно больше работников.

Нехватка кадров

Ещё три года назад такой потребности не было — в 2014 году Google вложил в свою лабораторию по искусственному интеллекту около 650 миллионов долларов, там работало 50 человек. В 2016 году отдел разросся до 400 сотрудников и бюджета в 138 миллионов долларов только на зарплаты. То есть, на одного работника приходится около 345 тысяч долларов в год.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи рассказывает о технологии ИИ, встроенной в гаджеты компании. Фото Reuters

Компании не только ищут специалистов среди молодых выпускников, но и привлекают опытных учёных из престижных университетов США. Однажды Google предложила академику Вашингтонского университета Люку Цеттльмайеру (Luke Zettlemoyer) зарплату в 180 тысяч долларов в год за переход в компанию.

Это в три раза больше, чем он получал в учебном учреждении. Google и Facebook также запустили программы обучения начинающих разработчиков искусственного интеллекта. Так компании «выращивают» новые и лояльные кадры.

Ресурсы США как поставщика специалистов ограничены, поэтому гиганты Кремниевой долины ищут перспективных работников по всему миру. The New York Times узнал, что большой интерес компании испытывают к Китаю и Франции, однако страна происхождения играет малую роль. Сейчас в работниках ценятся только навыки, пусть даже самые минимальные.

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