Блоги программистов

Программисты – тоже живые люди, и, как и все остальные, они довольно часто подвержены заболеванию блогоманией. То есть, по-русски говоря, у многих программистов есть собственные блоги. Многие из них, рассказывающие о взглядах программистов на ИТ и их место в современном мире, очень и очень интересны…

Джоэл Спольски (http://russian.joelonsoftware.com)

Этого человека должен знать каждый, кто работает в индустрии разработки программного обеспечения. И если Вы ещё ничего о нём не слышали, то Вам нужно как можно скорее ознакомиться с его творчеством.

Джоэл Спольски – человек, много лет работавший в Microsoft и руководящий в настоящее время собственной небольшой софтверной фирмой Fog Creek Software (http://fogcreek.com). Благодаря литературному таланту, большому опыту в разработке программного обеспечения и наличию огромного числа собственных мыслей, тексты Джоэла читаются очень легко и вызывают раздумья насчёт настоящего и будущего всей индустрии разработки программного обеспечения.

Сам блог Джоэл, будучи американцем, ведёт, конечно, на английском (или, вернее сказать, на американском), но многие заметки переведены на другие языки – в том числе, и на русский. Найти их можно по адресу http://russian.joelonsoftware.com, ну а адрес самого англоязычного блога будет, соответственно, http://www.joelonsoftware.com.

Среди заметок, которые можно найти на русскоязычном варианте сетевого дневника Спольски, очень много тех, которые вошли в русскоязычные издания книг «Джоэл о программировании» и «Лучшие примеры разработки ПО». Книги эти, кстати, тоже очень полезно будет прочитать каждому программисту и менеджеру, поскольку они, перефразируя слова М. В. Ломоносова о математике, «ум в порядок приводят». Среди переводных заметок на блоге можно найти советы студентам, изучающим вычислительную технику; имеет ли смысл говорить о сотрудничестве с «лучшими программистами»; как правильно выбирать дату выпуска программного продукта и чем стоит пожертвовать в первую очередь – функциональностью или своевременностью выхода; как правильно установить цену на программный продукт. Есть и статьи философского характера: «Как Microsoft проиграла битву за API», «Двоекультурие» (о различных культурах в мирах Windows и UNIX), «Закон Дырявых Абстракций» и многие другие.

Можно сказать, что Джоэл Спольски уже стал своеобразной классикой. Однако его блог – не единственный интересный сетевой дневник от программиста.

Михаил Фленов (http://www.flenov.info)

Этот человек тоже достаточно известен, но слава его пока что не выплёскивается за границы рунета. Михаил Фленов – автор книг «Библия Delphi», «DirectX и C++. Искусство программирования», «DirectX и Delphi. Искусство программирования», «Компьютер глазами хакера», «Искусство программирования игр на С++», «Программирование в Delphi глазами хакера», «Программирование на C++ глазами», «Linux глазами хакера», «PHP глазами хакера», «Transact-SQL В подлиннике» и «Web-сервер глазами хакера». Думаю, даже если ни одну из них Вы не читали, то уж не столкнуться с ними на полках магазинов не могли (если, конечно, посещаете книжные магазины). Кроме писательства, Михаил занимается собственным порталом Vr-Online.ru и имеет собственную компанию CyD Software Labs (http://cydsoft.com). Так что личность, как видите, тоже интересная и разносторонняя.

О себе самом и о собственном дневнике Михаил пишет так: «Программист с большим стажем, странными взглядами и небольшим чувством юмора решил поделиться с вами своими странными взглядами на ИТ с использованием своего своеобразного чувства юмора». Тем не менее, надо сказать, что чувство юмора у этого автора хоть и своеобразное, но вовсе не плохое, а взгляды вполне трезвые. Так что почитать его блог http://www.flenov.info будет интересно как ИТ-профессионалам, так и тем, кто ещё только начинает своё восхождение на программистский Олимп.

На своём блоге Михиал Пишет на самые разные темы – от ответов на часто задаваемые вопросы (например, на момент написания этого обзора он выложил хорошую статью по защите программного обеспечения) до конференций, проводимых компанией Microsoft. Статьи его, в общем-то, тоже можно условно разделить на практические и философские: к первым относятся рассказы о том, как проводить автоматический анализ на ошибки или о той же защите софта, ко второй – «хороша ли бизнес-модель Freeware или OpenSource?», «Должен ли код быть открытым?», «За что я уважаю Microsoft» и прочие подобные.

Поскольку Михаил – можно сказать, профессиональный ИТ-писатель, то и блог его написан очень хорошим языком, и вообще, среди многих других блогов программистов из СНГ его выделяет очень неплохой общий уровень.

Иван Сагалаев (http://softwaremaniacs.org/blog)

«Маниакальный» веблог – хороший пример того, что удачное название и удачный выбор домена уже наполовину определяют последующую популярность блога. Согласитесь, Softwaremaniacs.org – выглядит и звучит весьма и весьма интригующе!

В отличие от предыдущих двух блогов, этот посвящён больше не настольному программному обеспечению, а Всемирной паутине и Web-программированию. Причина этого проста – именно в данной сфере и крутятся интересы автора блога. Вот что он сам говорит по этому поводу: «Мои интересы крутятся, в основном, вокруг программирования: языки, технологии, проектирование и все такое. Последнее время очень сильно интересуюсь всем связанным с вебом. Сейчас работаю руководителем группы разработки контент-сервисов в компании "Яндекс". Мои профессиональные интересы и достижения в последнее время находят свое живое отражение в веблоге, который я веду на этом сайте. Кроме того, можно посмотреть на некоторые удачные программы, которые я в разное время писал и пишу».

Как и большинство других программистских блогов, в http://softwaremaniacs.org/blog/ довольно много различных технических моментов. Например, довольно много заметок в нём посвящено Django ‑ Web-фреймворку нового поколения для языка Питон («Не Rails'ом единым!», ‑ говорит по этому поводу Иван). Так что тем Web-программистам, которые работают с этим фреймворком, блог будет особенно интересен. Остальным же будет, на мой взгляд, интересно почитать про некоторые интересные факты из жизни «Яндекса», про преждевременную оптимизацию и про то, почему Иван считает HTTP одной из самых продуктивных технологий, опередивших своё время.

Главная особенность этого блога в том, что автор активно участвует в обсуждения собственных статей – например, в русскоязычном варианте блога Джоэла Спольски, по вполне понятным причинам, его реакции на комментарии пользователей нет, как нет, собственно, и самих комментариев. Так что если есть желающие поговорить о Web-технологиях, то блог Ивана Сагалаева всегда к вашим услугам.

Алексей Ковязин (http://ibsurgeon.blogspot.com)

Это один из первых программистских блогов, которые я сам начал регулярно просматривать. Может быть, в нём не столько различных философских мыслей, как в блоге Джоэля Спольски, и написан он не так весело, как блог Михаила Фленова, но, тем не менее, это один из самых интересных программистских блогов, которые мне доводилось читать.

Размышлений в блоге Алексея Ковязина, тем не менее, тоже довольно-таки много. Вот, например, что он пишет по поводу активного включения Microsoft в покорение рынка open-source: «Ну наконец-то дотумкали в Редмонде, что риторику "open source" можно использовать и в своих интересах тоже. Почему то большинство людей воспринимают "open-source" как синоним бесплатного, "халявного софта". Однако "видит зуб, а глаз неймет" - отношения между правообладателем прав на исходный код и приобретателем этих прав не связаны с возможностью разглядывать эти самые коды :) Прочитав "Войну и Мир", читатель не становится ее автором или собственником, он просто читатель. Собственно, вполне логичный шаг - вместо того чтобы бороться с течением, Мс его возглавит».

Среди интересных постов в блоге – главы книги «Трое в серверной, не считая админа» ‑ очень интересное чтение не только для программистов, но и для других работников сферы ИТ. Есть и другие интересные материалы, например, «5 причин, по которым Вам не нужен SaaS, SOA и прочая сервисная архитектура». В общем, думаю, что и так уже убедил Вас в полезности и интересности блога Алексея, так что лучше перейдём к последнему из блогов, о которых я хотел сейчас рассказать.