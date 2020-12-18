Horizon 8: современная платформа для гибридных и мультиоблачных развертываний

– Игорь, расскажите о решении Vmware Horizon в двух словах.

Решение VMware Horizon представляет собой современную платформу для безопасной доставки виртуальных рабочих столов и приложений. Уникальные возможности продукта позволяют упрощать управление приложениями, профилями, а также политиками. Благодаря современным подходам решение ускоряет работу и снижает затраты компании. Vmware Horizon предоставляет необходимые приложения и службы по требованию одним нажатием кнопки, что обеспечивает высокую производительность труда и помогает повысить мобильность и конкурентоспособность бизнеса.

– Анонс обновления был многообещающим?

Да, компания VMware анонсировала скорый релиз новой версии платформы для виртуализации и доставки настольных ПК и приложений VMware Horizon 8 еще в начале лета. Однако сам релиз был назначен только на октябрь 2020 года. При релизе компания акцентировала внимание на новых возможностях, доработке старых и расширении интеграции продукта.

– Какие новые возможности представлены в обновлении VMware Horizon 8?

Horizon 8 поддерживает гибкие варианты развертывания и мульти-облачные возможности, которые позволяют организациям использовать преимущества облачных технологий. Постоянно обновляемые службы управления Horizon позволяют организациям унифицировать управление и права доступа через модули Horizon в различных центрах обработки данных и облаках.

Конечно, чтобы увидеть разницу между двумя версиями Horizon можно провести сравнительную характеристику. Но мы остановимся на конкретных возможностях, которые были улучшены.

Улучшение гибридной инфраструктуры



Horizon 8 – это расширенные возможности доступа к разнообразным облачным сервисам, например, таким как Google Cloud и VMware Cloud on Dell EMC. Кроме того, для Azure VMware Cloud будет осуществляться полноценная производственная поддержка.



Благодаря единому интерфейсу Horizon Control Plane, с помощью которого технические специалисты управляют всем функционалом, можно стандартизировать права доступа для нескольких облаков. Для этого используется компонент Universal Broker.

Улучшенная гибкость размещения и доставки виртуальных рабочих столов



Для поддержки Smart Provisioning в обновленной версии Horizon реализован улучшенный Instant Clones. Технология Smart Provisioning позволяет выбрать в зависимости от среды наилучший способ предоставления мгновенных клонов. Уникальная интеграция



VMware Horizon 8 может использовать возможности лидирующих на рынке платформ VMware vSphere, VMware vSAN и VMware NSX. Кроме того, будут доступны пакеты оптимизаций для продукта Cisco Webex и платформы Microsoft Teams.

Повышение уровня End-to-End Security безопасности и надежности на базе собственных и партнерских решений



Благодаря встроенной внутренней системе безопасности решение VMware Horizon 8 обеспечивают централизованную защиту и безопасный доступ к корпоративным ресурсам и устройствам. Интегрированный продукт VMware Workspace ONE Access с помощью многофакторной аутентификации проверяет идентичность пользователей и служит политикой сетевой микросегментации.



В обновлении также будет поддерживаться VMware Carbon Black, который служит для специализированного наблюдения за инфраструктурой компании при защите от атак.

– Какие преимущества решения Horizon 8 по сравнению с другими?

В первую очередь нужно отметить, что для организаций Horizon создает серьезную поддержку. Сотрудники могут работать, находясь в любом месте, с любого устройства, без привязки к конкретному ПК, а также организовывать совместную работы в режиме реального времени. Соответственно, улучшаются условия работы пользователей компании и повышается адаптивность бизнеса.

Стоит отметить влияние решения VMware Horizon на увеличение гибкости ИТ-инфраструктуры и высокую скорость создания рабочих мест.

Несомненно, повышается уровень защиты и надежности ИТ-среды организации. Автоматизация управления приводит к высокому уровню безопасности. Не стоит обходить стороной и финансовые преимущества от решения: заметно снижаются затраты на электроэнергию, на обслуживание и замену локальных компьютеров.

Для технических специалистов компаний огромным преимуществом выступает автоматическая синхронизация всех изменений и дополнений при следующем подключении к сети.

– Есть ли в Softline уже реализованные проекты, где проводилась виртуализация рабочих мест с помощью решения VMware Horizon?

Конечно, и не единственный. Об одном из таких проектов мы уже писали в одном из наших прошлых выпусках журнала. Это был кейс модернизации ИТ-инфраструктуры Паритетбанка. Благодаря установленному комплексу продуктов VMware Horizon специалисты банка получили единое пространство для совместной работы. Сейчас в организации работают пользователи с любого устройства и в любой точке земного шара.

Решение позволило банку запускать новые сервисы и услуги, а также повысить безопасность ИТ-инфраструктуры компании.

– Что будет с лицензиями Horizon 7?

Наверняка при обновлении продуктов у большинства встает этот вопрос. Эти лицензии никто не отбирает, и даже в случае обновления до Horizon 8 как сейчас, предыдущие лицензии можно продолжать использовать. Однако при продлении лицензий стоит помнить, что обновления содержат множества доработок и новшеств. Поэтому при выборе оставить лицензию Horizon 7 или перейти на Horizon 8 – Softline рекомендует внедрять обновленную версию.

Компания Softline - первая в Республике Беларусь компания с высоким статусом VMware Principal Partner. Статус подтверждает высочайший уровень успешно реализованных проектов с использованием виртуализации VMware, постоянном повышении экспертности.

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к специалисту Softline по виртуализации VMware Игорю Волокитину по телефону +375(29)172-89-64 или по e-mail Igor.Volokitin@softline.com