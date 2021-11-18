Нужна ли современному бизнесу видеоконференцсвязь (ВКС)?

Статья подготовлена Миахилом Азарко, инженером по аудиовизуальным системам и унифицированным коммуникациям Softline Belarus

Для решения деловых вопросов недостаточно простой видеконференцсвязи (ВКС), обеспечить которую можно с помощью практически любых обычных мессенджеров. Увы, классические мессенджеры имеют существенные недостатки, связанные с невозможностью планирования встреч и рабочего времени, необходимостью вносить контакты коллег вручную и, конечно, отдельным пунктом стоят вопросы, связанные с безопасностью. Кроме того, мессенджеров очень много и сотрудники одной компании могут пользоваться разными приложениями, что затрудняет совместную работу.

Все эти вопросы можно решить с помощью корпоративной системы унифицированных ком­муникаций. Приложения, входящие в такие системы, очень похожи на стандартные мессен­джеры, к которым все привыкли и которые есть у каждого в смартфоне, а потому персонал компании быстро адаптируется к работе с ними. При этом у корпоративной системы унифици­рованных коммуникаций есть неоспоримые преимущества. Например, ее программные при­ложения могут использовать учетную запись, взятую из Active Directory предприятия, благо­даря чему пользователям по умолчанию доступны все рабочие контакты. Кроме того, можно посмотреть еще и статусы занятости. Позвонить коллеге можно всего в пару кликов, а для быстрого обмена сообщениями можно воспользоваться чатом или создать команды с опре­деленными пользователями для решения общей задачи. И, разумеется, безопасность таких систем на порядок выше, чем у базовых мессенджеров.

Для решения деловых вопросов недостаточно простой видеконференцсвязи, обеспечить которую можно с помощью практически любых обычных мессенджеров. Увы, классические мессенджеры имеют существенные недостатки, связанные с невозможностью планирования встреч и рабочего времени, необходимостью вносить контакты коллег вручную и, конечно, отдельным пунктом стоят вопросы, связанные с безопасностью. Кроме того, мессенджеров очень много и сотрудники одной компании могут пользоваться разными приложениями, что затрудняет совместную работу.

Все эти вопросы можно решить с помощью корпоративной системы унифицированных ком­муникаций. Приложения, входящие в такие системы, очень похожи на стандартные мессен­джеры, к которым все привыкли и которые есть у каждого в смартфоне, а потому персонал компании быстро адаптируется к работе с ними. При этом у корпоративной системы унифици­рованных коммуникаций есть неоспоримые преимущества. Например, ее программные при­ложения могут использовать учетную запись, взятую из Active Directory предприятия, благо­даря чему пользователям по умолчанию доступны все рабочие контакты. Кроме того, можно посмотреть еще и статусы занятости. Позвонить коллеге можно всего в пару кликов, а для быстрого обмена сообщениями можно воспользоваться чатом или создать команды с опре­деленными пользователями для решения общей задачи. И, разумеется, безопасность таких систем на порядок выше, чем у базовых мессенджеров.

Что дает, в отличие от мессенджеров, корпоративная видеоконференцсвязь?

В первую очередь, использование корпоративной системы унифицированных коммуникаций позволяет разделить работу и личную жизнь. Нет необходимости вносить телефонные номе­ра всех коллег в свою личную телефонную книгу, так как они уже есть в корпоративном при­ложении. Кроме того, планировщик синхронизирован с почтовым клиентом и календарем. Поэтому можно создавать видеоконференции с помощью планирования и автоматической рассылки приглашений всем участникам по почте – календарь всегда напомнит о встрече. Большим преимуществом также является обмен, хранение и совместное редактирование файлов.

При организованной корпоративной ВКС можно использовать бесшовную интеграцию с теле­фонией, чтобы внешние и внутренние звонки могли участвовать в общей видеоконференции, а сотрудники могли звонить прямо из корпоративного приложения на городские и мобильные номера клиентов. Благодаря таким ВКС сотрудникам не приходится переживать, есть ли у приглашаемых гостей (клиентов или партнеров) необходимая инфраструктура, включая до­рогую аппаратную часть или определенные лицензии – достаточно просто отправить ссылку для подключения в браузере.

Корпоративная ВКС содержит также функционал стриминга, вебинара, записи – всего не перечислить!

Еще одной тенденцией на сегодня является уход в виртуализацию или облака, а также мо­дель лицензирования по подписке. Подписочная модель – это уже привычная тенденция для многих продуктов, и она зачастую выгодней, чем единоразовое приобретение, хотя на первый взгляд так и не кажется. Дело вот в чем: действительно, сумма небольших платежей за подписку в какой-то момент достигает стоимости единоразовой лицензии, вот только к этому времени инфраструктура единоразового продукта устареет, а обновление требует новых и довольно значительных вложений. При подписке же пользователь получает техническую под­держку и последние обновления.

Рынок ВКС, какой он?

Для оценки рынка унифицированных коммуникаций хорошо подойдет магический квадрант, посвященный решениям для проведения видеоконференций — Magic Quadrant for Meeting Solutions аналитического агентства Gartner.

В числе лидеров три компании: Microsoft, Cisco и Zoom. Они по праву занимают топовые позиции. Каждая из них предоставляет передовое решение со своими конкурент­ными преимуществами. Рассмотрим, какие продукты для корпоративного общения предлагают гиганты рынка ви­деоконференцсвязи.

Zoom

ВКС Zoom получила высокий рейтинг в первую очередь из-за пандемии и перевода сотрудников многих компаний на удаленную работу. При этом большинство пользователей ограничилось бесплатным вариантом, ко­торый очень просто запустить и использовать. Zoom обла­дает эргономичным дизайном, но удобство заключается лишь в проведении видеозвонков, так как широким функ­ционалом инструмента унифицированных коммуникаций данное решение не обладает. Также остаются незакрыты­ми вопросы к системе безопасности переговоров.

Cisco Webex

Компания Cisco много лет является лидером в данном направлении и имеет множество решений для корпоративных коммуникаций. В первую очередь – это об­лачный сервис Webex. У сервиса есть несколько приложе­ний для различных задач, например Webex Meeting, Webexи Training и др. Но тенденция такова, что основным инструментом корпоративных пользова­телей становится Webex Teams. Ниже представлено видение компанией Cisco рабочего дня сотрудника: весь бизнес-процесс построен непосредственно в одном цифровом пространстве – приложении Webex Teams, что действительно удобно.

Несмотря на удобство и без­опасность облачных продук­тов, решения для разверты­вания на серверах компаний по-прежнему востребованы многими организациями. Поэтому, кроме облачных приложений, Cisco занимает­ся также развитием решений для физических серверов.

Такими продуктами яв­ляются Cisco Meeting Server для видеоконференций и Cisco Unified Communication Manager (CUCM) для телефо­нии. Часто оба этих решения взаимосвязаны для интегра­ции в единую инфраструкту­ру. В Беларуси объединение с городской телефонной сетью возможно только через физиче­ский транк к IP-АТС, в роли которого как раз и выступает решение CUCM. Развернув данную инфраструктуру, пользователям дополнительно становятся доступны и сервисы Webex.

Cisco продолжает также и развитие аппаратных средств для видеосвязи. Компания представ­ляет широкий спектр устройств: от представительских многоэкранных систем телеприсут­ствия до персональных настольных решений. Подробнее можно сказать об одном наиболее универсальном продукте – Cisco Room Kit Plus.

Данное устройство состоит из центрального блока, медиабара и настольной сенсорной пане­ли управления. Каждый компонент обладает высокими функциональными возможностями. Например, центральный блок имеет достаточное количество цифровых и аналоговых разъ­емов подключения, чтобы собрать наиболее подходящую к конкретной задаче систему. Ме­диабар представляет собой устройство «все в одном», которое включает четыре видеокаме­ры с общим разрешением 5K Ultra HD, шесть встроенных микрофонов и динамики. Решение отвечает современным тенденциям: применяются алгоритмы вычисления общего количества участников и автофокусировка на говорящем.

Сенсорная панель управления тоже имеет исключительную «фишку» – ее интерфейс можно дополнять собственными элементами администрирования третьими устройствами. Напри­мер, включение/выключение ЖК-панели или проектора, контроль звукоусиления в помеще­нии или коммутации аудио-видео.

Cisco Room Kit Plus, как и все продукты Cisco, может быть использовано с облачной инфра­структурой Webex или с локальным решением на собственных серверах. Приятной функцией в использовании является подключение к устройству любого пользователя в общей системе, то есть, если в предстоящем или текущем совещании сотруднику кажется недостаточным ис­пользовать персональное приложение на ПК или смартфоне, он в два клика может подклю­чить к совещанию устройство Room Kit Plus и использовать его в качестве основной системы ВКС.

Таким образом, компания Cisco ставит приоритетом унифицирование средств коммуникации и плотное участие этих решений в рабочих процессах.

Microsoft Teams

Компания Microsoft является одним из лидеров в данной области благодаря своему продукту Microsoft Teams. Сходство названия с Webex Teams говорит об одинаковом видении развития продуктов, в чем-то похожем функционале и здоровой конкуренции двух лидеров области, ведь в выигрыше остаются простые пользователи. Естественно, Microsoft развивает свой продукт со своими преимуществами, которых нет у конкурентов.

В первую очередь, это нативная интеграция с остальными продуктами Microsoft. Решение Teams входит в пакет Microsoft 365. Популярные приложения, такие как Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, «Планировщик», Power BI и Delve, уже встроены в Microsoft Teams. Поль­зователи могут делиться и редактировать документы Office прямо через Teams. Поскольку все файлы хранятся в SharePoint, последняя версия документа всегда доступна любому члену рабочей группы. Кроме того, Microsoft Teams позволяет расширять рабочее пространство сто­ронними приложениями, процессами и устройствами.

Компания Microsoft не занимается созданием аппаратных решений для Microsoft Teams, как не производит и ПК для своего главного продукта – ОС Windows. Зато такие продукты создают непосредственные производители аппаратных средств. Сегодня Microsoft уже имеет несколь­ко сертифицированных решений, разработанных разными производителями специально для Teams.

Например, известная компания Logitech предоставляет коробочные решения для трех типов помещений: малого, среднего и большого. Такие комплексы максимально просты в инстал­ляции и использовании. С помощью современных переговорных комнат на базе Logitech и Microsoft Teams пользователи могут подключаться к системе одним касанием, легко обме­ниваться данными, а также проводить конференции с централизованным управлением. Под­ключаться можно также дистанционно со смартфона или ноутбука.

В систему уже предустановлен клиент Microsoft Teams, а интерфейс максимально похож на интерфейс приложения Teams на ПК или смартфоне. Основными компонентами всех комплек­тов являются: умная видеокамера, микрофон, динамики, сенсорная панель управления и ми­ни-ПК с предустановленным Microsoft Teams. Отличия комплексов – в моделях устройств, подобранных специально для необходимого и достаточного покрытия объема соответству­ющего помещения.

Компания Logitech применяет передовые сервисы для обеспечения наилучшего качества связи. С помощью технологии RightSight камера распознает участников конференции, авто­матически перемещает объектив и настраивает масштабирование таким образом, чтобы все присутствующие попали в кадр. RightSound позволяет автоматически регулировать уровень звука при воспроизведении громкой и тихой речи, а также подавлять фоновые шумы, поэтому голоса собеседников будут звучать четко и естественно.

Еще одной компанией, предоставляющей готовые коробочные решения для использования Microsoft Teams в переговорных и на различных площадках, является Yealink. Клиент Teams так же уже предустановлен в систему и все решения являются коробочными. Yealink предлагает широкий выбор конфигураций комплектов. Более того, можно расширять систему необхо­димыми устройствами. Например, до четырех беспроводных или проводных микрофонов, включая потолочный. В определенных моделях комплект можно расширить видеокамерами, так появляется возможность переключения между ними при необходимости.

Пользователям доступен проводной (через порт USB-C или HDMI) и беспроводной об­мен контентом. Оба варианта поддерживаются одновременно и между ними можно легко переключаться во время встречи. Видеокамеры обладают разрешением до 4К и функциями распознавания посетителей и автоматического кадрирования участников в комнатах любо­го размера. Микрофоны включают встроенную функцию шумоподавления Yealink. Большой опыт производителя в разработке аудио-видеоустройств гарантирует качественную передачу изображения и голоса в обе стороны.

Компания Yealink предоставляет платформу Yealink Meeting Cloud, позволяющую удален­но управлять, контролировать, настраивать, обновлять и диагностировать все аудио- и ви­деоустройства Yealink и периферийные.

Нужна ли все-таки современному бизнесу видеоконференцсвязь?

Ответ – однозначно да. В современных условиях построение коммуникаций уже невозможно без высококачественных решений для удаленной совместной работы. Опираясь на свои по­требности и задачи, бизнес может определить вектор развития направления ВКС в компании. Нужно принять, что это уже не просто прихоть, а жизненная необходимость.

Компания Softline обладает партнерскими статусами компаний Cisco и Microsoft и предлага­ет своим клиентам воспользоваться тест-драйвом решений для видеоконференцсвязи Cisco Webex или Microsoft Teams. Мы предоставляем бесплатную помощь в доставке и настройке!

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