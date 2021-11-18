Нужна ли современному бизнесу видеоконференцсвязь (ВКС)?

Статья подготовлена Миахилом Азарко, инженером по аудиовизуальным системам и унифицированным коммуникациям Softline Belarus
Для решения деловых вопросов недостаточно простой видеконференцсвязи (ВКС), обеспечить которую можно с помощью практически любых обычных мессенджеров. Увы, классические мессенджеры имеют существенные недостатки, связанные с невозможностью планирования встреч и рабочего времени, необходимостью вносить контакты коллег вручную и, конечно, отдельным пунктом стоят вопросы, связанные с безопасностью. Кроме того, мессенджеров очень много и сотрудники одной компании могут пользоваться разными приложениями, что затрудняет совместную работу.
Все эти вопросы можно решить с помощью корпоративной системы унифицированных коммуникаций. Приложения, входящие в такие системы, очень похожи на стандартные мессенджеры, к которым все привыкли и которые есть у каждого в смартфоне, а потому персонал компании быстро адаптируется к работе с ними. При этом у корпоративной системы унифицированных коммуникаций есть неоспоримые преимущества. Например, ее программные приложения могут использовать учетную запись, взятую из Active Directory предприятия, благодаря чему пользователям по умолчанию доступны все рабочие контакты. Кроме того, можно посмотреть еще и статусы занятости. Позвонить коллеге можно всего в пару кликов, а для быстрого обмена сообщениями можно воспользоваться чатом или создать команды с определенными пользователями для решения общей задачи. И, разумеется, безопасность таких систем на порядок выше, чем у базовых мессенджеров.
Для решения деловых вопросов недостаточно простой видеконференцсвязи, обеспечить которую можно с помощью практически любых обычных мессенджеров. Увы, классические мессенджеры имеют существенные недостатки, связанные с невозможностью планирования встреч и рабочего времени, необходимостью вносить контакты коллег вручную и, конечно, отдельным пунктом стоят вопросы, связанные с безопасностью. Кроме того, мессенджеров очень много и сотрудники одной компании могут пользоваться разными приложениями, что затрудняет совместную работу.
Все эти вопросы можно решить с помощью корпоративной системы унифицированных коммуникаций. Приложения, входящие в такие системы, очень похожи на стандартные мессенджеры, к которым все привыкли и которые есть у каждого в смартфоне, а потому персонал компании быстро адаптируется к работе с ними. При этом у корпоративной системы унифицированных коммуникаций есть неоспоримые преимущества. Например, ее программные приложения могут использовать учетную запись, взятую из Active Directory предприятия, благодаря чему пользователям по умолчанию доступны все рабочие контакты. Кроме того, можно посмотреть еще и статусы занятости. Позвонить коллеге можно всего в пару кликов, а для быстрого обмена сообщениями можно воспользоваться чатом или создать команды с определенными пользователями для решения общей задачи. И, разумеется, безопасность таких систем на порядок выше, чем у базовых мессенджеров.
Что дает, в отличие от мессенджеров, корпоративная видеоконференцсвязь?
В первую очередь, использование корпоративной системы унифицированных коммуникаций позволяет разделить работу и личную жизнь. Нет необходимости вносить телефонные номера всех коллег в свою личную телефонную книгу, так как они уже есть в корпоративном приложении. Кроме того, планировщик синхронизирован с почтовым клиентом и календарем. Поэтому можно создавать видеоконференции с помощью планирования и автоматической рассылки приглашений всем участникам по почте – календарь всегда напомнит о встрече. Большим преимуществом также является обмен, хранение и совместное редактирование файлов.
При организованной корпоративной ВКС можно использовать бесшовную интеграцию с телефонией, чтобы внешние и внутренние звонки могли участвовать в общей видеоконференции, а сотрудники могли звонить прямо из корпоративного приложения на городские и мобильные номера клиентов. Благодаря таким ВКС сотрудникам не приходится переживать, есть ли у приглашаемых гостей (клиентов или партнеров) необходимая инфраструктура, включая дорогую аппаратную часть или определенные лицензии – достаточно просто отправить ссылку для подключения в браузере.
Корпоративная ВКС содержит также функционал стриминга, вебинара, записи – всего не перечислить!
Еще одной тенденцией на сегодня является уход в виртуализацию или облака, а также модель лицензирования по подписке. Подписочная модель – это уже привычная тенденция для многих продуктов, и она зачастую выгодней, чем единоразовое приобретение, хотя на первый взгляд так и не кажется. Дело вот в чем: действительно, сумма небольших платежей за подписку в какой-то момент достигает стоимости единоразовой лицензии, вот только к этому времени инфраструктура единоразового продукта устареет, а обновление требует новых и довольно значительных вложений. При подписке же пользователь получает техническую поддержку и последние обновления.
Рынок ВКС, какой он?
Для оценки рынка унифицированных коммуникаций хорошо подойдет магический квадрант, посвященный решениям для проведения видеоконференций — Magic Quadrant for Meeting Solutions аналитического агентства Gartner.
В числе лидеров три компании: Microsoft, Cisco и Zoom. Они по праву занимают топовые позиции. Каждая из них предоставляет передовое решение со своими конкурентными преимуществами. Рассмотрим, какие продукты для корпоративного общения предлагают гиганты рынка видеоконференцсвязи.
Zoom
ВКС Zoom получила высокий рейтинг в первую очередь из-за пандемии и перевода сотрудников многих компаний на удаленную работу. При этом большинство пользователей ограничилось бесплатным вариантом, который очень просто запустить и использовать. Zoom обладает эргономичным дизайном, но удобство заключается лишь в проведении видеозвонков, так как широким функционалом инструмента унифицированных коммуникаций данное решение не обладает. Также остаются незакрытыми вопросы к системе безопасности переговоров.
Cisco Webex
Компания Cisco много лет является лидером в данном направлении и имеет множество решений для корпоративных коммуникаций. В первую очередь – это облачный сервис Webex. У сервиса есть несколько приложений для различных задач, например Webex Meeting, Webexи Training и др. Но тенденция такова, что основным инструментом корпоративных пользователей становится Webex Teams. Ниже представлено видение компанией Cisco рабочего дня сотрудника: весь бизнес-процесс построен непосредственно в одном цифровом пространстве – приложении Webex Teams, что действительно удобно.
Несмотря на удобство и безопасность облачных продуктов, решения для развертывания на серверах компаний по-прежнему востребованы многими организациями. Поэтому, кроме облачных приложений, Cisco занимается также развитием решений для физических серверов.
Такими продуктами являются Cisco Meeting Server для видеоконференций и Cisco Unified Communication Manager (CUCM) для телефонии. Часто оба этих решения взаимосвязаны для интеграции в единую инфраструктуру. В Беларуси объединение с городской телефонной сетью возможно только через физический транк к IP-АТС, в роли которого как раз и выступает решение CUCM. Развернув данную инфраструктуру, пользователям дополнительно становятся доступны и сервисы Webex.
Cisco продолжает также и развитие аппаратных средств для видеосвязи. Компания представляет широкий спектр устройств: от представительских многоэкранных систем телеприсутствия до персональных настольных решений. Подробнее можно сказать об одном наиболее универсальном продукте – Cisco Room Kit Plus.
Данное устройство состоит из центрального блока, медиабара и настольной сенсорной панели управления. Каждый компонент обладает высокими функциональными возможностями. Например, центральный блок имеет достаточное количество цифровых и аналоговых разъемов подключения, чтобы собрать наиболее подходящую к конкретной задаче систему. Медиабар представляет собой устройство «все в одном», которое включает четыре видеокамеры с общим разрешением 5K Ultra HD, шесть встроенных микрофонов и динамики. Решение отвечает современным тенденциям: применяются алгоритмы вычисления общего количества участников и автофокусировка на говорящем.
Сенсорная панель управления тоже имеет исключительную «фишку» – ее интерфейс можно дополнять собственными элементами администрирования третьими устройствами. Например, включение/выключение ЖК-панели или проектора, контроль звукоусиления в помещении или коммутации аудио-видео.
Cisco Room Kit Plus, как и все продукты Cisco, может быть использовано с облачной инфраструктурой Webex или с локальным решением на собственных серверах. Приятной функцией в использовании является подключение к устройству любого пользователя в общей системе, то есть, если в предстоящем или текущем совещании сотруднику кажется недостаточным использовать персональное приложение на ПК или смартфоне, он в два клика может подключить к совещанию устройство Room Kit Plus и использовать его в качестве основной системы ВКС.
Таким образом, компания Cisco ставит приоритетом унифицирование средств коммуникации и плотное участие этих решений в рабочих процессах.
Microsoft Teams
Компания Microsoft является одним из лидеров в данной области благодаря своему продукту Microsoft Teams. Сходство названия с Webex Teams говорит об одинаковом видении развития продуктов, в чем-то похожем функционале и здоровой конкуренции двух лидеров области, ведь в выигрыше остаются простые пользователи. Естественно, Microsoft развивает свой продукт со своими преимуществами, которых нет у конкурентов.
В первую очередь, это нативная интеграция с остальными продуктами Microsoft. Решение Teams входит в пакет Microsoft 365. Популярные приложения, такие как Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, «Планировщик», Power BI и Delve, уже встроены в Microsoft Teams. Пользователи могут делиться и редактировать документы Office прямо через Teams. Поскольку все файлы хранятся в SharePoint, последняя версия документа всегда доступна любому члену рабочей группы. Кроме того, Microsoft Teams позволяет расширять рабочее пространство сторонними приложениями, процессами и устройствами.
Компания Microsoft не занимается созданием аппаратных решений для Microsoft Teams, как не производит и ПК для своего главного продукта – ОС Windows. Зато такие продукты создают непосредственные производители аппаратных средств. Сегодня Microsoft уже имеет несколько сертифицированных решений, разработанных разными производителями специально для Teams.
Например, известная компания Logitech предоставляет коробочные решения для трех типов помещений: малого, среднего и большого. Такие комплексы максимально просты в инсталляции и использовании. С помощью современных переговорных комнат на базе Logitech и Microsoft Teams пользователи могут подключаться к системе одним касанием, легко обмениваться данными, а также проводить конференции с централизованным управлением. Подключаться можно также дистанционно со смартфона или ноутбука.
В систему уже предустановлен клиент Microsoft Teams, а интерфейс максимально похож на интерфейс приложения Teams на ПК или смартфоне. Основными компонентами всех комплектов являются: умная видеокамера, микрофон, динамики, сенсорная панель управления и мини-ПК с предустановленным Microsoft Teams. Отличия комплексов – в моделях устройств, подобранных специально для необходимого и достаточного покрытия объема соответствующего помещения.
Компания Logitech применяет передовые сервисы для обеспечения наилучшего качества связи. С помощью технологии RightSight камера распознает участников конференции, автоматически перемещает объектив и настраивает масштабирование таким образом, чтобы все присутствующие попали в кадр. RightSound позволяет автоматически регулировать уровень звука при воспроизведении громкой и тихой речи, а также подавлять фоновые шумы, поэтому голоса собеседников будут звучать четко и естественно.
Еще одной компанией, предоставляющей готовые коробочные решения для использования Microsoft Teams в переговорных и на различных площадках, является Yealink. Клиент Teams так же уже предустановлен в систему и все решения являются коробочными. Yealink предлагает широкий выбор конфигураций комплектов. Более того, можно расширять систему необходимыми устройствами. Например, до четырех беспроводных или проводных микрофонов, включая потолочный. В определенных моделях комплект можно расширить видеокамерами, так появляется возможность переключения между ними при необходимости.
Пользователям доступен проводной (через порт USB-C или HDMI) и беспроводной обмен контентом. Оба варианта поддерживаются одновременно и между ними можно легко переключаться во время встречи. Видеокамеры обладают разрешением до 4К и функциями распознавания посетителей и автоматического кадрирования участников в комнатах любого размера. Микрофоны включают встроенную функцию шумоподавления Yealink. Большой опыт производителя в разработке аудио-видеоустройств гарантирует качественную передачу изображения и голоса в обе стороны.
Компания Yealink предоставляет платформу Yealink Meeting Cloud, позволяющую удаленно управлять, контролировать, настраивать, обновлять и диагностировать все аудио- и видеоустройства Yealink и периферийные.
Нужна ли все-таки современному бизнесу видеоконференцсвязь?
Ответ – однозначно да. В современных условиях построение коммуникаций уже невозможно без высококачественных решений для удаленной совместной работы. Опираясь на свои потребности и задачи, бизнес может определить вектор развития направления ВКС в компании. Нужно принять, что это уже не просто прихоть, а жизненная необходимость.
Компания Softline обладает партнерскими статусами компаний Cisco и Microsoft и предлагает своим клиентам воспользоваться тест-драйвом решений для видеоконференцсвязи Cisco Webex или Microsoft Teams. Мы предоставляем бесплатную помощь в доставке и настройке!
Комментарии
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Вот прочел заголовок статьи и не понял, что такое ВКС. Внеорбитальная космическая станция?
Чаще расшифровывается как "Воздушно-космические силы [Российской Федерации]".
Вообще-то ВКС здесь -- это ВидеоКонференцСвязь. :))
Задралли с аббревиатурами. Кое-кому, видимо, кажется, что чем больше аббревиатур -- тем умнее и таинственнее он выглядит в глазах простых смертных.
Вести дописали всего одну строку. И ухитрились опечататься в имени автора. ;)
КВ не дописывали ничего. Это блог компании Softline, в котором они публикуются самостоятельно.
Ну, значит сами... ;)
Разделить работу и личную жизнь, действительно важно. И Скайп и Телеграм забиты рабочими аккаунтами.
Да, иначе лучше не жениться. :))
Была б у меня такая ВКС - я бы, может, и не женился.
Я бы и не женился. Но 20 лет назад конференц-связи еще не было...
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