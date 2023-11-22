Новый набор на стажировки в Тинькофф Центр Разработки

Ждем студентов, готовых посвятить работе от 20 часов в неделю, удаленно или в офисе.

Много направлений: .NET, Android, аналитика DWH, Frontend, Go, iOS, Java, ML-разработка, Python, QA, SRE, Scala, аналитика, маркетинг. Разумеется, стажировки оплачиваются, а по итогам у вас будет возможность попасть в штат.

Как и всегда, у нас много интересных и сложных проектов. Стажировка не для строчки в резюме, а для крутого старта в ИТ-карьере. Выбирайте направление, изучайте подробности и отправляйте заявку, дедлайн — 18 декабря, подробности по ссылке.