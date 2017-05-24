Viktor Shkel: e-Government в Республике Корея: этапы развития. Полезный опыт для успешного внедрения в Беларуси

Согласно данным рейтинга (The United Nations E-Government Survey 2014), ранжирующего страны мира по уровню развития e-Government, Республика Корея страна занимает первое место, имея индекс 0.9462. Напротив, Республика Беларусь по итогам 2014 года занимала 55 позицию (0.6053) среди 193 стран мира, пропустив вперед такие «близкие» нам по экономическому развитию государства как: Чехия (53), Словакия (51 место), Хорватия (47), Черногория (45), Польша (42), Словения (41), Венгрия (39), Латвия (31), Литва (29), Казахстан (28), Россия (27) и Эстония (15). Отметим, что Южная Корея была лидером и в 2012 году, достигнув тогда показателя 0.9283. Беларусь же была на тот момент на 61 месте (0.6090).

Как видим, что, несмотря на то, что нашей республикой был сделан определенный шаг за истекший период на 6 позиций вперед, тем не менее, ранжирующий индекс был снижен Беларусью на 0.0037, что свидетельствует о том, что белорусам по-прежнему есть резон перенимать и внедрять у себя передовой опыт ведущих стран мира.

далее по тексту: https://www.kv.by/content/337802-e-government-v-respublike-koreya-etapy-razvitiya-poleznyi-opyt-dlya-uspeshnogo-vnedre