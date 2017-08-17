16 сентября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет осенняя конференция IT Entrance autumn 2017. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

В век информационных технологий нетрудно предположить, что будущее за профессиями в сфере IT. Высокая и стабильная зарплата, мобильность, возможность карьерного роста – все это синонимы работы в IT-сфере.

Темы конференции:

Какие выбрать курсы и специальности для переподготовки на IT-специалиста;

Какие карьерные возможности и перспективные специальности ждут Вас в сфере IT;

Как составить резюме и успешно пройти собеседование в IT-компанию;

Как найти свою IT-компанию;

Как прокачать язык для работы в IT.

Успешные спикеры из известных IT-компаний и представители крупных белорусских IT- курсов поделятся опытом о том, как начать карьеру в сфере информационных технологий, какие курсы подойдут именно Вам, как войти в сферу еще вчерашнему студенту и раскроют секреты правильного составления резюме.

На конференции выступят:

Вадим Зеленков, директор Образовательного центра ПВТ

Никита Дунец, директор по развитию бизнеса R-Style Lab

Геннадий Ковалев, Компьютерная Академия «ШАГ»

Амина Идигова, консультант по развитию карьеры и созданию личного бренда

Евгений Карпович, тренер IT-Академии Belhard

Виктор Петров, руководитель отдела серверной и front-end разработки в SoftTeco

Анна Мальцева, руководитель проектов в Oxagile и многие другие.

Обязательно посетить IT Entrance нужно, если Вы:

Хотите переквалифицироваться в IT из других областей;

Новичок в сфере IT, желающий повысить свои профессиональные навыки;

Студент технических специальностей.

Не упустите возможность пообщаться с лучшими спикерами конференции и получите свой билет в новое завтра на IT Entrance autumn 2017.

Организаторами конференции IT Entrance autumn 2017 выступают Парк высоких технологий, старейший белорусский IT-портал KV.by и Образовательный центр Парка высоких технологий.

Узнать о том, как прошла конференция весной этого года, можно здесь.

Партнеры – Компьютерная Академия «ШАГ», ИТ-Академия Belhard, Центр стажировок Belhard, SoftTeco, R-Style Lab, Центр изучения иностранных языков «Мир без границ», каталог учебных курсов Recoursia.by.