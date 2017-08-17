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16 сентября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет осенняя конференция IT Entrance autumn 2017. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.
В век информационных технологий нетрудно предположить, что будущее за профессиями в сфере IT. Высокая и стабильная зарплата, мобильность, возможность карьерного роста – все это синонимы работы в IT-сфере.
Темы конференции:
- Какие выбрать курсы и специальности для переподготовки на IT-специалиста;
- Какие карьерные возможности и перспективные специальности ждут Вас в сфере IT;
- Как составить резюме и успешно пройти собеседование в IT-компанию;
- Как найти свою IT-компанию;
- Как прокачать язык для работы в IT.
Успешные спикеры из известных IT-компаний и представители крупных белорусских IT- курсов поделятся опытом о том, как начать карьеру в сфере информационных технологий, какие курсы подойдут именно Вам, как войти в сферу еще вчерашнему студенту и раскроют секреты правильного составления резюме.
На конференции выступят:
- Вадим Зеленков, директор Образовательного центра ПВТ
- Никита Дунец, директор по развитию бизнеса R-Style Lab
- Геннадий Ковалев, Компьютерная Академия «ШАГ»
- Амина Идигова, консультант по развитию карьеры и созданию личного бренда
- Евгений Карпович, тренер IT-Академии Belhard
- Виктор Петров, руководитель отдела серверной и front-end разработки в SoftTeco
- Анна Мальцева, руководитель проектов в Oxagile и многие другие.
Обязательно посетить IT Entrance нужно, если Вы:
- Хотите переквалифицироваться в IT из других областей;
- Новичок в сфере IT, желающий повысить свои профессиональные навыки;
- Студент технических специальностей.
Не упустите возможность пообщаться с лучшими спикерами конференции и получите свой билет в новое завтра на IT Entrance autumn 2017.
Организаторами конференции IT Entrance autumn 2017 выступают Парк высоких технологий, старейший белорусский IT-портал KV.by и Образовательный центр Парка высоких технологий.
Узнать о том, как прошла конференция весной этого года, можно здесь.
Партнеры – Компьютерная Академия «ШАГ», ИТ-Академия Belhard, Центр стажировок Belhard, SoftTeco, R-Style Lab, Центр изучения иностранных языков «Мир без границ», каталог учебных курсов Recoursia.by.
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