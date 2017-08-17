IT Entrance autumn 2017

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Дата проведения: 

16.10.2017

Место проведения: 

Бесплатно

16 сентября в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет осенняя конференция IT Entrance autumn 2017. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

В век информационных технологий нетрудно предположить, что будущее за профессиями в сфере IT. Высокая и стабильная зарплата, мобильность, возможность карьерного роста – все это синонимы работы в IT-сфере.

Темы конференции:

  • Какие выбрать курсы и специальности для переподготовки на IT-специалиста;
  • Какие карьерные возможности и перспективные специальности ждут Вас в сфере IT;
  • Как составить резюме и успешно пройти собеседование в IT-компанию;
  • Как найти свою IT-компанию;
  • Как прокачать язык для работы в IT.

Успешные спикеры из известных IT-компаний и представители  крупных белорусских IT- курсов поделятся опытом о том, как начать карьеру в сфере информационных технологий, какие курсы подойдут именно Вам, как войти в сферу еще вчерашнему студенту и раскроют секреты правильного составления резюме.

На конференции выступят:

  • Вадим Зеленков, директор Образовательного центра ПВТ
  • Никита Дунец, директор по развитию бизнеса R-Style Lab
  • Геннадий Ковалев, Компьютерная Академия «ШАГ»
  • Амина Идигова, консультант по развитию карьеры и созданию личного бренда 
  • Евгений Карпович, тренер IT-Академии Belhard
  • Виктор Петров, руководитель отдела серверной и front-end разработки в SoftTeco
  • Анна Мальцева, руководитель проектов в Oxagile и многие другие.

Обязательно посетить IT Entrance нужно, если Вы:

  • Хотите переквалифицироваться в IT из других областей;
  • Новичок в сфере IT, желающий повысить свои профессиональные навыки;
  • Студент технических специальностей.

Не упустите возможность пообщаться с лучшими спикерами конференции и получите свой билет в новое завтра на IT Entrance autumn 2017.

Организаторами конференции IT Entrance autumn 2017 выступают Парк высоких технологий, старейший белорусский IT-портал KV.by и Образовательный центр Парка высоких технологий

Узнать о том, как прошла конференция весной этого года, можно здесь.

Партнеры – Компьютерная Академия «ШАГ»ИТ-Академия BelhardЦентр стажировок Belhard,  SoftTeco, R-Style Lab, Центр изучения иностранных языков «Мир без границ», каталог учебных курсов Recoursia.by.

 

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