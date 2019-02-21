Sitecore Insights Meetup

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5 марта в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдёт митап, посвященный платформе Sitecore. Данную платформу рекомендуют аналитики Gartner, а ведущие компании из разных отраслей выбирают Sitecore для построения web-приложений нового поколения. Платформа управления контентом Sitecore Experience Platform объединяет в себе управление веб-контентом, автоматизацию маркетинга, email-маркетинг, социальные сети и аналитику.
В качестве приглашенных экспертов выступят специалисты компании SaM Solutions из Беларуси, CША и Украины. Участие в митапе бесплатное по предварительной регистрации.
В рамках семинара будут рассмотрены следующие темы:
1) «Чем Sitecore выгодно отличается от других CMS» — Денис Чернов (Senior Sitecore Developer at SaM Solutions Ukraine)
Краткий обзор платформы
Чем Sitecore интересен для бизнеса?
Чем Sitecore может заинтересовать .NET разработчика?
2) «Рынок США: экспертиза Sitecore и ее перспективы, современные тренды» — Дмитрий Кошкин (Managing Director, US office at SaM Solutions)
3) «Как создать и развернуть сайт на Sitecore с нуля» — Роман Холупов (Sitecore Lead at SaM Solutions Belarus)
Роман расскажет про создание простейшего веб-сайта на Sitecore. Также поговорим о JSS, как о новом способе работы и взаимодействия с Sitecore, рассмотрим пример такого приложения.
Рассмотренные темы будут интересны и полезны не только веб-разработчикам, но и всем тем, кто следит за трендами в электронной коммерции и управлении контентом.
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