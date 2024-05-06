В Instagram появились новые функции

В соцсети Instagram появилось несколько новых функций. Новая опция Reveal позволит публиковать размытые Stories, для просмотра которых пользователям потребуется отправить автору личное сообщение (Direct Message). В дополнение к этому появились и другие функции, позволяющие делиться любимыми аудиозаписями и воспоминаниями через «истории».

Для создания «секретной» Stories нужно нажать на иконку стикеров в верхней части интерфейса и выбрать опцию Reveal. После этого начнётся процесс создания истории, где, помимо прочего, автору будет предложено ввести текстовую подсказку о том, какой контент он публикует. После публикации такой «секретной» истории подписчики смогут увидеть её содержание только если отправят автору личное сообщение.

Функция Reveal может стать хорошим поводом начать разговор с кем-то из друзей. Вместе с этим авторы таких Stories смогут привлекать больше внимания к публикуемому контенту. Отмечается, что автору «секретной» истории не нужно будет одобрять раскрытие контента на каждое поступающее от подписчиков личное сообщение, поэтому не стоит переживать, что в какой-то момент придётся просматривать огромное количество входящих посланий.

Разработчики интегрировали в Instagram функцию «Добавь свою музыку для Stories». Эта опция позволит пользователям делиться песнями, соответствующими настроению. Ещё одним нововведением стала функция «Рамки», которая превратит добавляемые в Stories снимки в фото в стиле Polaroid. То, что запечатлено на таких снимках, будет скрыто от подписчиков. Чтобы увидеть фото потребуется встряхнуть устройство, или же нажать одноимённую кнопку, если нет желания трясти смартфон.