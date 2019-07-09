Это уже четвертый по счету Gamedev Weekend от команды GEN. В прошлом году мы побили рекорд по количеству проданных билетов и не планируем останавливаться, мы ожидаем более 600 участников со всей России - от Москвы до Владивостока.

Лекционная часть

Вы услышите более 20 докладов от ведущих профессионалов индустрии.

Кроме докладов, на площадке мероприятия будет размещена большая зона дискуссий, традиционный для мероприятия формат, на котором каждый может высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам.

Так же будут круглые столы с экспертами индустрии, где можно не только услышать мнение по актуальным вопросам, но и самостоятельно их задать!

Свежий воздух и самый дикий networking!

Традиционно, наше мероприятие служит превосходной площадкой для коммуникации между людьми. Живописные места, свежий бриз "Обского моря", удаленность от населенных пунктов и незабываемая атмосфера располагает к неформальному и открытому общению между гостями. Здесь вы не встретите закрытых людей, и легко найдете общий язык как с разработчиками, так и с топ-менеджментом компаний.

Мы повторим и доработаем зону спонсоров, чтобы вам было еще комфортнее знакомиться с миром геймдева.

Незабываемая вечеринка

После насыщенного дня, вас ждет живая группа прямо на берегу, потрясающие Fire-Artists и множество конкурсов с подарками от наших партнеров!