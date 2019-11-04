Форум науки и бизнеса “Инновационный шторм” пройдет в Минске 30 ноября в пространстве “HIDE”.

Это событие, на котором ты получишь:

Прокачку своей эрудиции в жизненно важных направлениях: питание, медицина, образование и др.;

Понимание, куда движутся современные технологии и наука;

Информацию об изменениях, которые нас ждут в скором будущем;

Мотивацию менять к лучшему себя и этот мир;

Тест-драйв технологических развлечений: VR-аттракционы, шоу-программа и инновационные фотозоны.

Что тебя ждёт?

7 часов нескучных выступлений про генетику, технологии Big Data и VR, обучение будущего, питание, медицину. А еще возможность вместе с нашими спикерами обсудить то, как сильно технологии смогут изменить наш мир в ближайшей перспективе.

Где-когда?

30 ноября. Пространство “HIDE”

Минск, ул. Октябрьская 19 к.4

С 14:00 до 21:00

Вход на мероприятие свободный по регистрации.

Форум "Инновационный шторм проводится Минским Городским Технопарком в партнёрстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Место проведения: Минск, г. Минск ул.Октябрьская 19 к.4 Пространство "HIDE"