Дата проведения:
Место проведения:
Форум науки и бизнеса “Инновационный шторм” пройдет в Минске 30 ноября в пространстве “HIDE”.
Это событие, на котором ты получишь:
- Прокачку своей эрудиции в жизненно важных направлениях: питание, медицина, образование и др.;
- Понимание, куда движутся современные технологии и наука;
- Информацию об изменениях, которые нас ждут в скором будущем;
- Мотивацию менять к лучшему себя и этот мир;
- Тест-драйв технологических развлечений: VR-аттракционы, шоу-программа и инновационные фотозоны.
Что тебя ждёт?
7 часов нескучных выступлений про генетику, технологии Big Data и VR, обучение будущего, питание, медицину. А еще возможность вместе с нашими спикерами обсудить то, как сильно технологии смогут изменить наш мир в ближайшей перспективе.
Где-когда?
30 ноября. Пространство “HIDE”
Минск, ул. Октябрьская 19 к.4
С 14:00 до 21:00
Вход на мероприятие свободный по регистрации.
Форум "Инновационный шторм проводится Минским Городским Технопарком в партнёрстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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