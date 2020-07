FlutterConf.by Conference for Flutter Technology Enthusiasts

29 августа состоится первая в Беларуси конференция, посвященная технологии Flutter.

Flutter - это представленный компанией Google фреймворк для создания кросс-платформенных приложений. С помощью него можно разрабатывать ПО под Android и iOS с одной кодовой базой, а также веб и десктопные приложения.

Flutter привлекает к себе большой интерес и внимание крупных компаний — Ebay, Groupon, Capital One по нескольким причинам: скорость разработки и высокая производительность, а еще очень быстрое развитие и совершенствование.

Мероприятие будет интересно mobile и front-end разработчикам и всем, кто хочет узнать о перспективе технологии, пообщаться с экспертами и представителями компаний, которые имеют у себя Flutter-разработку.

До 20 марта можно приобрести early bird билеты стоимостью всего 20 рублей а также билеты на воркшоп по такой же цене.

В программе:

Workshop, где вы сможете под руководством опытного тренера детально погрузиться в специфику инфраструктуры

5 докладов от спикеров из Европы и России

Нетворкинг с экспертами и энтузиастами Flutter

Спикеры:

Remi Rousselet,

Flutter Software engineer at TAB, Author of Provider and Flutter Hooks packages, Paris

Aleksandr Denisov

Co-Head of Flutter Competency in EPAM Systems, GDG Moscow Organizer

Gennady Evstratov

Software architect, Head of iOS workgroup at Yandex.Taxi

Lead of the first Yandex.Taxi Flutter Project, Moscow

Andrei Lesnitsky

Self-employed Flutter developer, building next-gen Flutter IDE

Программа дополняется и мы вот-вот объявим новых докладчиков!

А если вы хотите им стать — welcome to Call for Speakers!

Регистрация обязательна.

Встреча пройдет в хабе SUP. по адресу: г.Минск, проспект Машерова, 11/1.

Сайт конфренции: flutterconf.by