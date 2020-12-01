Вебинар "Оптимизация параметров технологических процессов обработки металлов давлением в MSC.MARC-Mentat c помощью программной платформы pSeven"

Начало: 11:00 (мск), продолжительность: 1 час 30 минут

Участие: бесплатно

Место проведения: online

Все участники получат материалы вебинара.

Подробнее и регистрация.

Программа вебинара:

11:00 - 11:30 - Эффективное моделирование технологических процессов в системе Marc.

Хорошо известно, что в системе Marc можно моделировать различные

технологические процессы – обработку металлов давлением,

сварку различных типов, термообработку, сборочные операции,

спекание композитов, и многое другое. Однако для многовариантных

расчётов важно обеспечить достаточную вычислительную эффективность.

Особенно актуально это для решения оптимизационных задач.



11:30 - 11:50 - Обзор отечественного программного комплекса pSeven компании DATADVANCE, предназначенного для анализа данных, инженерной оптимизации и предсказательного моделирования.

11:50 - 12:20 - Пример решения задачи оптимизации параметров технологического процесса правки трубы с использованием решения Marc Mentat.



Будут продемонстрированы:

Описание численной модели технологического процесса

Минимизация кривизны трубы как задача инженерной оптимизации

Интеграция Marc Mentat c pSeven

Исследование пространства проектных параметров (планирование эксперимента)

Оптимизация процесса в pSeven. Машинное обучение в алгоритме автоматического выбора метода решения SmartSelection.

Построение быстрой предиктивной модели процесса, ее валидация, экспорт модели в Excel

Выводы и преимущества применения методов систематического улучшения технологических процессов и предиктивных моделей – необходимых условий для построения Цифровых Двойников техпроцессов.



12:20 - 12:30 - Вопросы