Вебинар "Оптимизация параметров технологических процессов обработки металлов давлением в MSC.MARC-Mentat c помощью программной платформы pSeven"

Дата проведения:
Место проведения:
Начало: 11:00 (мск), продолжительность: 1 час 30 минут
Участие: бесплатно
Место проведения: online
Все участники получат материалы вебинара.
Программа вебинара:
11:00 - 11:30 - Эффективное моделирование технологических процессов в системе Marc.
Хорошо известно, что в системе Marc можно моделировать различные
технологические процессы – обработку металлов давлением,
сварку различных типов, термообработку, сборочные операции,
спекание композитов, и многое другое. Однако для многовариантных
расчётов важно обеспечить достаточную вычислительную эффективность.
Особенно актуально это для решения оптимизационных задач.
11:30 - 11:50 - Обзор отечественного программного комплекса pSeven компании DATADVANCE, предназначенного для анализа данных, инженерной оптимизации и предсказательного моделирования.
11:50 - 12:20 - Пример решения задачи оптимизации параметров технологического процесса правки трубы с использованием решения Marc Mentat.
Будут продемонстрированы:
- Описание численной модели технологического процесса
- Минимизация кривизны трубы как задача инженерной оптимизации
- Интеграция Marc Mentat c pSeven
- Исследование пространства проектных параметров (планирование эксперимента)
- Оптимизация процесса в pSeven. Машинное обучение в алгоритме автоматического выбора метода решения SmartSelection.
- Построение быстрой предиктивной модели процесса, ее валидация, экспорт модели в Excel
- Выводы и преимущества применения методов систематического улучшения технологических процессов и предиктивных моделей – необходимых условий для построения Цифровых Двойников техпроцессов.
12:20 - 12:30 - Вопросы
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