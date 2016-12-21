В Минске представили мобильное приложение "Алкометр", разработанное украинцами.

Создатели уверяют, что приложение может спрогнозировать промилле, выставить обратный счетчик времени до полного отрезвления, а при необходимости сообщит звуковым сигналом, что "действие" коктейля закончилось.

В виртуальном баре мобильного приложения находится более полсотни напитков. У каждого пользователя будет персональная статистика всего выпитого. Для расчетов используются индивидуальные показатели пола, веса и роста.

Тем не менее, разработчики приложения предупреждают, что цифры приблизительные и носят лишь рекомендательный характер.

Приложение-алкометр было создано украинскими разработчиками для ОС Android и iOS. Теперь приложение было презентовано и в Беларуси аккурат к новогодним праздникам.

Скачать программу" можно бесплатно для iPhone и Android в App Store и Google Play.