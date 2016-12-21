В Минске представили мобильное приложение "Алкометр", разработанное украинцами.
Создатели уверяют, что приложение может спрогнозировать промилле, выставить обратный счетчик времени до полного отрезвления, а при необходимости сообщит звуковым сигналом, что "действие" коктейля закончилось.
В виртуальном баре мобильного приложения находится более полсотни напитков. У каждого пользователя будет персональная статистика всего выпитого. Для расчетов используются индивидуальные показатели пола, веса и роста.
Тем не менее, разработчики приложения предупреждают, что цифры приблизительные и носят лишь рекомендательный характер.
Приложение-алкометр было создано украинскими разработчиками для ОС Android и iOS. Теперь приложение было презентовано и в Беларуси аккурат к новогодним праздникам.
Скачать программу" можно бесплатно для iPhone и Android в App Store и Google Play.
Комментарии
Когда этот автор, наконец, научится писать? КАКУЮ ПРОГРАММУ?!
Этих "алкометров", "алкотестеров" и проч. выложено воз и малая тележка.
Mike, приложение можно скачать вот здесь - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.borjomi.alkometr
Или в App Store
А то ли это приложение? Вы, как я понял, не автор новости.
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