Во «ВКонтакте» до конца года появятся самоуничтожающиеся сообщения‍

«ВКонтакте» до конца 2016 года запустит возможность публикации самоуничтожающихся сообщений, которая будет похожа на «Истории» (Stories) в Instagram.

В нём можно будет выкладывать фото и видео, которые автоматически удаляются через 24 часа после публикации. Пользователи смогут использовать фильтры, надписи, а также стикеры, которые уже есть в соцсети.

Раздел с самоуничтожающимися сообщениями будет расположен над новостной лентой в приложениях пользователей. По словам близкого к компании собеседника vc.ru, официально сервис будет запущен перед новогодними праздниками.

Функция с аналогом «Историй» уже добавлена в приложение «ВКонтакте» для iOS версии 2.11.