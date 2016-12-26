Белорусские инди-разработчики за 48 часов создали на хакатоне новогоднюю игру

Белорусские инди-разработчики всего за 48 часов создали игру, которая идеально подойдет для подготовки к празднованию.

Игра называется Drunk or Dead и отправляет игрока в осажденный зомби салун на Диком Западе. Особенность данного конкретного зомби-апокалипсиса в том, что вирус поражает только трезвых людей, так что вам очень повезло оказаться в баре и при оружии.

Если вы протрезвеете — вы проиграли. Если до вас доберутся зомби — вы проиграли. Так что кроме того, чтобы отстреливаться, нужно еще и пропускать по шоту время от времени.

При этом опьянение имеет особую механику. Чем вы трезвее, тем точнее стреляете, но зато спирт в крови замедляет время при прицеливании, пусть и снижает точность.

На данный момент Drunk or Dead находится в Steam Greenlight, и вы можете проголосовать за нее.