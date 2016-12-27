В Viber появились мгновенные видеосообщения и интеграция со сторонними сервисами

Viber с целью расширения функциональности своего продукта анонсировала сразу несколько полезных возможностей для мессенджера. Среди них — мгновенные видеосообщения и интеграция со сторонними сервисами.

Первая функция, мгновенные видеосообщения, позволяет пользователям отправлять короткие клипы продолжительностью до 30 секунд. Для этого нужно удерживать палец на кнопке видеосообщения в окне чата — точно так же, как в случае с отправкой быстрых аудиосообщений. По сути, это одна и та же кнопка: пользователи могут переключаться между двумя типами мгновенных сообщений простым свайпом.

Также в Viber появилась интеграция со сторонними сервисами, благодаря чему пользователи теперь могут искать контент на различных сайтах, не выходя из мессенджера. На данный момент доступна интеграция с тремя сервисами. Нажав на значок @ на расположенной в нижней части экрана панели инструментов, можно получить доступ к анимированным картинкам в Giphy, а также отправлять предварительные ссылки на статьи с сайтов Wikipedia и TheMovieDB. Эти так называемые «расширения для чата» в ближайшем будущем станут поддерживать большее количество сторонних сервисов.

Viber была основана в 2010 году, а в 2014 году приобретена японским коммерческим гигантом Rakuten за $900 миллионов. На сегодняшний день мессенджером компании пользуются 800 миллионов человек по всему миру. Приложение Viber доступно на ПК, Android, Windows Phone и iOS. Как и в других мессенджерах вроде WhatsApp, в Viber есть групповые и индивидуальные переписки, а также аудио- и видеозвонки.

Вышеперечисленные нововведения скоро станут доступны в приложениях для iOS и Android.