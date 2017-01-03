Абоненты velcom и МТС в Новый год наговорили более 350 млн минут

Абоненты двух крупнейших мобильных операторов в новогоднюю ночь наговорили более 354 миллионов минут.

В пресс-службе МТС рассказали, что через сеть прошло 196 ТБ интернет-данных, что на 60% больше прошлогоднего рекорда. Пользователи LTE сгенерировали 53 ТБ, увеличив почти в 10 раз собственный data-рекорд, установленный на стыке 2015 и 2016 годов.

В самое пиковое время - первые часы Нового года - абоненты совершили суммарно входящих и исходящих звонков общей продолжительностью 197 миллионов минут. Также было отправлено более 42 миллионов SMS-сообщений.

Новогодней статистикой поделился и velcom. Так, клиентами оператора был установлен рекорд в потреблении трафика - сеть «пропустила» свыше 160 ТБ. На новогодние поздравления абоненты потратили более 157 миллионов минут и только в первый час отправили около 1,5 миллиона сообщений.

Мобильные операторы отметили, что их сети справились с новогодними нагрузками.

Обеспечить стабильное качество связи velcom позволило самое масштабное за последнее десятилетие обновление сети. Мобильный оператор установил в 2016 году более 3 тыс базовых станций стандарта UMTS-900, а также построил самую широкую в Беларуси 3G-сеть и вдвое увеличил ее покрытие за год.

В свою очередь, МТС накануне праздников внедрил технологию Crystal Voice в Минске и Минском районе, которая способна передавать без обрывов голос собеседника, находящегося в зоне нестабильного приема сигнала базовой станции.