Компания Huawei подвела итоги за 2016 год

В конце прошлой недели потребительская бизнес-группы Huawei – Huawei Consumer Business Group (CBG) – обнародовала предварительные финансовые результаты 2016 года. Ожидается, что прибыль группы вырастет пятый год подряд и составит 178 миллиардов юаней, что на 42% больше показателя предыдущего года.

За 2016 год компания отгрузила потребителям 139 миллионов смартфонов, на 29% превысив результат 2015 года, при этом, согласно IDC, общемировой рынок смартфонов вырос в 2016 году лишь на 0,6%, что свидетельствует об опережающих темпах роста компании.

«Несмотря на сложную ситуацию в мире, наша компания продолжает расти, опережая рынок, — сказал Ричард Ю, СЕО Huawei CBG. — Наш успех стал результатом выбора правильной стратегии бизнеса, ориентированной на клиентов и инновации. В рамках данной стратеги мы стремимся к созданию премиального бренда, усиливаем глобальные маркетинговые каналы и повышаем качество сервиса. В 2017 году мы будем фокусироваться на усилении цепочек поставок, каналов сбыта, исследований и разработок, сервисов и других направлений, необходимых для ускорения развития, повышения эффективности принятия и реализации решений, будем последовательно продвигать стратегию интернационализации и проактивно развивать перспективные точки роста».

В прошедшем году Huawei значительно увеличил емкость каналов открытого рынка, благодаря чему его доля выросла до 71%, на 13% по сравнению с 2015 годом. Глобальная розничная сеть Huawei включает теперь более 70 000 магазинов. Налажены долгосрочные партнерские отношения с сотнями дистрибуторов и розничными продавцами во всем мире.

В 2016 году бренд вновь вошел в список Top 100 Global Brands, публикуемый агентством Interbrand, и занял в нем 72-е место. Кроме этого, бренд занял 50-ю строчку в рейтинге BrandZ Top 100.

Согласно исследованию IPSOS, глобальная узнаваемость бренда Huawei возросла за год с 76 до 81%. Примечательно, что за пределами Китая количество пользователей, рассматривающих и предпочитающих продукцию бренда Huawei, возросли на 66,7% и 100% соответственно. Изящный дизайн, стиль и инновационность – ключевые слова, которые пользователи за пределами Китая ассоциируют со смартфонами Huawei. Исследование также показало, что 31% пользователей смартфонов Huawei за пределами Китая относятся к 30% наиболее обеспеченных граждан в своих странах.

В дополнение к укреплению технологического лидерства и глобальной популяризации бренда в 2016 году Huawei CBG вышла на европейский рынок премиальных смартфонов и добилась стабильного сбалансированного роста во многих странах по всему миру. Отгрузки смартфонов за пределы Китая сравнялись с продажами внутри страны, а в сегменте устройств средней и высокой ценовой категории выросли на 36%.

Согласно данным, опубликованным агентством GFK в октябре 2016 года, доля Huawei на глобальном мировом рынке смартфонов возросла до 11,3%.