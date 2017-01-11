Вице-премьер Калинин хочет видеть ПВТ на выставке "ТИБО-2017"

Вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин 11 января 2017 года провел совещание, приуроченное к подготовке проведения форума "ТИБО-2017". Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совмина.

Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО" в этом году пройдет 17-21 апреля 2017 года в Футбольном манеже.

"На форуме необходимо обсудить наиболее актуальные вопросы внедрения перспективных технологий в Беларуси с учетом международного опыта. Это аддитивные технологии, 3D-печать, обработка больших объемов данных, "Интернет вещей". Это в том числе и электронное правительство, которое мы всячески продвигаем", - отметил Анатолий Калинин.

Заместитель премьер-министра поставил задачу наиболее полно представить в рамках форума деятельность Парка высоких технологий. Он добавил, что в этой отрасли Беларуси есть что показать.