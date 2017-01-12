Эксперты: погоня за лайками приводит к подавленности и унынию

Новое исследование "Лаборатории Касперского" показало, что погоня за лайками в социальных сетях приводит к подавленности и унынию. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Эксперты установили, что 45% респондентов завидуют друзьям, чьи посты вызывают больше отклика, чем их собственные. Такая же доля опрошенных огорчается, если их посты и фото никто не лайкает или они получают меньше "сердечек", чем рассчитывали.

Люди приходят в социальные сети с четкими позитивными целями: 74% участников опроса назвали возможность оставаться на связи с друзьями и коллегами, для 68% это удобный способ просматривать развлекательные и смешные посты. Среди контента, который пользователи размещают чаще всего, — рассказы о своих хобби (68%), посещенных событиях и вечеринках (53%), а также фотографии из отпуска и позитивная информация, вызывающая улыбку (по 46%).

Однако время, проведенное в социальных сетях, сопровождается множеством раздражителей: почти 80% опрошенных досаждает реклама, многие негативные моменты связаны с окружением пользователя.

«Наши отношения с социальными сетями превратились в порочный круг, — рассказал Евгений Черешнев, руководитель управления по социальным медиа «Лаборатории Касперского». — Мы посещаем такие сайты, чтобы рассказать о радостных событиях, но тем же заняты и все вокруг. Мы оказываемся окружены фотографиями и постами счастья. Велик соблазн решить, что наши друзья живут веселее нас самих. Из-за этого люди чувствуют себя подавленными, многие задумываются о том, чтобы уйти из соцсетей. Но тут мы попадаем в ловушку: уже слишком много дорогих моментов хранятся в социальных сетях, и мы боимся их потерять».

Вызывают недовольство и многие другие моменты: так, многие расстраиваются, когда видят посты о вечеринках, на которые их не пригласили (62% признались, что из-за этого их настроение ухудшается), красивые снимки товарищей из отпуска (49%), собственные приятные воспоминания (43% пересматривая свои предыдущие посты, склонны думать, что раньше жили лучше).