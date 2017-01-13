Пользователи iPhone теперь могут судиться с Apple из-за App Store

Апелляционный суд США постановил, что пользователи iPhone могут судиться с Apple из-за того, что они создали монополию своих приложений в App Store.

Сообщается, что так как приложения для iPhone доступны только в App Store, это приводит к росту цены на них. Представитель истца заявил, что цель судебного иска — заставить Apple разрешить пользователям iPhone совершать покупки там, где им удобно, чтобы открыть рынок и понизить стоимость приложений.

Судебное разбирательство по этому вопросу ведется с 2012 года и продолжается до сих пор.