МТС запустил 4G в некоторых райцентрах Беларуси

Мобильный оператор МТС первым запустил связь четвертого поколения в райцентрах Беларуси. С сегодняшнего дня жители Добруша, Молодечно, Смолевич и Шклова и других населенных пунктов смогут воспользоваться передовой технологией. Об этом рассказали в пресс-службе крупнейшего белорусского оператора.

Технология LTE также появилась в некоторых населенных пунктах Минского района: Привольном, Ратомке, Самохваловичах, Валерьяново, Заславле, Колодищах, Лесном, Острошицком городке, Сенице и Тарасово.

Связь четвертого поколения можно протестировать в Национальном аэропорту "Минск и индустриальном парке "Великий Камень", который строится недалеко от поселка Быкачино.

В МТС напомнили, что регистрация 4G, как правило, происходит автоматически. При необходимости можно зарегистрировать устройство вручную. Для этого абоненту нужно выбрать в настройках связи режим "LTE/3G/2G". Проверить, поддерживает ли устройство 4G, можно с помощью USSD-команды *464#.

До конца месяца технология LTE должна прийти в еще 24 населенных пункта страны, среди которых Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лида, Мозырь, Солигорск и другие крупные города.

Для новых абонентов 4G оператор подготовил бонус. Чтобы получить 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 3 месяцев, необходимо отправить USSD-запрос *234# до 31 января 2017 года включительно.