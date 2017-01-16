Институт Сахарова БГУ отмечает 25-ый День рождения

Международному государственному экологическому институту им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного института исполняется 25 лет! В честь юбилея в течение учебного года запланирован цикл мероприятий, сообщили 16 января 2017 года в пресс-службе БГУ.

Откроются знаковые торжества в январе на нескольких площадках комплекса вуза. Главным событием станет Торжественное собрание. Пройдет оно 20 января в Белорусском государственном молодежном театре (ул. Козлова, 17).

Начало в 18.00. Предполагается, что в нем примут участие представители государственных органов и зарубежные гости. Во время мероприятия состоится чествование сотрудников и преподавателей, внёсших вклад в развитие и становление МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ. С приветственным словом к участникам научного форума обратится директор института Сергей Маскевич.

Отметим, накануне этого события, 19 января, в здании института (ул. Долгобродская, 23/1, ауд. 21) пройдут собрания коллективов двух факультетов вуза: мониторинга окружающей среды и экологической медицины.

Также с января по май в институте будет работать выставка научной и учебно-методической литературы сотрудников и преподавателей МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ. Запланированы встречи студентов с выпускниками и ветеранами института, состоится серия спортивных игр.

В рамках юбилейной программы 18 мая пройдет 17-я Международная научно-практическая конференция «Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века». Напомним, данный форум направлен на объединение усилий ведущих ученых и практиков, преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов разных стран для оценки влияния технического прогресса на окружающую среду и человека, а также разработку мер по снижению негативного влияния человека на природу.