Обновления для Windows 7 перестанут выходить в 2020 году

Microsoft перестала осуществлять полную поддержку для Windows 7 в январе 2015 года. Однако после релиза Windows 10, пользователи Windows 7 и 8 в течение одного года могли произвести обновление до последней операционной системы бесплатно - но это предложение не распространялось на корпоративных пользователей.

Если же говорить про OEM-производителей, то они остановили продажи ПК с Windows 7 и 8.1 ближе к концу 2016 года. Расширенная поддержка для Windows 7 закончится 14 января 2020 года.

Кроме того, компания Microsoft предупредила о том, что после окончания вышеуказанного срока получить какие-либо обновления безопасности или техническую поддержку будет невозможно.



