AOC представила изогнутый игровой монитор AGON AG352UCG

Из всей премиальной линейки игровых мониторов серии AGON от AOC модель AG352UCG обеспечивает максимальное погружение в игровой процесс. Благодаря малому радиусу кривизны 2000 мм новый дисплей переносит пользователя в эпицентр событий. Технология NVIDIA G-SYNC гарантирует быстродействие и невероятно гладкий игровой процесс за счет минимизации разрывов экрана, дрожания и задержки входного сигнала. Благодаря разрешению UltraWide QHD (3440x1440 пикселей) на большом 35” экране игры воспроизводятся с четкой и детализированной графикой.

«Умные» пресеты, например, AOC Shadow Control, и удобные элементы, такие как держатель для гарнитуры и ручка для переноса, делают монитор AG352UCG идеальным выбором для профессиональных киберспортсменов. Благодаря настраиваемым цветным световым индикаторам на корпусе дисплея геймеры могут изменять внешний вид монитора исходя из личных предпочтений. Возможности регулировки эргономических параметров и специальные технологии для защиты глаз сохранят здоровье и поддержат хорошее самочувствие пользователей.

Полное погружение

AOC AGON AG352UCG может похвастаться 35" VA панелью с разрешением QHD UltraWide, что позволяет игрокам погрузиться в потрясающий мир игр с чрезвычайно четкой и детализированной графикой. Формат 21:9 обеспечивает широкий угол обзора, что не только может стать преимуществом во многих играх, но и сделать сам процесс более захватывающим. Эффект усилен и за счет изогнутой формы экрана AG352UCG с малым радиусом – всего 2000 мм. Дуга, которую создает монитор, усиливает восприятие глубины и минимизирует искажение изображения. В результате дисплей дарит совершенно новый уровень погружения в игру. В сравнении с другими моделями с большим радиусом кривизны, радиус 2000 мм нового AOC AGON AG352UCG обеспечивает более сильный эффект вовлечения в игровой процесс.

Игровой процесс

В дополнение к высокой частоте обновления монитора 100 Гц, дисплей AOC AGON AG352UCG оснащен встроенным модулем G-SYNC NVIDIA, который синхронизирует частоту обновления экрана с работой графического процессора совместимых видеокарт NVIDIA. Таким образом, практически исключаются разрывы экрана, а также сводится к минимуму задержка входного сигнала. В результате – гладкая графика и высокая скорость отклика на действия пользователя без каких-либо отвлекающих факторов, что позволяет игрокам преуспеть в своем деле. Технология NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) уменьшает размытость и минимизирует появление вторичных изображений.

Максимальный комфорт

За счет настроек подставки монитора и самого дисплея AOC AGON AG352UCG предлагает различные варианты, чтобы максимально соответствовать индивидуальным потребностям геймеров. Опция AOC Shadow Control, например, осветляет слишком темные области изображения и затемняет чрезмерно яркие, не затрагивая при этом баланс на остальной части экрана. С усталостью глаз во время длительных киберспортивных матчей, борется AOC Flicker-Free: технология регулирует яркость монитора, используя систему подсветки с постоянным током (DC), и таким образом уменьшает мерцание. AOC Low Blue Light снижает потенциально опасное коротковолновое излучение синего света.

Чтобы сохранить осанку геймеров здоровой, AG352UCG оснащен эргономичной подставкой AOC Ergo Base с регулировкой высоты, угла наклона и поворота.Такие возможности настройки позволят игрокам найти максимально удобное для себя положение и предотвратить боли в спине. Удобная ручка позволяет легко взять монитор AG352UCG с собой на LAN вечеринки, а выдвижной держатель предназначен для удобного расположения гарнитуры во время перерывов.

Индивидуальный дизайн

AOC AGON AG352UCG отличает запоминающийся дизайн. Внешний вид монитора может быть адаптирован, исходя из личных предпочтений команд и игроков: световые индикаторы, расположенные на задней поверхности и по нижней рамке модели AG352UCG, могут быть трех различных цветов (красный, зеленый, синий) и трех различных уровней яркости.

Монитор AOC AGON AG352UCG появится в продаже в марте 2017 года по рекомендованной производителем цене 2019,99 белорусских рублей.

Технические характеристики AG352UCG