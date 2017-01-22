Apple подала в суд на поставщика чипов

Корпорация Apple подала в суд на своего поставщика чипов — компанию Qualcomm, которая, по мнению Apple, злоупотребляла доминирующим положением на рынке в качестве производителя модулирующих чипов — одного из важнейших устройств в сотовых телефонах.

Иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Калифорния. В жалобе также утверждается, что Qualcomm пыталась помешать Apple найти других поставщиков чипов и требовала слишком высокую плату за предоставление лицензий на использование своих патентов.

Кроме того, в иске отмечается, что Qualcomm продавала Apple продукцию на льготных условиях, однако впоследствии лишила скидок. Решение об отмене преференций было принято после того, как корпорация стала сотрудничать с южнокорейскими регулирующими органами, проводившими расследование в отношении лицензионных практик Qualcomm. В результате Apple потребовала от Qualcomm выплатить 1 миллиард долларов, которых она лишилась из-за отмены льгот.