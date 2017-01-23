МТС улучшил качество связи и интернета в минском метро

Мобильный оператор МТС улучшил качество связи и интернета в столичной подземке. Это стало возможным благодаря установке базовых станций стандарта UMTS-900 на платформах метрополитена. Об этом 23 января 2017 года рассказали в пресс-службе компании.

Сигнал базовых станций, установленных на платформах метро, стал еще дальше проникать в тоннели. Теперь абоненты МТС будут меньше времени находятся вне зоны доступа и смогут загружать интернет-данные и совершать звонки, пока поезд отправляется или приближается к станции. Обновленные базовые станции были установлены на всех станциях метрополитена.

"Раньше уверенный сигнал был только на платформах станций и подземных переходах, а теперь на въездах и выездах из тоннелей", – отметил технический директор МТС Алексей Тяжких.

Напомним, что оператор в канун нового года внедрил технологию HD Voice, которая улучшает разборчивость речи и подавляет шум. Это значит, что у абонентов будет больше шансов качественно общаться в метрополитене.

Первые базовые станции формата UMTS-900 МТС установил в Минском районе. Эта технология позволяет "доставлять" мобильный интернет практически в каждый дом Беларуси, добавили в компании.