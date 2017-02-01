LG показала смартфоны К-серии 2017 года

Компания LG Electronics (LG) представила новые смартфоны К-серии 2017 года с передовыми технологиями камеры и удобными пользовательскими функциями, унаследованными от моделей премиум-класса. Линейка средней ценовой категории представлена устройствами LG K10 2017, LG K8 2017 и LG K7 2017.

С новыми смартфонами LG K-серии пользователи могут насладиться отличными селфи: благодаря продвинутым фронтальным камерам и популярным функциям «Автоселфи» и «Интервальная съемка по жесту руки» любители автопортретов с друзьями или на фоне прекрасных пейзажей создадут настоящие шедевры. Все представленные модели оснащены функцией «Виртуальная вспышка фронтальной камеры», что позволит делать отличные селфи даже при плохом освещении.

Дизайн устройств порадует ценителей стиля сочетанием различных материалов, тонким корпусом и гладкостью граней стекла. Палитра цветовых решений, несомненно, универсальна и гарантирует удачную интеграцию смартфона в образ современного пользователя мобильных гаджетов.

LG К10 2017: широкоформатная селфи камера, многофункциональная кнопка управления и изящный дизайн

Владельцам новой модели смартфона LG K10 2017 больше не придется беспокоиться о том, чтобы в селфи-кадр поместились все друзья, собравшиеся на праздник, или удивительный пейзаж целиком. Широкоформатная селфи-камера с углом обзора 120 градусов и апертурой F2,2 захватывает максимальное количество деталей, позволяя вместить в кадр больше пространства. Переключение режима со стандартного на широкоформатный и обратно производится в одно касание.

Среди других особенностей, унаследованных LG K10 2017 от флагманских моделей и обычно недоступных в моделях средней ценовой категории, стоит отметить многофункциональную кнопку, удобно расположенную на задней поверхности смартфона. Эта кнопка выполняет одновременно несколько функций: сканер отпечатка пальца обеспечит высокий уровень безопасности доступа, в режиме селфи камеры кнопка позволит сделать снимок в одно касание, при двойном касании – скриншот экрана.

Смартфон LG K10 2017 оснащен 5,3-дюймовым HD дисплеем с технологией In-Сell Touch, которая обеспечивает превосходное качество изображения и гарантирует мгновенный отклик дисплея на касание. Грани 2,5D стекла создают особую гладкость и обтекаемость корпусу смартфона.

Технические характеристики LG K10 2017: Процессор: 8-ядерный 1,5 ГГц (MT6750) Дисплей: 5,3 дюйма HD In-cell Touch (1280 x 720 / 277 точек на дюйм) Память: 2 Гб (оперативная) / 16 Гб (встроенная) / microSD (до 32 Гб) Камера: фронтальная 5 Мп (широкоформатная) / основная 13 Мп (стандартная) Аккумулятор: 2 800 мАч (съемный) Операционная система: Android 7.0 Nougat Размеры: 148,7 x 75,3 x 7,9 мм Вес: 138 г Сети: LTE / 3G / 2G Подключения: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4,2 / USB 2,0 Цвет: черный / титан / золотой Дополнительно: сканер отпечатка пальца, режим «Автоселфи», функция «Интервальная съемка по жесту руки», «Виртуальная вспышка» фронтальной камеры, съемка в одно касание, 2,5D-стекло дисплея

LG K8 2017: «Интервальная съемка по жесту руки», «Виртуальная вспышка» - идеальный смартфон для селфи с высокой производительностью и ярким дисплеем.

Делать селфи с LG K8 2017 просто и удобно. Благодаря функции «Интервальная съемка» по жесту руки достаточно дважды сжать и разжать кулак, и вы автоматически получите серию из 4 селфи, сделанных с разницей в несколько секунд. Вам останется только выбрать лучший снимок.

Благодаря изогнутым и плавным линиям 2,5D-стекла смартфон удобно лежит в руке, а на большом 5,0'' HD дисплее вы можете насладиться множеством ярких деталей ваших фотографий и видео.

Возможности 4-ядерного процессора помогут вам решить все необходимые задачи в течение дня, а съемный аккумулятор 2 500 мАч обеспечит бесперебойную работу смартфона.

Технические характеристики LG K8 2017: Процессор: 4-ядерный, 1,3 ГГц (МТ6737) Дисплей: 5,0 дюйма HD (1280x720) с технологией On-Cell Touch Память: 1,5 Гб (оперативная) / 16 Гб (встроенная)/micro SD (до 32 Гб) Камера: фронтальная 5 Мп /основная 13 Мп Аккумулятор: 2 500 мАч (съемный) Операционная система: Android 6.0 (Marshmallow) Размеры: 73,2 х 147,1 х 8,2 мм Вес: 147,8 г Сети: LTE / 3G / 2G Подключения: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4,2 / USB 2,0 Цвета: Индиго, Золотой Дополнительно: Съемка в одно касание, «Интервальная съемка по жесту руки», «Виртуальная вспышка» селфи-камеры

LG К7 2017: Отличные снимки с основной 8 Мп и фронтальной 5 Мп камерами, а также поддержка 4G LTE.

LG K7 2017 порадует своего владельца комбинацией возможностей обеих камер и поддержкой 4G LTE. Основная 8-мегапиксельная камера поможет вам запечатлеть лучшие моменты вашей жизни. 5-мегапиксельная селфи камера в сочетании с «Виртуальной вспышкой» гарантируют насыщенные и четкие фотографии вне зависимости от уровня освещения.

Для тех, кто ловит ракурс или композицию «на лету» и не хочет терять время на долгую подготовку камеры к съемкам, будет полезна функция «Съемка в одно касание»: делайте яркие кадры одним касанием к экрану и делитесь впечатлениями с друзьями.

Тонкий корпус смартфона со слегка закругленными линиями удобно лежит в руке. Благодаря технологии On-Cell Touch 5-дюймовый дисплей FWVGA сохраняет четкость изображения даже при ярком солнечном свете.

4-ядерный процессор 1,1 ГГц обеспечит достаточную мощность аппарату, а поддержка высокоскоростного 4G LTE позволит мгновенно размещать фото и видео в соцсетях, просматривать ролики на YouTube, играть в он-лайн игры или скачивать разнообразный контент без зависаний сети.

Новые смартфоны LG K-серии 2017 года являются отличным примером использования лучших мобильных технологий LG и философии дизайна премиум-класса в различных ценовых категориях.