Белорусы получили награду на престижной конференции для разработчиков игр

В Праге прошла конференция для разработчиков игр White night. Белорусские создатели игры "Drunk or dead" получили награду за лучшую VR-игру. Об этом на своей странице в Facebook сообщает CEO 4 I Lab Михаил Юрченко.

Напомним, что белорусские инди-разработчики создали игру всего за 48 часов. Игра отправляет игрока в осажденный зомби салун на Диком Западе. Особенность данного конкретного зомби-апокалипсиса в том, что вирус поражает только трезвых людей, так что вам очень повезло оказаться в баре и при оружии. Если вы протрезвеете — вы проиграли. Если до вас доберутся зомби — вы проиграли. Так что кроме того, чтобы отстреливаться, нужно еще и пропускать по шоту время от времени.

White Nights Conference — это международная бизнес-конференция для игровой индустрии. Она проходит три раза в год: в феврале в Европе, в июне в Санкт-Петербурге, в октябре в Москве. Суммарно за год White Nights собирает более 4000 профессионалов.