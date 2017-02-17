ПВТ приглашает на обучающие курсы по инновационному предпринимательству

Бизнес-инкубатор ПВТ объявляет новый набор на курсы по инновационному предпринимательству.

К участию приглашаются начинающие предприниматели в сфере IT, которые работают над собственными проектами и хотят получить знания о том, как привлечь инвестиции, организовать работу команды, создать компанию и эффективно ей управлять.

Продолжительность обучения: с февраля по октябрь 2017 года включительно. Занятия будут проходить во второй половине дня. Обучение на курсах в бизнес-инкубаторе абсолютно бесплатное.

Для того, чтобы попасть на курсы, необходимо не позднее 12 февраля заполнить онлайн-заявку и кратко описать свой проект.