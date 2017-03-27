"Белтелеком" предупредил о проблемах с интернетом 30 марта в Минске‍

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В ночь на 30 марта в Минске могут быть недоступны ByFly, ZALA и услуги телефонии IMS от оператора РУП "Белтелеком". Об этом стало известно 27 марта 2017 года. 

C 01:00 до 06:00 в четверг, 30 марта, на сети передачи данных Минска будут проводиться технические работы. Из-за этого возможны сбои в работе услуг IMS, Byfly, ZALA, а также охраны.

В "Белтелекоме" добавили, что при необходимости вызова экстренных служб можно воспользоваться мобильной связью. 

Компания приносит извинения за доставленные неудобства. 
 

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Опубликовал: Dmitrys10,

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